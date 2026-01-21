Perú Deportes

Juan Yangali cuenta con nuevo club en Argentina: firmó por Quilmes de la Primera Nacional hasta finales del 2026

El peruano, de 25 años, se trasladó al histórico ‘decano’ de Argentina con solo un propósito: ganar una mayor regularidad que lo acerque al radar de la selección nacional en este año

Guardar
Juan Yangali asume un nuevo
Juan Yangali asume un nuevo reto en Argentina. - Crédito: Quilmes

Juan Yangali, de 25 años, ha encontrado un nuevo destino en Argentina. Después de una temporada de irrupción en Gimnasia y Esgrima La Plata, en la que despertó la atención de la selección peruana en medio de su proceso de reforma, acordó un nuevo contrato para unirse al Quilmes de la Primera Nacional.

A pesar de que había mostrado entera disposición en el ‘lobo’, sin importarle su rol dentro del equipo, el futbolista peruano acabó siendo una pieza prescindible más. De tal manera que tuvo que regresar al San Telmo, club dueño de su carta pase. En esas, el ‘decano’ estableció un contacto directo con el único propósito de llevárselo.

Juan Yangali llega a Quilmes
Juan Yangali llega a Quilmes cedido desde San Telmo. - Crédito: Difusión

En principio, Quilmes acordó un préstamo anual con Juan Yangali, cuya duración será hasta finales del 2026 y dependiendo de su rendimiento en los frentes a disputar habrá una discusión desde las altas esferas para analizar el siguiente paso a dar, que presumiblemente sería la compra de su ficha.

Con la llegada del centrocampista peruano, el ‘cervecero’ ganará un futbolista joven con dinámica que aumentará la competencia en la primera línea de volantes. En su última aventura por Gimnasia apenas apareció en tres encuentros con el entrenador Fernando Zaniratto, totalizando solo 186’ minutos.

El peruano, de 25 años, empezó con los trabajos tácticos con el 'decano'. | VIDEO: Diario El Sol

Asignaturas

A primera hora del martes 20 de enero, Juan Yangali apareció en el predio de Aldosivi acompañado del resto del plantel para dar inicio a los trabajos técnicos y tácticos bajo las instrucciones del entrenador Alfredo Grelak, quien fue un factor determinante para que fichara por el histórico Quilmes.

Elegí Quilmes porque recibí el llamado de Alfredo (Grelak), lo tuve en San Telmo y sé cómo trabaja. Es bueno que el técnico te conozca, él confía en mí, sabe lo que puedo darle al equipo. Quilmes es un grande y también me motivó eso para poder sumarme”, dijo Yangali tras la conclusión de los entrenamientos.

Juan Yangali es el último
Juan Yangali es el último refuerzo de Quilmes para el 2026. - Crédito: @ElTablonQac

“Llego para sumar para el plantel. Conozco a algunos chicos con los que compartí en San Telmo, y tengo muy buenas expectativas, de poder hacer un gran torneo. Por suerte se pudo solucionar todo rápido, y ya pude trabajar con el grupo. Estoy muy contento”, añadió.

Con la incorporación del centrocampista Juan Yangali, el ‘cervecero’ totaliza 12 fichajes para afrontar la nueva temporada en el ascenso de Argentina, donde la meta principal es acabar en la cima de la clasificación para así regresar por todo lo alto a la máxima categoría.

Yangali espera aportar su juventud y dinamismo con el 'cervecero'. | VIDEO: Germán Rodríguez

Temas Relacionados

Juan YangaliQuilmesSelección peruanaPrimera Nacionalperu-deportes

Más Noticias

Fabrizio Roca, de la selección peruana a la Liga 2: Alianza Universidad lo proyecta como su principal opción ofensiva

A sus 23 años, el jugador formado en la Academia Cantolao regresa a la categoría de plata del fútbol peruano tras cuatro temporadas en la élite nacional

Fabrizio Roca, de la selección

Catherine Flood y su dura evaluación de Universitario tras sufrido triunfo a Olva Latino: “Muchas cosas fueron horribles”

La voleibolista estadounidense se mostró inconforme tras el último triunfo del equipo ‘crema’ y fue autocrítica al señalar los errores cometidos. “Es difícil para mí disfrutar esta victoria”, reconoció

Catherine Flood y su dura

Iván Colman asegura que Cusco FC dará la talla en Liga 1 y en la Copa Libertadores: ”Competiremos en los dos frentes”

El futbolista argentino, autor de 18 asistencias en el curso pasado y uno de los valores más altos del torneo, se alista junto a sus compañeros para los encuentros amistosos que rendirá el equipo de Rondelli en Bolivia

Iván Colman asegura que Cusco

Arturo Vidal compartió su admiración por Paolo Guerrero luego del triunfo de Alianza Lima ante Colo Colo por Serie Río de La Plata 2026

Tras finalizar el torneo amistoso en Uruguay, el volante chileno llamó la atención en sus redes sociales con una mención especial dedicada al histórico delantero peruano

Arturo Vidal compartió su admiración

“Ojos en Perú”: Inter Miami se alista para la Noche Blanquiazul 2026 frente Alianza Lima en Matute

El club campeón de la MLS apenas lleva tres días de entrenamientos con Javier Mascherano al mando. Un día antes del choque contra los ‘íntimos’ viajará a la capital peruano con Leo Messi

“Ojos en Perú”: Inter Miami
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía inicia diligencias en chifa

Fiscalía inicia diligencias en chifa en el que José Jerí y Zhihua Yang se reunieron

Coincidencias bajo lupa: José Jerí visita local clausurado de Market Capon y dos días después Indecopi frena clausuras en Lima

Van cuatro mociones contra José Jerí, pero ¿lo correcto es la vacancia o censura? Esto dicen exoficiales del Congreso

¿Quién asumiría la Presidencia si vacan o censuran a José Jerí? El escenario de sucesión y las claves del proceso

Patricia Chirinos fuera de las elecciones 2026: JEE declara improcedente la lista de Renovación Popular al Senado por el Callao

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón pone en venta

Samahara Lobatón pone en venta sus redes sociales por hasta 13 mil soles: “solo gente seria”

Natalie Vértiz, Rebeca Escribes, María Pía Copello, Ethel Pozo y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV

Macla Yamada relata su desmayo en concierto de Bad Bunny en Lima y las imágenes se vuelven virales

Bryan Torres y el vacío legal tras la agresión a Samahara Lobatón: por qué el cantante sigue en libertad pese a la gravedad del caso

Miguel Arce, del furor de los realities a la conducción en ATV: una trayectoria marcada por giros y reinvenciones

DEPORTES

Fabrizio Roca, de la selección

Fabrizio Roca, de la selección peruana a la Liga 2: Alianza Universidad lo proyecta como su principal opción ofensiva

Catherine Flood y su dura evaluación de Universitario tras sufrido triunfo a Olva Latino: “Muchas cosas fueron horribles”

Iván Colman asegura que Cusco FC dará la talla en Liga 1 y en la Copa Libertadores: ”Competiremos en los dos frentes”

Arturo Vidal compartió su admiración por Paolo Guerrero luego del triunfo de Alianza Lima ante Colo Colo por Serie Río de La Plata 2026

“Ojos en Perú”: Inter Miami se alista para la Noche Blanquiazul 2026 frente Alianza Lima en Matute