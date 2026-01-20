Perú Deportes

Golazo de Jairo Concha en Universitario vs Melgar: latigazo de larga distancia en amistoso de pretemporada 2026

El mediocampista se lució con tremenda anotación desde fuera del área: marcó el segundo tanto de los ‘cremas’ en duelo de preparación en el estadio Monumental

Guardar
Gran definición del volante para el 2-0 de los 'cremas'. (Video: Universitario)

Universitario de Deportes se midió ante Melgar en el estadio Monumental este martes 20 de enero durante la serie de amistosos previos a la temporada 2026. Los ‘cremas’ tomaron la delantera temprano, luego de que Matías Di Benedetto definiera con fuerza tras recibir un pase exacto de Hugo Ancajima desde un tiro de esquina, estableciendo así el primer gol del encuentro y adelantando a su equipo en el marcador desde el inicio.

Y no el único, a pocos minutos del inicio de la segunda parte, apareció Jairo Concha para lucirse con tremendo golazo. El mediocampista agarró el balón y no paró hasta acercarse al arco ‘rojinegro’. Casi en la puerta del área rival, el jugador de 26 años, mandó un latigazo imposible de atajar.

La tremenda anotación fue celebrada por los compañeros de Concha, quienes fueron a abrazarlo y felicitarlo. Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, y Alex Valera fueron algunos que festejaron con el futbolista.

Es el primer gol que Jairo celebra lo que va de la pretemporada. Como se sabe, la ‘U’ sufrió una dura derrota ante Sport Boys por 1-0 en el arranque de los amistosos que se jugó el pasado sábado 17 de enero en Campo Mar.

El defensa anotó de cabeza el 1-0 de los 'cremas'. (Video: Universitario)

Próximo partido de Universitario: día y hora de la Noche Crema 2026

Universitario de Deportes prepara la presentación oficial de su plantel 2026 ante sus aficionados este sábado 24 de enero, con el objetivo de regalarles la primera victoria del año frente a la U de Chile. El entrenador Javier Rabanal debutará en el Monumental, con la expectativa de convencer a una hinchada que sueña con el tetracampeonato.

La figura de Álex Valera, elegido mejor jugador de la anterior Liga 1 2025, vuelve a ser clave, ya que buscará fortalecer su vínculo con el público y liderar al equipo en la búsqueda del ansiado cuarto título consecutivo.

En cuanto a los refuerzos, ni Héctor Fertoli ni Sekou Gassama estarán presentes en el partido, aunque sí se espera que Caín Fara y Lisandro Alzugaray sumen minutos y comiencen a integrarse al esquema del equipo.

Universitario anunció la Noche Crema
Universitario anunció la Noche Crema 2026.

Temas Relacionados

Jairo ConchaUniversitario de DeportesMelgarAmistosoperu-deportes

Más Noticias

Golazo de Matías Di Benedetto en el Universitario vs Melgar: anotó con violento cabezazo en el amistoso de pretemporada 2026

El defensor argentino, en medio de la polémica por los extranjeros, sacó rédito de un centro de Hugo Ancajima y puso el 1-0 en el estadio Monumental de Ate

Golazo de Matías Di Benedetto

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026

Los ‘cremas’ enfrentan su segundo choque preparatorio, ahora frente a los ‘rojinegros’ en el Estadio Monumental, que no contará con público. Se espera un gran cotejo. Sigue las incidencias

Universitario vs Melgar EN VIVO

Golazo de Edison Flores para que Universitario golee a Melgar en el amistoso de pretemporada 2026

La insistencia del ‘Orejas’ dio frutos en el estadio Monumental de Ate. El zurdo colocó el 3-0 ante los arequipeños

Golazo de Edison Flores para

Cenaida Uribe reveló que Nicole Pérez, figura de Atenea, estuvo cerca de jugar por Alianza Lima: el motivo de su frustado fichaje

La actual máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley tenía todo acordado con el club ‘íntimo’ para convertirse en su refuerzo en esta temporada

Cenaida Uribe reveló que Nicole

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del duelo por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, fase 2

Las ‘pumas’ se medirán con las ‘chalacas’ en el Polideportivo Lucha Fuentes: su misión será defender el liderato en su camino hacia el título nacional. Conoce los detalles del crucial cotejo

Universitario vs Rebaza Acosta: día,
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Quién es la mujer que

Quién es la mujer que acompañó a José Jerí a reunión con empresario chino en tienda del Cercado de Lima

Los delitos que habría cometido José Jerí: Fiscalía analiza sumar nuevas acusaciones por reuniones secretas

Ministro Ernesto Álvarez admite que no conoce al titular del Minem: “no recuerdo su nombre”

Abogado de Zhihua Yang critica a Ernesto Álvarez por insinuar una venganza contra José Jerí: “Me da una pena que especule”

Alianza para el Progreso exige la renuncia inmediata de José Jerí por escándalo y responsabiliza a Somos Perú

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: venta de

BTS en Perú: venta de entradas, estadio y todo lo que debes saber sobre los conciertos del 8 y 9 de octubre de 2026

‘Esto es Guerra’ vuelve a América TV sin Renzo Schuller ni Peter Fajardo: Fecha de estreno y más detalles

La reacción de Jefferson Farfán, examigo de Bryan Torres, tras ser consultado por brutal agresión a Samahara Lobatón

Bad Bunny no tuvo telonero peruano: Buscan multar a próximos conciertos sin artistas nacionales

Abel Lobatón logró reunirse con Samahara Lobatón tras las críticas de Melissa Klug por su actitud inicial

DEPORTES

Golazo de Matías Di Benedetto

Golazo de Matías Di Benedetto en el Universitario vs Melgar: anotó con violento cabezazo en el amistoso de pretemporada 2026

Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026

Golazo de Edison Flores para que Universitario golee a Melgar en el amistoso de pretemporada 2026

Cenaida Uribe reveló que Nicole Pérez, figura de Atenea, estuvo cerca de jugar por Alianza Lima: el motivo de su frustado fichaje

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del duelo por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, fase 2