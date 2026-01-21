Juan Yangali cuenta con nuevo club en Argentina: firmó por Quilmes de la Primera Nacional hasta finales del 2026

Juan Yangali asume un nuevo reto en Argentina. - Crédito: Quilmes

Juan Yangali, de 25 años, ha encontrado un nuevo destino en Argentina. Después de una temporada de irrupción en Gimnasia y Esgrima La Plata, en la que despertó la atención de la selección peruana en medio de su proceso de reforma, acordó un nuevo contrato para unirse al Quilmes de la Primera Nacional.

A pesar de que había mostrado entera disposición en el ‘lobo’, sin importarle su rol dentro del equipo, el futbolista peruano acabó siendo una pieza prescindible más. De tal manera que tuvo que regresar al San Telmo, club dueño de su carta pase. En esas, el ‘decano’ estableció un contacto directo con el único propósito de llevárselo.

Juan Yangali llega a Quilmes cedido desde San Telmo. - Crédito: Difusión

En principio, Quilmes acordó un préstamo anual con Juan Yangali, cuya duración será hasta finales del 2026 y dependiendo de su rendimiento en los frentes a disputar habrá una discusión desde las altas esferas para analizar el siguiente paso a dar, que presumiblemente sería la compra de su ficha.

Con la llegada del centrocampista peruano, el ‘cervecero’ ganará un futbolista joven con dinámica que aumentará la competencia en la primera línea de volantes. En su última aventura por Gimnasia apenas apareció en tres encuentros con el entrenador Fernando Zaniratto, totalizando solo 186’ minutos.

El peruano, de 25 años, empezó con los trabajos tácticos con el 'decano'. | VIDEO: Diario El Sol

Asignaturas

A primera hora del martes 20 de enero, Juan Yangali apareció en el predio de Aldosivi acompañado del resto del plantel para dar inicio a los trabajos técnicos y tácticos bajo las instrucciones del entrenador Alfredo Grelak, quien fue un factor determinante para que fichara por el histórico Quilmes.

“Elegí Quilmes porque recibí el llamado de Alfredo (Grelak), lo tuve en San Telmo y sé cómo trabaja. Es bueno que el técnico te conozca, él confía en mí, sabe lo que puedo darle al equipo. Quilmes es un grande y también me motivó eso para poder sumarme”, dijo Yangali tras la conclusión de los entrenamientos.

Juan Yangali es el último refuerzo de Quilmes para el 2026. - Crédito: @ElTablonQac

“Llego para sumar para el plantel. Conozco a algunos chicos con los que compartí en San Telmo, y tengo muy buenas expectativas, de poder hacer un gran torneo. Por suerte se pudo solucionar todo rápido, y ya pude trabajar con el grupo. Estoy muy contento”, añadió.

Con la incorporación del centrocampista Juan Yangali, el ‘cervecero’ totaliza 12 fichajes para afrontar la nueva temporada en el ascenso de Argentina, donde la meta principal es acabar en la cima de la clasificación para así regresar por todo lo alto a la máxima categoría.

Yangali espera aportar su juventud y dinamismo con el 'cervecero'. | VIDEO: Germán Rodríguez