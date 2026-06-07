Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 7 de junio de 2026

El precio de la gasolina en Perú muestra una tendencia a la baja tras un periodo de marcada volatilidad y diferencias significativas entre las tarifas de las estaciones de servicio. Según los reportes del 7 de junio de 2026, este descenso ofrece alivio a conductores y transportistas, quienes habían ajustado sus hábitos de consumo debido al impacto de los precios elevados en el presupuesto familiar y en los costos operativos del sector.
En este contexto, la plataforma Facilito, implementada por Osinergmin, cobra importancia como herramienta de consulta. El sistema brinda a los usuarios la posibilidad de revisar en tiempo real los precios vigentes en los diferentes grifos del país, comparar tarifas y planificar cargas de combustible con mayor precisión. Esto facilita la elección de los puntos de abastecimiento y permite aprovechar las variaciones de precios en distintas zonas.
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Los datos actualizados para Lima HOY 7 de junio muestran:
Gasohol Regular (90 octanos):
Gasohol Premium (95-97 octanos):
Diésel B5 S-50 UV:
De acuerdo con la información recopilada, la diferencia entre el valor más bajo y el más alto evidencia una dispersión considerable que se repite en otras regiones del país.
El efecto en los conductores y el rol de Facilito
Facilito se ha consolidado como una herramienta esencial para los consumidores peruanos al ofrecer información transparente y actualizada sobre los precios de los combustibles en las estaciones de servicio del país. Su utilidad radica en permitir a los usuarios comparar tarifas, identificar las ubicaciones más convenientes y tomar decisiones informadas para optimizar sus gastos, especialmente en un contexto de variaciones frecuentes en el mercado energético.
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Entre las ventajas que ofrece Facilito destacan:
- Consulta en tiempo real de precios en grifos de todo el país.
- Visualización de estaciones por cercanía y costo.
- Actualización diaria de tarifas para todos los tipos de combustible.
Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.
Dónde encontrar los precios más bajos en Lima y otras regiones
La distribución de los precios varía de acuerdo al distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular figura entre los valores más bajos de Lima Este, con precios desde S/ 17,30. En Villa El Salvador, el gasohol regular inicia en S/ 17,69, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se encuentra en S/ 19,97 dentro del mismo distrito.
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En el Cercado de Lima:
En Los Olivos:
En el Callao:
Fuera de la capital, los precios también presentan diferencias. En Cusco, el diésel se comercializa entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, reflejando el mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular parte desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista.
Cómo utilizar Facilito para reducir el gasto
La plataforma Facilito se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan ahorrar en la compra de combustibles. Su acceso desde dispositivos móviles permite a los conductores comparar rápidamente los precios y localizar las opciones más convenientes dentro de su área.
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Para consultar los precios y ubicar el grifo más económico, los usuarios pueden:
- Ingresar al navegador y acceder a Facilito.
- Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal.
- Elegir el tipo de combustible a consultar (gasoholes, diésel, GLP).
- Indicar la ubicación (distrito, provincia) o activar la localización en el dispositivo.
Una vez completados estos pasos, la plataforma despliega un listado de estaciones de servicio con precios actualizados. El usuario puede ordenar los resultados por costo o distancia, y visualizar la dirección exacta de cada grifo.
Las causas del alza y la respuesta de los sectores afectados
Según señalaron expertos citados por Gestión, el alza en los precios de la gasolina responde a factores internacionales como el encarecimiento del petróleo y la volatilidad del tipo de cambio. Además, el costo del transporte interno y la carga tributaria influyen en la variación de precios entre distritos.
Factores principales del aumento:
El impacto se refleja tanto en el transporte público como en los hogares, obligando a conductores y empresas a ajustar sus presupuestos y buscar alternativas de ahorro.
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El subsidio estatal al sector transporte en Perú
El Estado peruano otorga subsidios económicos a los transportistas con el objetivo de mitigar el impacto de los incrementos en los precios de los combustibles y garantizar la continuidad de los servicios de transporte público y de carga. Este apoyo se canaliza a través de compensaciones directas y mecanismos que buscan equilibrar los costos operativos, evitando aumentos abruptos en las tarifas para los usuarios finales.
Estas medidas permiten que los transportistas accedan a recursos que contribuyen a la estabilidad del sector, especialmente en contextos de volatilidad en el mercado internacional de combustibles. El subsidio facilita la operación regular de buses urbanos, taxis y camiones, favoreciendo la movilidad de personas y bienes en todo el país.
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En qué consiste el apoyo económico a los transportistas
El apoyo económico implementado por el Estado peruano se traduce en la entrega de compensaciones monetarias a través de programas como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este fondo cubre parte del diferencial entre el precio internacional y el precio local, permitiendo que los transportistas puedan acceder a combustibles a un costo menor.
Además del FEPC, existen incentivos adicionales, como créditos blandos o facilidades tributarias, que buscan aliviar la carga financiera de los operadores de transporte. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para proteger la cadena de suministros y asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios de transporte en el país.
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El subsidio y su impacto en la suspensión del paro del 2 de junio
El anuncio y la aplicación de subsidios económicos resultaron determinantes para evitar el paro total de transportistas programado para el 2 de junio en Lima y Callao. Las organizaciones del sector condicionaron la suspensión de la medida de fuerza a la aprobación de estos apoyos directos, los cuales permitieron atender las principales demandas del gremio.
La intervención estatal generó un espacio de diálogo y negociación, promoviendo acuerdos que garantizaron la operación normal de los servicios. De este modo, el subsidio no solo alivió la presión financiera sobre los transportistas, sino que también contribuyó a evitar la paralización del transporte en dos de las zonas más críticas del país.
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