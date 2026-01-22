La selección sub 19 podría jugar la próxima Liga Peruana de Vóley: FPV explica cómo sería el torneo con juveniles

Así lo dio a conocer Gino Vegas, presidente de la FPV. (Video: Ovación)

La Liga Peruana de Vóley podría experimentar un cambio significativo en su formato a partir de la próxima temporada. La Federación Peruana de Vóley (FPV) evalúa la posibilidad de integrar a la selección Sub 19 como equipo invitado, en el marco de una reestructuración que apunta a reducir progresivamente la cantidad de clubes participantes y fortalecer las categorías intermedias del campeonato.

En diálogo con ‘Elpoli.pe’, el presidente de la FPV, Gino Vegas, explicó que la decisión responde a un análisis deportivo y organizativo. Actualmente, el campeonato local cuenta con doce equipos, pero la brecha competitiva ha sido uno de los principales factores para replantear el formato.

“Nosotros teníamos diez equipos y decidimos incrementarlo a doce porque era un número mucho más manejable para toda la programación, pero estamos viendo que los equipos que han venido quedando onceavo y doceavo todavía tienen mucha distancia con los demás equipos”, señaló el dirigente.

Ante este escenario, la Federación considera que es necesario volver a una Liga más reducida. “Necesitamos robustecer la Liga Intermedia, que tiene que crecer a la par de lo que crece la Liga Superior. Entonces, hemos tomado la decisión de volver por ahora a diez equipos”, explicó Vegas.

La Liga Peruana de Vóley reducirá el número de clubes participantes. Crédito: LPV

Sin embargo, el directivo precisó que el cambio no será inmediato y que se realizará gradualmente en las próximas dos temporadas. “No podemos hacerlo tan repentinamente y por eso hemos anunciado que el próximo año serán once y el año que viene nos quedaremos en diez”.

La selección sub 19 como posible equipo invitado

Uno de los principales desafíos para la próxima temporada será la programación, ya que un número impar de equipos complica el calendario. Ante ello, la FPV plantea una alternativa poco común: la inclusión de la selección Sub 19 como equipo invitado. “Próximo año va a ser complicado. Hay dos opciones: una que hemos planteado es que como invitado pueda jugar la selección Sub 19”, explicó Vegas.

Esta propuesta busca dar mayor continuidad competitiva a las jugadoras juveniles y evitar fechas libres en el torneo, aunque no está exenta de cuestionamientos. Uno de los principales reparos a esta iniciativa es que podría afectar a los clubes, al restarles jugadoras de dicha categoría que forman parte de sus planteles.

Al respecto, Gino Vegas reconoció que la propuesta podría generar inconvenientes, pero explicó el mecanismo que se evalúa para evitar perjuicios. Según indicó, cada equipo podrá inscribir hasta 25 jugadoras en la Liga, y aquellas que formen parte tanto de la selección Sub 19 como de un club tendrán prioridad para disputar los partidos con sus respectivas instituciones. De esta manera, la selección estaría conformada únicamente por las jugadoras que no sean consideradas por sus equipos en cada fecha.

Desde la Federación consideran que este modelo permitiría elevar el nivel competitivo de las jugadoras juveniles. “¿Como Federación, en qué nos ayuda? En poder darle más partidos y nivel de competencia a ese grupo grande de chicas”, sostuvo Vegas, aunque aclaró que la decisión final dependerá de la postura de los clubes.

La selección sub 19 podría jugar la próxima Liga Peruana de Vóley. Crédito: FPV

El plan alternativo si no hay consenso

Gino Vegas también dejó en claro que, si esta alternativa no llega a concretarse al no tener la aprobación de los clubes, la Liga Nacional se disputará con once equipos bajo un formato tradicional. “En ese caso, jugarán diez por fecha y uno tendrá descanso. No hay otra”, concluyó.

De esta manera, la FPV continúa evaluando alternativas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la Liga Peruana de Vóley, en una etapa de transición que podría marcar un nuevo rumbo para el desarrollo del torneo y de las selecciones juveniles del país.