Perú Deportes

Catherine Flood y su dura evaluación de Universitario tras sufrido triunfo a Olva Latino: “Muchas cosas fueron horribles”

La voleibolista estadounidense se mostró inconforme tras el último triunfo del equipo ‘crema’ y fue autocrítica al señalar los errores cometidos. “Es difícil para mí disfrutar esta victoria”, reconoció

Guardar
La voleibolista estadounidense fue autocrítica tras la ajustada victoria el último fin de semana. (Video: La Cátedra Deportes)

Universitario de Deportes consiguió un sufrido triunfo por 3-2 ante Olva Latino el último fin de semana y se mantiene como líder de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Sin embargo, más allá del marcador y la posición en la tabla, Catherine Flood dejó en claro que el rendimiento del equipo ‘crema’ todavía dista de lo esperado y que existen varios aspectos por corregir.

Tras el encuentro, la voleibolista estadounidense fue tajante al analizar lo mostrado por el cuadro de las ‘pumas’ y reconoció que le costó festejar lo conseguido en un partido tan exigente. “Es difícil para mí disfrutar esta victoria, porque yo creo que tenemos muchas más cosas que necesitamos hacer mejor. Es difícil para mí decir cosas buenas cuando son muchas cosas que fueron horribles”, señaló con total franqueza.

Pese a la autocrítica, Flood también valoró la capacidad de Universitario para sostenerse en los momentos más complejos del encuentro, especialmente en el quinto set, que se definió por un estrecho marcador. “Pero está bien, estoy muy orgullosa de este equipo, porque 19-17 es una gran partida”, agregó.

Para la atacante norteamericana, el duelo ante Olva Latino dejó varias lecciones importantes de cara a lo que resta del campeonato. En ese sentido, subrayó la necesidad de trasladar lo aprendido a los entrenamientos, con el objetivo de mejorar el funcionamiento colectivo en los retos venideros que serán clave en la lucha por el título nacional.

Catherine Flood deslumbra en cada
Catherine Flood deslumbra en cada aparición en Liga Peruana de Vóley 2025/26. - Crédito: Universitario

“Fue un partido para aprender más del equipo y que necesitamos trabajar más en el entrenamiento. La clave para ganar siempre es la confianza y disfrutar; en el equipo a veces tenemos problemas con eso”, señaló Flood, al reconocer que la falta de confianza sigue siendo uno de los aspectos por corregir dentro del grupo.

Un rival que exigió al máximo a Universitario

Catherine Flood también destacó el nivel mostrado por el rival, en especial en el aspecto defensivo. La atacante norteamericana reconoció que el bloqueo de Olva Latino fue una de las principales dificultades que enfrentó Universitario durante el encuentro que se jugó en el Polideportivo Lucha Fuentes el domingo 18 de enero.

“Fue muy buena la defensa de bloqueo de Olva. Yo creo que es una sorpresa para nosotras, porque analizando los videos de Olva a veces el bloqueo era más o menos y hoy fue bueno; jugando contra nosotras fue mejor”, comentó la jugadora.

Sus palabras reflejan la exigencia interna que maneja el plantel ‘crema’, que, pese a mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, no pierde de vista la necesidad de elevar su nivel para sostener su condición de candidato en la Liga Peruana de Vóley. En ese contexto, esta segunda fase del torneo será clave para afinar esos detalles de cara a los playoffs por el título.

Las 'pumas' sacaron adelante un partidazo que le exigió hasta el quinto set. (Video: Latina)

Finalmente, al ser consultada por su rendimiento individual en un partido de alta intensidad —en el que volvió a ser una de las figuras del equipo—, Flood respondió con humor y sinceridad. “Me siento cansada”, dijo entre risas, evidenciando el desgaste físico que significó un duelo que se extendió hasta el límite.

Universitario continúa liderando la temporada 2025/26, pero la voz de Catherine Flood deja en claro que el equipo aún tiene margen de mejora y que el objetivo no pasa solo por los resultados, sino por alcanzar un rendimiento más sólido y constante a lo largo del torneo.

Temas Relacionados

Catherine FloodUniversitario VóleyOlva Latinovóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Fabrizio Roca, de la selección peruana a la Liga 2: Alianza Universidad lo proyecta como su principal opción ofensiva

A sus 23 años, el jugador formado en la Academia Cantolao regresa a la categoría de plata del fútbol peruano tras cuatro temporadas en la élite nacional

Fabrizio Roca, de la selección

Juan Yangali cuenta con nuevo club en Argentina: firmó por Quilmes de la Primera Nacional hasta finales del 2026

El peruano, de 25 años, se trasladó al histórico ‘decano’ de Argentina con solo un propósito: ganar una mayor regularidad que lo acerque al radar de la selección nacional en este año

Juan Yangali cuenta con nuevo

Iván Colman asegura que Cusco FC dará la talla en Liga 1 y en la Copa Libertadores: ”Competiremos en los dos frentes”

El futbolista argentino, autor de 18 asistencias en el curso pasado y uno de los valores más altos del torneo, se alista junto a sus compañeros para los encuentros amistosos que rendirá el equipo de Rondelli en Bolivia

Iván Colman asegura que Cusco

Arturo Vidal compartió su admiración por Paolo Guerrero luego del triunfo de Alianza Lima ante Colo Colo por Serie Río de La Plata 2026

Tras finalizar el torneo amistoso en Uruguay, el volante chileno llamó la atención en sus redes sociales con una mención especial dedicada al histórico delantero peruano

Arturo Vidal compartió su admiración

“Ojos en Perú”: Inter Miami se alista para la Noche Blanquiazul 2026 frente Alianza Lima en Matute

El club campeón de la MLS apenas lleva tres días de entrenamientos con Javier Mascherano al mando. Un día antes del choque contra los ‘íntimos’ viajará a la capital peruano con Leo Messi

“Ojos en Perú”: Inter Miami
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía inicia diligencias en chifa

Fiscalía inicia diligencias en chifa en el que José Jerí y Zhihua Yang se reunieron

Coincidencias bajo lupa: José Jerí visita local clausurado de Market Capon y dos días después Indecopi frena clausuras en Lima

Van cuatro mociones contra José Jerí, pero ¿lo correcto es la vacancia o censura? Esto dicen exoficiales del Congreso

¿Quién asumiría la Presidencia si vacan o censuran a José Jerí? El escenario de sucesión y las claves del proceso

Patricia Chirinos fuera de las elecciones 2026: JEE declara improcedente la lista de Renovación Popular al Senado por el Callao

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón pone en venta

Samahara Lobatón pone en venta sus redes sociales por hasta 13 mil soles: “solo gente seria”

Natalie Vértiz, Rebeca Escribes, María Pía Copello, Ethel Pozo y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV

Macla Yamada relata su desmayo en concierto de Bad Bunny en Lima y las imágenes se vuelven virales

Bryan Torres y el vacío legal tras la agresión a Samahara Lobatón: por qué el cantante sigue en libertad pese a la gravedad del caso

Miguel Arce, del furor de los realities a la conducción en ATV: una trayectoria marcada por giros y reinvenciones

DEPORTES

Fabrizio Roca, de la selección

Fabrizio Roca, de la selección peruana a la Liga 2: Alianza Universidad lo proyecta como su principal opción ofensiva

Juan Yangali cuenta con nuevo club en Argentina: firmó por Quilmes de la Primera Nacional hasta finales del 2026

Iván Colman asegura que Cusco FC dará la talla en Liga 1 y en la Copa Libertadores: ”Competiremos en los dos frentes”

Arturo Vidal compartió su admiración por Paolo Guerrero luego del triunfo de Alianza Lima ante Colo Colo por Serie Río de La Plata 2026

“Ojos en Perú”: Inter Miami se alista para la Noche Blanquiazul 2026 frente Alianza Lima en Matute