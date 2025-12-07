Gino Vegas confirmó que Perú organizará el Sudamericano de Clubes 2026 y trabaja para recibir la Copa América de Vóley

El Sudamericano de Clubes 2025 tendrá lugar en Lima. Crédito: Difusión.

Perú se ha consolidado como un destino clave para albergar eventos deportivos en el continente. Pese a que los recientes Juegos Bolivarianos 2025 recibieron críticas por la logística, el país será sede de los Juegos Panamericanos 2027 y podría añadir dos eventos al calendario deportivo del próximo año, así lo ha confirmado el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas.

De acuerdo con el mandamás del máximo ente de este deporte, el país ha dado pasos agigantados para hacerse con la sede del Campeonato Sudamericano de Vóley. “Voy a lanzar una primicia. Perú ya es oficialmente la sede del Campeonato Sudamericano de Clubes del 2026”, anunció la autoridad deportiva en diálogo con Latina TV.

Vegas detalló que la Liga Peruana de Vóley ya tenía conocimiento de la intención de la Federación de conseguir la sede. Por tal motivo, el torneo doméstico se planificó de tal manera que se interrumpa una semana para el desarrollo de la justa continental de clubes. “Será en febrero”, aseguró.

Alianza Lima dejó el nombre del Perú en alto al ubicarse en el segundo lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2025.

Además, brindó mayores detalles acerca de la cantidad de equipos que representarán al país. “De acuerdo a la normativa, serán entre seis a ocho clubes. Perú tiene dos cupos asegurados”, sostuvo y ratificó que esta cifra no se modificará en ediciones futuras: “Eso es algo que hemos logrado para futuros eventos”, reveló.

Copa América 2026 y la mirada a un Mundial

La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) organizó por primera vez la Copa América en 2025. El evento tuvo lugar en Minas Gerais, Brasil. Perú alcanzó el subcampeonato y regresó a casa no solo con la medalla de plata, sino también con un notable triunfo sobre la selección anfitriona.

De acuerdo con declaraciones de Gino Vegas, Perú también se perfila para albergar la Copa América 2026. De momento, es una afirmación “extraoficial” que podría pasar a calidad de oficial luego de las reuniones que sostendrá el directivo en Brasil, a propósito de la participación de Alianza Lima en la Copa del Mundo de Clubes.

La bicolor' se impuso 3-1 en sets ante la 'canarinha'. (Video: Latina)

“Ahí voy a tener una serie de reuniones donde quiero cerrar. Me han asegurado que son seis selecciones. Eso está previsto para fines de julio y los primeros días de agosto”, agregó.

En adición, el presidente de la FPV deslizó la idea de una propuesta en conjunto hacia la Federación Internacional De Vóley (FIVB). El objetivo es la organización de un Mundial sub-21 en conjunto con Chile. “Doble sede en el 2028”, concluyó.

El subcampeonato de Alianza Lima en el último Campeonato Sudamericano

La participación de Alianza Lima en el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino 2025 marcó un hito histórico para el club y para el vóley peruano. El equipo a cargo de Paulo Milagres superó todas las expectativas en el torneo disputado en Belo Horizonte, Brasil. Las íntimas demostraron su poderío desde la fase de grupos, destacando su épica victoria por 3-1 sobre el poderoso equipo local, Dentil Praia Clube, que era uno de los favoritos al título.

Así fue la premiación para el equipo peruano en Brasil. (Video: O Tempo Sports)

Tras superar la fase inicial con grandes actuaciones de figuras como Maeva Orlé y Sonaly, Alianza Lima aseguró su pase a la final al derrotar con contundencia a Estudiantes de La Plata de Argentina. Si bien cayeron en el partido definitorio, precisamente ante Dentil Praia Clube, el subcampeonato Sudamericano es un logro sin precedentes en la historia reciente del club.

Este resultado no solo llenó de orgullo a la afición aliancista, sino que también aseguró un premio mucho mayor: la clasificación al Mundial de Clubes de Vóley 2025. Alianza Lima se convirtió así en el primer equipo peruano en alcanzar esta instancia mundial, consolidando su regreso a la élite del vóley continental.