Paulo Autuori explicó el quiebre de Sporting Cristal en 2025: “Cuando ocurrió lo de Binacional tuvimos un bajón”. Crédito: Liga 1

Paulo Autuori realizó un análisis profundo de lo que fue la última temporada de Sporting Cristal y explicó por qué el equipo no pudo pelear hasta el final los objetivos trazados. El entrenador brasileño reconoció que, si bien no se lograron los resultados esperados, se sentaron bases importantes para el futuro, aunque admitió que hubo un punto de quiebre que afectó seriamente al plantel.

“Lamentablemente la temporada pasada no pudimos cosechar, pero sembramos cosas importantes y con la posibilidad de que estos jugadores, con características que son interesantes, puedan añadir calidad individual y también en el colectivo”, señaló el técnico ‘celeste’ en entrevista con Radio Ovación.

En ese sentido, Autuori recordó uno de los episodios que marcó la campaña 2025: la victoria conseguida ante Binacional en Juliaca que posteriormente no tuvo validez tras la baja administrativa del club puneño. Según explicó, ese hecho impactó de manera directa en el estado anímico del equipo.

“Tenemos que crecer mucho en el tema mental porque el año pasado, cuando ocurrió lo de Binacional, nosotros tuvimos un bajón. Para mí lo más importante de un grupo de jugadores y comando técnico es la capacidad que uno tiene de, en los momentos malos, reaccionar rápido”, afirmó.

Sporting Cristal había vencido 3-1 a Binacional en Juliaca. Crédito: Liga 1

El estratega brasileño fue autocrítico al reconocer que el grupo no logró responder de la manera esperada ante esa adversidad. “Yo ya tuve el placer de trabajar en campañas victoriosas y siempre paso momentos complicados, pero ahí está el grupo para reaccionar rápido. Nosotros no lo hicimos. Nos impactó negativamente de manera fuerte”, confesó.

Para Autuori, ese golpe mental terminó siendo determinante en la recta final del campeonato. “Ahí perdimos la posibilidad de pelear el título del Clausura. Es algo que tenemos que mejorar un montón”, sostuvo, dejando en claro que el aspecto psicológico será uno de los ejes principales de trabajo en esta nueva etapa.

La pretemporada y la necesidad de corregir errores

De cara al nuevo año, el técnico de 69 años explicó que la pretemporada se presenta con condiciones distintas, ya que el plantel conoce el método de trabajo del comando técnico, lo que facilita el proceso.

“La pretemporada es un poco más sencilla porque los jugadores ya conocen al staff, al comando técnico, ya saben cómo vamos a trabajar. Siempre hay que echar un vistazo hacia atrás, reflexionar sobre los errores que hemos cometido y, a partir de ahora, crear mecanismos para que esto no vuelva a ocurrir”, explicó.

Autuori remarcó que la mejora no pasa únicamente por reforzar el plantel, sino por fortalecer las bases internas del equipo. “Esto no tiene que ver solamente con los jugadores que entran. Para mí es importante que la construcción de una plantilla sea un sistema abierto, pero siempre se pone la responsabilidad y la esperanza en los que llegan. Si no tuviéramos un suelo fértil bien trabajado y desarrollado para que ellos puedan sentir cosas sólidas, nos quedamos siempre en la esperanza”, reflexionó.

Paulo Autuori comanda a Sporting Cristal en 2026. Crédito: Prensa SC

La preocupación por el espacio del jugador peruano en la Liga 1

En otro tramo de la entrevista, Paulo Autuori se mostró crítico con el panorama del fútbol peruano y el aumento del cupo de extranjeros en la Liga 1, señalando que esto limita las oportunidades para el jugador nacional.

“¿Cómo nosotros vamos a abrir espacio para jugadores peruanos si, al revés de bajar el cupo de extranjeros, se aumenta? Esto no tiene que ver con libre competencia. Si hoy miro un equipo que está en la competencia, tiene tres mediocampistas extranjeros y tres delanteros extranjeros, casi el 60% del equipo”, remarcó el entrenador de Sporting Cristal.