Deportivo Wanka vs Molivoleibol EN VIVO: partido por la segunda fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Voley 2025/2026

¡Por el todo o nada! Deportivo Wanka está obligado a ganar este duelo si quiere llegar al último duelo aún con chances de permanecer en la Liga Peruana de Vóley. Mientras que Molivoleibol también tiene el deber de sacar un triunfo limpio y esperar que Kazoku caiga ante Túpac Amaru.
De darse el resultado que espera Molivoleibol, el cuadrangular de permanencia y ascenso se pondrá al rojo vivo.
El cuadrangular de permanencia y ascenso sigue su curso en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, con cuatro equipos luchando por un lugar en la máxima división. Kazoku No Perú, Deportivo Wanka, Molivoleibol y Túpac Amaru se enfrentan bajo el sistema de “todos contra todos”, donde solo uno obtendrá el ansiado ascenso para la próxima temporada.
Cada encuentro resulta decisivo, ya que el formato obliga a los equipos a sumar la mayor cantidad de puntos posible en cada presentación. La tensión crece en cada jornada, sabiendo que solo hay un boleto disponible y que cualquier error puede costar la permanencia o el ascenso al siguiente nivel del voleibol nacional.
La segunda fecha del cuadrangular por la permanencia y el ascenso de la Liga Peruana de Vóley iniciará con el duelo entre Molivoleibol y Deportivo Wanka. Hoy, miércoles 21 de enero, se enfrentarán a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 18:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 19:00 horas.
El equipo Wanka llegará con un ventaja importante tras ganar por 3-1 a Túpac Amaru con parciales de 23-25, 25-18, 25-17 y 25-12. Mientras que las chicas de Molivoleibol sufrieron una dura derrota por 3-0 ante Kazoku No Perú con sets de 18-25, 16-25 y 22-25 en la primera jornada del repechaje.
El Molivoleibol y Deportivo Wanka será vital para ambas escuadras en su lucha por permanecer o subir a la máxima categoría. Cabe destacar que cada equipo disputará tres partidos, enfrentando a los otros tres rivales en igual cantidad de fechas. La dinámica es clara: únicamente el campeón de este mini torneo obtendrá el pase a la Liga Peruana de Vóley para la próxima temporada 2026/2027.
Los conjuntos que no logren el primer lugar serán reubicados de manera automática en la Liga Nacional Intermedia, quedando sin opciones de ascenso inmediato. Así, cada encuentro cobra un valor determinante, ya que el margen de error es mínimo y el objetivo es exclusivo para quien logre terminar en lo más alto de la tabla.
Kazoku No Perú y Deportivo Wanka encabezan la tabla con 3 puntos cada uno tras imponerse en sus primeros encuentros, mientras que Túpac Amaru y Molivoleibol permanecen sin unidades después de la primera fecha, obligados a buscar el triunfo para mantener sus aspiraciones de ascenso en el cuadrangular.
Los aficionados al voleibol podrán seguir de cerca cada duelo del cuadrangular de permanencia y ascenso gracias a opciones de transmisión accesibles. La Federación Peruana de Vóley anunció que los partidos estarán disponibles en su portal oficial, fpv.org.pe, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Para quienes buscan información en tiempo real, el fan page de la Liga Peruana de Vóley en Facebook compartirá resultados, imágenes y los momentos más destacados de cada encuentro. Esta alternativa permite a los seguidores mantenerse informados y conectados con las emociones de la competencia.
Además, Infobae Perú realizará un seguimiento exhaustivo de cada jornada, asegurando que la afición no se pierda ningún detalle importante durante esta fase determinante para el futuro de los equipos involucrados.
Miércoles 21 de enero
- Molivoleibol vs Deportivo Wanka (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)
- Kazoku No Perú vs Túpac Amaru (19:00 horas Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)
Sábado 24 de enero
- Túpac Amaru vs Molivoleibol (12:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)
Domingo 25 de enero
- Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka (10:00 horas Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)