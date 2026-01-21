Malúh Oliveira niega tener lesión y revela por qué no juega con Universitario en la Liga Peruana de Vóley

Malúh Oliveira niega tener lesión que le impida jugar con Universitario Vóley. Crédito: Prensa U

Malúh Oliveira, una de las jugadoras más mediáticas de Universitario de Deportes en la presente temporada de la Liga Peruana de Vóley, decidió poner fin a los rumores que circulaban en redes sociales sobre su estado físico y su ausencia en los últimos encuentros del campeonato. La opuesta brasileña utilizó sus redes sociales para responder diversas preguntas de sus seguidores y fue clara al asegurar que se encuentra totalmente recuperada y en condiciones de jugar.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Oliveira fue consultada en varias oportunidades sobre una supuesta lesión que le impediría jugar con las ‘pumas’. Lejos de esquivar el tema, la voleibolista respondió de manera directa y con evidente sorpresa ante los comentarios.

“Yo también quiero estar en el campo. No tengo ningún tipo de lesión, ¿estás loco?”, escribió, dejando en claro que no existe ningún impedimento físico que le impida competir y aportar su granito de arena a Universitario.

Ante la insistencia de algunos hinchas, la brasileña volvió a pronunciarse para reforzar su mensaje. “Ya me recuperé, ¿qué clase de chisme es este?”, agregó, descartando por completo cualquier versión que apuntara a una recaída o problema físico. Sus palabras buscaron tranquilizar a los aficionados ‘cremas’, quienes mostraron preocupación por su ausencia en los últimos partidos del torneo.

Malúh OIiveira descartó lesión que le impida jugar en Universitario. Crédito: Captura Instagram

La razón de su ausencia en Universitario

Uno de los puntos que más llamó la atención de los seguidores fue su no participación en el reciente encuentro frente a Olva Latino. Al ser consultada específicamente sobre este tema, Malúh Oliveira explicó que su ausencia se debió a una “opción técnica”, dando a entender que la decisión pasó por el comando técnico liderado por el entrenador Francisco Hervás.

Este comentario generó diversas reacciones entre los hinchas, ya que muchos consideraban que la opuesta brasileña podía aportar experiencia y potencia ofensiva en un partido importante del campeonato, que Universitario terminó ganando con sufrimiento en el tiebreak (3-2). Sin embargo, la propia jugadora dejó entrever que su falta de minutos no responde a un problema personal ni físico, sino a decisiones propias del manejo del plantel.

En ese sentido, Oliveira también se refirió al complejo escenario que vive el plantel crema debido a la alta competencia interna, especialmente entre las jugadoras extranjeras. “La competencia por jugar está fuerte. Somos siete extranjeras ahora y en cada juego siempre una va a quedarse fuera… lo importante es ganar”, señaló.

Estas declaraciones reflejan la realidad de Universitario en la presente temporada, donde el cuerpo técnico debe elegir partido a partido a las jugadoras que estarán disponibles. La brasileña dejó en claro que, más allá de su situación personal, prioriza el objetivo colectivo y el buen rendimiento del equipo en la lucha por el campeonato.

Malúh Oliveira contó por qué no juega en Universitario. Crédito: Captura

Su análisis del nivel de la Liga Peruana de Vóley

Además de hablar sobre su situación en el club, Malúh Oliveira aprovechó el espacio para referirse al nivel actual de la Liga Peruana de Vóley. Para la opuesta, el torneo ha mostrado una clara evolución en comparación con temporadas anteriores. “Es una temporada muy competitiva, la liga creció mucho”, afirmó.

La opuesta brasileña llegó a Universitario como uno de los grandes refuerzos para esta temporada, en la que el club se ha propuesto luchar por el primer título de su historia en la Liga Peruana de Vóley. No obstante, su camino no ha sido sencillo. Durante la pretemporada, sufrió una lesión que la dejó fuera de los primeros partidos del campeonato.

Tras su recuperación, la opuesta regresó a las canchas mostrando un alto nivel y fue elegida MVP en un partido ante Olva Latino, lo que hacía pensar que su protagonismo crecería en el equipo. Sin embargo, con el paso de las fechas volvió a perder minutos, lo que generó dudas y especulaciones entre los hinchas sobre su estado físico. Pero, con sus recientes declaraciones, dejó claro que está completamente recuperada y lista para aportar cuando sea requerida.