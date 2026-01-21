Claudio Borghi hace seria advertencia a Arturo Vidal tras derrota de Colo Colo ante Alianza Lima: “Tiene más consecuencias”

Claudio Borghi hizo crudo análisis del "experimento" de Arturo Vidal ante Alianza Lima - Crédito: Serie Río de La Plata.

Claudio Borghi, exentrenador de Colo Colo y uno de los referentes del análisis futbolístico en Chile, realizó una evaluación detallada sobre el nuevo rol que Arturo Vidal está asumiendo en el equipo. Tras la caída del conjunto albo ante Alianza Lima por la Serie Río de La Plata 2026, Borghi compartió sus impresiones con el medio Redgol acerca de la prueba que vive el ‘King’ como defensor central, una posición que hasta ahora no le era habitual.

Borghi explicó que el cuerpo técnico del ‘cacique’ aún se encuentra en etapa de evaluación respecto a la ubicación de Vidal. “Lo está probando”, afirmó Borghi, quien puntualizó que la decisión todavía no es definitiva y requiere un proceso de análisis más extenso. El cambio de posición del mediocampista ha generado debate, especialmente por los riesgos asociados a desempeñarse en la zona defensiva.

Uno de los aspectos que más inquieta al exseleccionador es la salida desde el fondo. Borghi fue enfático al señalar una de las principales falencias del reciente encuentro: “Perdió pelotas saliendo”. Destacó que, cuando un jugador ocupa la última línea, cualquier error puede convertirse en una amenaza directa para el arco propio. “Según la posición del campo en que juegas, esas pelotas perdidas pasan a ser trascendentes o no”, añadió Borghi, subrayando que la gravedad de una equivocación aumenta significativamente cuanto más cerca se está del área propia.

El técnico profundizó en el análisis al comparar el margen de error en el mediocampo con el de la defensa central. Explicó que, en posiciones más adelantadas, el futbolista cuenta con mayor respaldo de sus compañeros, mientras que en la zaga, cada descuido implica un riesgo mayor. “Si juegas más adelante, tienes más respaldo de compañeros, acá es el último y eso tiene más consecuencias”, advirtió Borghi.

La discusión no quedó únicamente en el rendimiento individual de Vidal. Borghi planteó la necesidad de evaluar si los problemas en la salida desde el fondo responden a una responsabilidad exclusiva del jugador o si también involucran el funcionamiento colectivo del equipo. “Se equivocó y es para evaluar, si es responsabilidad continua suya o si quiere salir jugando y el equipo no está preparado para eso”, concluyó Borghi, dejando abierta la reflexión sobre el experimento táctico.

El ensayo de Vidal como defensor central ha traído consigo interrogantes sobre la capacidad del equipo para adaptarse a nuevas variantes y sobre los eventuales riesgos que implica dejar al ‘King’ como último hombre. El análisis de Borghi invita a una revisión profunda, tanto de las características del futbolista como de la estructura global de Colo Colo, en busca de la solidez necesaria para afrontar los desafíos de la temporada.

El triunfo de Alianza Lima ante Colo Colo en Uruguay

La nueva posición de Arturo Vidal no solo sorprendió a los chilenos, sino también a la prensa peruana, quienes no tenían al exjugador de Barcelona como último hombre. De hecho, llamó la atención que perdiera la pelota en varias oportunidades, lo que benefició al ataque de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata 2026.

Lo cierto es que el conjunto ‘blanquiazul’ terminó ganando 3-2 a Colo Colo en un partido lleno de emociones. Cada vez que el ‘cacique’ descontaba, los de Pablo Guede pisaban el acelerador y volvían a estar arriba en el marcador.