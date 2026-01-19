Quién es Miguel Silveira, la expromesa de Fluminense que buscará resurgir en Universitario tras descensos en Rusia y Japón

Miguel Silveira será nuevo jugador de Universitario. Crédito: Agencias

Universitario de Deportes sigue afinando su plantilla de cara al inicio de la temporada oficial y ya concretó un nuevo fichaje internacional. El club ‘crema’ apostó fuerte al incorporar a Miguel Silveira, volante ofensivo brasileño de 22 años, proveniente de Japón, donde su paso fue irregular y terminó descendiendo con su equipo.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Silveira ya se encuentra en Lima para la firma de su contrato, y en los próximos días será oficializado como refuerzo del equipo ‘crema’. Su llegada ha sorprendido a muchos aficionados, dado que en su última temporada disputó apenas 10 partidos, siendo en la mayoría suplente en el peor equipo de la liga japonesa en 2025. A continuación, te contamos todos los detalles y antecedentes del nuevo refuerzo de la ‘U’.

Promesa desde la infancia: la irrupción en Fluminense

Miguel Silveira comenzó su formación en Desportiva Ferroviária, antes de pasar a las divisiones menores de Fluminense, uno de los clubes más prestigiosos de Brasil. Desde muy joven mostró un talento excepcional como mediocampista clásico, lo que lo llevó a ser promovido al primer equipo con apenas 16 años, en 2019.

Su irrupción en la élite brasileña generó gran expectativa: el club incluso le impuso una cláusula de rescisión de 35 millones de euros para retenerlo lo máximo posible, y muchos comparaban su estilo con el de Philippe Coutinho, por su técnica, visión y capacidad de conducción del balón.

Silveira despertó interés internacional rápidamente. Entre los clubes que lo siguieron estuvieron Juventus, PSG y Arsenal, reflejando el potencial que Fluminense y los observadores europeos veían en él. Sin embargo, su trayectoria en el club estuvo marcada por conflictos contractuales y disputas legales, lo que complicó su renovación y derivó en su salida en 2021, pese a que su contrato original estaba vigente hasta junio de 2022.

Miguel Silveira era considerado promesa en Fluminense. Crédito: Globo

Descendió en Rusia y Japón

Después de salir de Fluminense, Silveira tuvo un paso por Red Bull Bragantino, donde logró continuidad y anotó sus primeros goles como profesional. Allí comenzó a consolidarse como volante ofensivo capaz de generar juego y sorprender en ataque, lo que le permitió buscar oportunidades en el exterior.

En 2022 dio el salto a Europa al fichar por el FK Sochi de Rusia, con la intención de consolidarse en la élite del fútbol. Sin embargo, su estadía resultó breve y difícil: su equipo terminó último en la tabla, descendiendo a la Segunda División, lo que representó un duro golpe para su proyección profesional.

Tras esa mala experiencia, decidió continuar su carrera en Asia y firmó con Albirex Niigata en Japón en 2025. No obstante, su etapa en el país asiático tampoco fue la esperada: disputó apenas 10 partidos, fue suplente en la mayoría de ellos y sufrió nuevamente el descenso junto a su club, sumando un nuevo capítulo complicado en su joven trayectoria antes de llegar a Universitario de Deportes.

Miguel Silveira jugó en las categorías juveniles de la selección de Brasil. Crédito: Globo

La oportunidad de relanzar su carrera en Universitario

Ahora, con 22 años, Miguel Silveira llega a Universitario de Deportes con la intención de repotenciar su carrera y demostrar por qué fue considerado uno de los talentos más prometedores de Brasil. El club ‘crema’ lo incorpora como refuerzo ofensivo para el mediocampo, buscando aprovechar su técnica, visión y capacidad para generar juego en el ataque, cualidades que lo destacaron desde sus primeros años en Fluminense.

La directiva y el cuerpo técnico confían en que la experiencia internacional, aunque irregular, le permitirá adaptarse rápidamente al fútbol peruano y convertirse en un jugador clave para los retos venideros. Además, su llegada refleja la estrategia del club de reforzar el plantel con jóvenes talentos extranjeros que puedan marcar la diferencia y ofrecer nuevas variantes ofensivas en momentos decisivos del torneo.

Para Miguel Silveira, esta es una oportunidad de oro: dejar atrás la irregularidad, recuperar protagonismo y consolidarse como un jugador determinante en Sudamérica. Su historia, marcada por promesas tempranas, conflictos contractuales, desafíos en Europa y Japón, y ahora un nuevo inicio en Perú, lo convierte en un fichaje que despierta expectativas y curiosidad entre los aficionados cremas.