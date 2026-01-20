Perú Deportes

Antonio Rizola eleva su voz de protesta ante amenazas a voleibolistas: ”Los hinchas necesitan respetar a las atletas”

El entrenador de la selección nacional respaldó totalmente a las deportistas que recibieron mensajes intimidades y son víctimas de hostilidades en redes sociales

Antonio Rizola, DT de la
Antonio Rizola, DT de la selección peruana, cuestionó a los ”hinchas” del vóley que amenazan a voleibolistas. Crédito: Federación Peruana de Vóley.

El vóley viene retomando paulatinamente su lugar en el espacio de las familias peruanas. El crecimiento de la Liga Peruana en los últimos años ha devenido en una oferta de clubes que ofrecen rendimientos superlativos fecha a fecha. Pero la popularidad no ha estado exenta de peligros que enfrenta el deporte y la sociedad peruana en general: la intolerancia a la derrota reflejada en acciones de violencia.

Cuando se creía que el vóley, a diferencia del fútbol, podría alcanzar un ambiente más sano y agradable, voleibolistas denunciaron que recibían amenazas por medio de redes sociales, luego de sus juegos. Para Antonio Rizola, adiestrador del primer equipo de la selección peruana de vóley, esta situación es inadmisible.

Pese a que el nacido en Itapira, Brasil, hace 67 años reconoce una mejora sustancial en las condiciones deportivas del país, no pudo hacer caso omiso a esta tesitura. “Se necesita mejorar mucho en la cuestión de respeto de los hinchas en relación a las atletas”, concedió en diálogo telefónico con ’ElPoli.pe’ programa transmitido por la señal de ’Radio Ovación’.

Catherine Flood se pronunció a
Catherine Flood se pronunció a través de sus redes sociales e hizo público que recibió mensajes amenazantes.

”Vi en este último tiempo a atletas decir que recibieron amenazas y esto no es bueno y depende mucho de nosotros que somos parte de”, añadió Rizola Neto, a cargo del conjunto peruano desde 2024. Conviene destacar que Catherin Flood y Maeva Orlé hicieron públicas las amenazas que recibieron por medio de sus cuentas personales.

Avances significativos

El proyecto que puso sobre la mesa Antonio Rizola fue acogido de buena manera por las autoridades de la Federación Peruana de Vóley. De momento, Gino Vegas y los demás directivos confían en el trabajo del adiestrador brasileño de 67 años.

“Estoy contento con el crecimiento que hemos tenido en todos los sentidos, yo pedí a los hinchas peruanos que tengan un poco de paciencia para esperar las cosas porque no se dan en 6 meses. Se necesita tiempo para hacer cambios, yo tengo esta paciencia porque veo que hay de todas las partes una buena voluntad”, declaró Rizola.

Antonio Rizola analizó el inicio
Antonio Rizola analizó el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Captura

En esa línea, el director técnico resaltó el compromiso de las 12 escuadras en la máxima categoría del torneo doméstico. ”Tengo contacto directo con los staffs técnicos y con los dirigentes. Hay de parte de todos una buena voluntad para concientizar y que haya entendimiento de que el atleta puede jugar mal hoy y bien mañana, las actitudes son siempre lo mejor posible”, sumó.

”Que uno se equivoque no es porque quiera equivocarse, el que más sufre con la derrota de un equipo no es el hincha, es el que está dentro de la cancha, el que está afuera conduciendo al equipo, el que está afuera dando las condiciones económicas para que este equipo trabaje y la última parte son los hinchas, que no tienen responsabilidad directa con el juego, la responsabilidad de los hinchas es apoyar y la mayoría apoya", concluyó.

Perú, sede de la próxima Copa América de Vóley

Perú recibirá la segunda edición de la Copa América de Vóley en 2026. El presidente de la Federación Peruana de Voleibol, Gino Vegas, confirmó esta importante noticia. El directivo señaló que el torneo se realizará entre los meses de julio y agosto, consolidando al país como un centro clave para el deporte continental.

Antonio Rizola explicó por qué
Antonio Rizola explicó por qué no eligió a Ángela Leyva como la capitana de Perú en la Copa América de Vóley 2025. Crédito: FPV

Este certamen despierta un interés especial debido al gran desempeño nacional en la primera versión de 2025. En aquella oportunidad, la selección peruana obtuvo el segundo lugar y la medalla de plata. El equipo nacional logró un triunfo histórico ante el local Brasil con un marcador de 3-1, resultado que rompió una racha negativa de décadas.

La organización de este evento representa una oportunidad para reafirmar el crecimiento del vóley peruano. La afición espera con entusiasmo ver a las deportistas con los colores rojo y blanco en territorio nacional frente a las potencias de la región.

¿Quién es Jhon Jairo Guzmán,

Jhon Jairo Guzmán, delantero de

“Una gran mayoría piensa igual

Partidos de hoy, martes 20

Hernán Barcos desvela la composición
