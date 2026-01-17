Perú Deportes

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Campo Mar de pretemporada 2026

Los ‘merengues’ se medirán con los ‘rosados’ en lo que será su primera prueba con Javier Rabanal en el banquillo. Sigue todas las incidencias

01:28 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Sport Boys se enfrentan hoy, sábado 17 de enero, en lo que significará su primer amistoso de pretemporada 2026. Este encuentro está programado para las 10:30 horas de Perú y tendrá como escenario el complejo deportivo de los ‘cremas’, Campo Mar.

01:27 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

La ‘U’ realizó muchos cambios en su plantilla para afrontar esta temporada, donde luchará por el tan ansiado e histórico tetracampeonato. En primer lugar, modificó su entrenador, concretando la salida de Jorge Fossati y la llegada de Javier Rabanal.

Los ‘merengues’ se reforzaron con los siguientes futbolistas: Caín Fara, Héctor Fertoli, Sekou Gassama y Lisandro Alzugaray . Sin embargo, solo el primer jugador en mención podría sumar minutos ante Boys, debido a que el segundo se lesionó, el tercero todavía no se incorpora a la pretemporada y el último fue recientemente anunciado.

Este no será el único amistoso que Universitario dispute previo al debut en la Liga 1 2026. Los ‘estudiantiles’ se medirán con Melgar el martes 20 de enero y después se presentarán en su Noche Crema, donde chocarán con Universidad de Chile el sábado 24 del presente mes.

El delantero argentino llega procedente de LDU.
01:26 hsHoy

¿Cómo llega Sport Boys?

Sport Boys trajo a Jaime de La Pava como nuevo entrenador y se reforzó con varios jugadores: Mathías Llontop, Diego Melián, Federico Illanes, Renzo Alfani, André Vásquez, Percy Liza, Gustavo Dulanto, Rolando Díaz y Juan David Torres. Un gran número para pelear por volver a un torneo internacional después de varias temporadas.

El mismo de La Pava habló en la previa del partido ante la ‘U’: "Una respuesta muy positiva del grupo. Encontramos un equipo que mostró buen desempeño tras el período de vacaciones. Físicamente respondieron bien ante las exigencias, aunque la intensidad del trabajo generó la fatiga esperada. En general, la actitud fue destacable, ya que en esta etapa se pone a prueba la voluntad y el compromiso para sobreponerse al cansancio y las dificultades físicas".

El técnico colombiano afrontará su primera campaña al mando de la 'misilera'.
01:25 hsHoy

Horarios del Universitario vs Sport Boys

Este partido comenzará a las 10:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 9:30 horas de México; a las 10:30 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 11:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 12:30 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

01:16 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Sport Boys

El Universitario vs Sport Boys podrá verse mediante el canal de Youtube del vigente tricampeón. Los hinchas deberán suscribirse y pagar el monto de 15 soles para observar las acciones de este enfrentamiento realizado en Campo Mar.

Los ‘merengues’ compartieron información de cómo acceder al contenido. Los fanáticos tienen que dirigirse al canal @𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢𝗧𝗩𝗨. Después, darle click al botón Unirme. Finalmente, completar los datos de pago y dale click a comprar.

Universitario vs Sport Boys será transmitido por el canal de Youtube de los 'cremas'.
01:15 hsHoy

Los debuts de Universitario y Sport Boys en la Liga 1 2026

Universitario de Deportes jugará ante ADT en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este choque se llevará a cabo el domingo 1 de febrero, desde las 18:00 horas (Perú)en el estadio Monumental de Ate.

Sport Boys, por su parte, se enfrentará ante Los Chankas en el arranque del campeonato peruano. Este cotejo se realizará el sábado 31 de enero a las 13:00 horas (Perú) en el estadio Miguel Grau del Callao.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesSport BoysLiga 1peru-deportes

