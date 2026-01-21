Perú Deportes

Malúh Oliveira niega tener lesión y revela por qué no juega con Universitario en la Liga Peruana de Vóley

La opuesta brasileña utilizó sus redes sociales para aclarar que se encuentra físicamente bien y explicar los motivos de su ausencia en el equipo de las ‘pumas’

Guardar
Malúh Oliveira niega tener lesión
Malúh Oliveira niega tener lesión que le impida jugar con Universitario Vóley. Crédito: Prensa U

Malúh Oliveira, una de las jugadoras más mediáticas de Universitario de Deportes en la presente temporada de la Liga Peruana de Vóley, decidió poner fin a los rumores que circulaban en redes sociales sobre su estado físico y su ausencia en los últimos encuentros del campeonato. La opuesta brasileña utilizó sus redes sociales para responder diversas preguntas de sus seguidores y fue clara al asegurar que se encuentra totalmente recuperada y en condiciones de jugar.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Oliveira fue consultada en varias oportunidades sobre una supuesta lesión que le impediría jugar con las ‘pumas’. Lejos de esquivar el tema, la voleibolista respondió de manera directa y con evidente sorpresa ante los comentarios.

Yo también quiero estar en el campo. No tengo ningún tipo de lesión, ¿estás loco?”, escribió, dejando en claro que no existe ningún impedimento físico que le impida competir y aportar su granito de arena a Universitario.

Ante la insistencia de algunos hinchas, la brasileña volvió a pronunciarse para reforzar su mensaje. “Ya me recuperé, ¿qué clase de chisme es este?”, agregó, descartando por completo cualquier versión que apuntara a una recaída o problema físico. Sus palabras buscaron tranquilizar a los aficionados ‘cremas’, quienes mostraron preocupación por su ausencia en los últimos partidos del torneo.

Malúh OIiveira descartó lesión que
Malúh OIiveira descartó lesión que le impida jugar en Universitario. Crédito: Captura Instagram

La razón de su ausencia en Universitario

Uno de los puntos que más llamó la atención de los seguidores fue su no participación en el reciente encuentro frente a Olva Latino. Al ser consultada específicamente sobre este tema, Malúh Oliveira explicó que su ausencia se debió a una “opción técnica”, dando a entender que la decisión pasó por el comando técnico liderado por el entrenador Francisco Hervás.

Este comentario generó diversas reacciones entre los hinchas, ya que muchos consideraban que la opuesta brasileña podía aportar experiencia y potencia ofensiva en un partido importante del campeonato, que Universitario terminó ganando con sufrimiento en el tiebreak (3-2). Sin embargo, la propia jugadora dejó entrever que su falta de minutos no responde a un problema personal ni físico, sino a decisiones propias del manejo del plantel.

En ese sentido, Oliveira también se refirió al complejo escenario que vive el plantel crema debido a la alta competencia interna, especialmente entre las jugadoras extranjeras. “La competencia por jugar está fuerte. Somos siete extranjeras ahora y en cada juego siempre una va a quedarse fuera… lo importante es ganar”, señaló.

Estas declaraciones reflejan la realidad de Universitario en la presente temporada, donde el cuerpo técnico debe elegir partido a partido a las jugadoras que estarán disponibles. La brasileña dejó en claro que, más allá de su situación personal, prioriza el objetivo colectivo y el buen rendimiento del equipo en la lucha por el campeonato.

Malúh Oliveira contó por qué
Malúh Oliveira contó por qué no juega en Universitario. Crédito: Captura

Su análisis del nivel de la Liga Peruana de Vóley

Además de hablar sobre su situación en el club, Malúh Oliveira aprovechó el espacio para referirse al nivel actual de la Liga Peruana de Vóley. Para la opuesta, el torneo ha mostrado una clara evolución en comparación con temporadas anteriores. “Es una temporada muy competitiva, la liga creció mucho”, afirmó.

La opuesta brasileña llegó a Universitario como uno de los grandes refuerzos para esta temporada, en la que el club se ha propuesto luchar por el primer título de su historia en la Liga Peruana de Vóley. No obstante, su camino no ha sido sencillo. Durante la pretemporada, sufrió una lesión que la dejó fuera de los primeros partidos del campeonato.

Tras su recuperación, la opuesta regresó a las canchas mostrando un alto nivel y fue elegida MVP en un partido ante Olva Latino, lo que hacía pensar que su protagonismo crecería en el equipo. Sin embargo, con el paso de las fechas volvió a perder minutos, lo que generó dudas y especulaciones entre los hinchas sobre su estado físico. Pero, con sus recientes declaraciones, dejó claro que está completamente recuperada y lista para aportar cuando sea requerida.

Temas Relacionados

Malúh OliveiraUniversitario VóleyLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

FPF nombra a Juan Manuel Sulca como presidente de la CONAR y descarta una conducción arbitral extranjera

El ente rector del fútbol nacional se decantó por un rostro conocido en la institución reguladora del el arbitraje nacional. Días antes, un miembro del directorio había expresado la intención de designar a un especialista de nacionalidad foránea para asumir el cargo

FPF nombra a Juan Manuel

Deportivo Wanka vs Molivoleibol EN VIVO: partido por la segunda fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Voley 2025/2026

Las ‘wankas’ se medirán con las ‘moli’ y buscarán celebrar su segundo triunfo que le permita coronarse campeón de la competición por la permanencia y el ascenso. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Deportivo Wanka vs Molivoleibol EN

Javier Mascherano, DT de Inter Miami, elogió a Alianza Lima y habló de su mal recuerdo con Paolo Guerrero y Perú

El ‘Jefecito’ se refirió al encuentro decisivo que afrontó ante la selección peruana en su etapa como futbolista. Además, aseguró que tiene analizado a su rival en la Noche Blanquiazul 2026

Javier Mascherano, DT de Inter

Tabla de posiciones del cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: resultados y puntajes de los equipos en la fecha 2 del torneo

Los cuatros clubes luchan por permanecer o ascender a la máxima categoría del torneo voleibol. Conoce cómo se mueven las ubicaciones en esta penúltima jornada

Tabla de posiciones del cuadrangular

Nuevo canal TV que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Los ‘íntimos’ tendrán su presentación frente el equipo de la ‘Pulga’ este sábado 24 de enero en Matute y no solo será televisado por la señal abierta de Latina Televisión

Nuevo canal TV que transmitirá
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Ver a mi madre afectada

“Ver a mi madre afectada fue el punto de quiebre”: José Jerí explica ante el Congreso por qué decidió aclarar el caso

Patricia Chirinos fuera de las elecciones 2026: JEE declara improcedente la lista de Renovación Popular al Senado por el Callao

José Jerí dice estar dispuesto a colaborar con investigaciones por reuniones con empresario chino: “El que nada debe, nada teme”

José Jerí en el Congreso EN VIVO HOY: Presidente defiende su conducta y rechaza acusaciones en la Comisión de Fiscalización

La defensa de José Jerí ante el Congreso por citas con empresarios chinos: “No me encierro en cuatro paredes ni cedo a presiones”

ENTRETENIMIENTO

Erick Elera se suma como

Erick Elera se suma como conductor de ‘Mande quien mande’ junto a Laura Huarcayo y Carlos Vilchez

Así fue el debut de Laura Huarcayo en Mande quien mande: humor, reencuentros y guiños a su ausencia del mediodía

Magaly Medina responde a burla de JB tras operación y le envía mensaje tras su paso a Panamericana: “Ojalá que sus guiones mejoren”

Magaly Medina analiza el programa de Miguel Arce como ‘colchón’ de su espacio: “Ojalá no me hayan cambiado papas por camotes”

‘Mande quien mande’ revela las primeras imágenes oficiales de Laura Huarcayo como su nueva conductora

DEPORTES

FPF nombra a Juan Manuel

FPF nombra a Juan Manuel Sulca como presidente de la CONAR y descarta una conducción arbitral extranjera

Deportivo Wanka vs Molivoleibol EN VIVO: partido por la segunda fecha del cuadrangular de la Liga Peruana de Voley 2025/2026

Javier Mascherano, DT de Inter Miami, elogió a Alianza Lima y habló de su mal recuerdo con Paolo Guerrero y Perú

Tabla de posiciones del cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: resultados y puntajes de los equipos en la fecha 2 del torneo

Nuevo canal TV que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026