Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Campo Mar de pretemporada 2026

¿Cómo llega Sport Boys?

Sport Boys trajo a Jaime de La Pava como nuevo entrenador y se reforzó con varios jugadores: Mathías Llontop, Diego Melián, Federico Illanes, Renzo Alfani, André Vásquez, Percy Liza, Gustavo Dulanto, Rolando Díaz y Juan David Torres. Un gran número para pelear por volver a un torneo internacional después de varias temporadas.

El mismo de La Pava habló en la previa del partido ante la ‘U’: "Una respuesta muy positiva del grupo. Encontramos un equipo que mostró buen desempeño tras el período de vacaciones. Físicamente respondieron bien ante las exigencias, aunque la intensidad del trabajo generó la fatiga esperada. En general, la actitud fue destacable, ya que en esta etapa se pone a prueba la voluntad y el compromiso para sobreponerse al cansancio y las dificultades físicas".