Golazo de Jairo Concha en Universitario vs Melgar: latigazo de larga distancia en amistoso de pretemporada 2026

Gran definición del volante para el 2-0 de los 'cremas'. (Video: Universitario)

Universitario de Deportes se midió ante Melgar en el estadio Monumental este martes 20 de enero durante la serie de amistosos previos a la temporada 2026. Los ‘cremas’ tomaron la delantera temprano, luego de que Matías Di Benedetto definiera con fuerza tras recibir un pase exacto de Hugo Ancajima desde un tiro de esquina, estableciendo así el primer gol del encuentro y adelantando a su equipo en el marcador desde el inicio.

Y no el único, a pocos minutos del inicio de la segunda parte, apareció Jairo Concha para lucirse con tremendo golazo. El mediocampista agarró el balón y no paró hasta acercarse al arco ‘rojinegro’. Casi en la puerta del área rival, el jugador de 26 años, mandó un latigazo imposible de atajar.

La tremenda anotación fue celebrada por los compañeros de Concha, quienes fueron a abrazarlo y felicitarlo. Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, y Alex Valera fueron algunos que festejaron con el futbolista.

Es el primer gol que Jairo celebra lo que va de la pretemporada. Como se sabe, la ‘U’ sufrió una dura derrota ante Sport Boys por 1-0 en el arranque de los amistosos que se jugó el pasado sábado 17 de enero en Campo Mar.

El defensa anotó de cabeza el 1-0 de los 'cremas'. (Video: Universitario)

Próximo partido de Universitario: día y hora de la Noche Crema 2026

Universitario de Deportes prepara la presentación oficial de su plantel 2026 ante sus aficionados este sábado 24 de enero, con el objetivo de regalarles la primera victoria del año frente a la U de Chile. El entrenador Javier Rabanal debutará en el Monumental, con la expectativa de convencer a una hinchada que sueña con el tetracampeonato.

La figura de Álex Valera, elegido mejor jugador de la anterior Liga 1 2025, vuelve a ser clave, ya que buscará fortalecer su vínculo con el público y liderar al equipo en la búsqueda del ansiado cuarto título consecutivo.

En cuanto a los refuerzos, ni Héctor Fertoli ni Sekou Gassama estarán presentes en el partido, aunque sí se espera que Caín Fara y Lisandro Alzugaray sumen minutos y comiencen a integrarse al esquema del equipo.

Universitario anunció la Noche Crema 2026.