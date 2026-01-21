Deportivo Wanka vs Molivoleibol EN VIVO: partido por la segunda fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Voley 2025/2026

¿A qué hora juegan Deportivo Wanka vs Molivoleibol?

La segunda fecha del cuadrangular por la permanencia y el ascenso de la Liga Peruana de Vóley iniciará con el duelo entre Molivoleibol y Deportivo Wanka. Hoy, miércoles 21 de enero, se enfrentarán a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 18:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 19:00 horas.