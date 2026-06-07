Perú

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 7 de junio de 2026

El inicio de la baja en los precios de los combustibles en Perú ofrece alivio a consumidores y transportistas, que perciben una reducción gradual en los valores registrados en las estaciones de servicio

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Hombre sosteniendo un teléfono móvil con la aplicación Facilito abierta, mostrando precios de combustible, frente a una estación de servicio con surtidores y cartel de precios al atardecer en Lima.
Un conductor consulta la aplicación Facilito de Osinergmin en su móvil para comparar precios de gasolina, GNV y diésel en una estación de servicio moderna en Lima al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú muestra una tendencia a la baja tras un periodo de marcada volatilidad y diferencias significativas entre las tarifas de las estaciones de servicio. Según los reportes del 7 de junio de 2026, este descenso ofrece alivio a conductores y transportistas, quienes habían ajustado sus hábitos de consumo debido al impacto de los precios elevados en el presupuesto familiar y en los costos operativos del sector.

En este contexto, la plataforma Facilito, implementada por Osinergmin, cobra importancia como herramienta de consulta. El sistema brinda a los usuarios la posibilidad de revisar en tiempo real los precios vigentes en los diferentes grifos del país, comparar tarifas y planificar cargas de combustible con mayor precisión. Esto facilita la elección de los puntos de abastecimiento y permite aprovechar las variaciones de precios en distintas zonas.

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Amplia estación de servicio al anochecer con largas filas de coches esperando. Surtidores muestran carteles rojos de 'EMERGENCIA'. Un letrero de Osinergmin se ve en la caseta de control.
Largas filas de automóviles esperan cargar combustible en una estación de servicio con surtidores marcados con 'emergencia' al anochecer, reflejando una situación crítica en el abastecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos actualizados para Lima HOY 7 de junio muestran:

Gasohol Regular (90 octanos):

Gasohol Premium (95-97 octanos):

Diésel B5 S-50 UV:

De acuerdo con la información recopilada, la diferencia entre el valor más bajo y el más alto evidencia una dispersión considerable que se repite en otras regiones del país.

El efecto en los conductores y el rol de Facilito

Facilito se ha consolidado como una herramienta esencial para los consumidores peruanos al ofrecer información transparente y actualizada sobre los precios de los combustibles en las estaciones de servicio del país. Su utilidad radica en permitir a los usuarios comparar tarifas, identificar las ubicaciones más convenientes y tomar decisiones informadas para optimizar sus gastos, especialmente en un contexto de variaciones frecuentes en el mercado energético.

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Entre las ventajas que ofrece Facilito destacan:

  • Consulta en tiempo real de precios en grifos de todo el país.
  • Visualización de estaciones por cercanía y costo.
  • Actualización diaria de tarifas para todos los tipos de combustible.

Identificar estos contrastes resulta fundamental para quienes abastecen sus vehículos de forma regular, ya que elegir los puntos de venta más económicos puede traducirse en un ahorro relevante a lo largo del tiempo.

Una mano sostiene un smartphone con la app Facilito mostrando precios de combustible y mapa; al fondo, un letrero y marquesina de estación Osinergmin.
Una mano sostiene un teléfono móvil mostrando la aplicación Facilito de Osinergmin con precios de combustible y un mapa, con una estación de servicio visible al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar los precios más bajos en Lima y otras regiones

La distribución de los precios varía de acuerdo al distrito. En San Juan de Lurigancho, el gasohol regular figura entre los valores más bajos de Lima Este, con precios desde S/ 17,30. En Villa El Salvador, el gasohol regular inicia en S/ 17,69, mientras que el diésel más económico de Lima Sur se encuentra en S/ 19,97 dentro del mismo distrito.

En el Cercado de Lima:

En Los Olivos:

En el Callao:

Fuera de la capital, los precios también presentan diferencias. En Cusco, el diésel se comercializa entre S/ 19,67 y S/ 23,49 por galón, reflejando el mayor costo logístico en zonas alejadas. En Ica, el gasohol regular parte desde S/ 18,86 en el distrito de San Juan Bautista.

Primer plano de una mano cargando combustible en un coche gris, sosteniendo un ticket blanco con el logo de Osinergmin y precios en soles.
Una mano genérica carga combustible en un automóvil, sosteniendo un ticket de Osinergmin con precios en soles, ilustrando la realidad económica y el costo diario de la energía en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo utilizar Facilito para reducir el gasto

La plataforma Facilito se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan ahorrar en la compra de combustibles. Su acceso desde dispositivos móviles permite a los conductores comparar rápidamente los precios y localizar las opciones más convenientes dentro de su área.

Para consultar los precios y ubicar el grifo más económico, los usuarios pueden:

  • Ingresar al navegador y acceder a Facilito.
  • Seleccionar la opción “Combustibles” en el menú principal.
  • Elegir el tipo de combustible a consultar (gasoholes, diésel, GLP).
  • Indicar la ubicación (distrito, provincia) o activar la localización en el dispositivo.

Una vez completados estos pasos, la plataforma despliega un listado de estaciones de servicio con precios actualizados. El usuario puede ordenar los resultados por costo o distancia, y visualizar la dirección exacta de cada grifo.

Primer plano de una mano sosteniendo una manguera de combustible negra, insertada en el tanque de un auto gris. Al fondo borroso, logos azules de Osinergmin y Facilito.
Una mano llena el tanque de un automóvil en una estación de servicio, con los logos desenfocados de Osinergmin y Facilito al fondo, resaltando la regulación y consulta de precios de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas del alza y la respuesta de los sectores afectados

Según señalaron expertos citados por Gestión, el alza en los precios de la gasolina responde a factores internacionales como el encarecimiento del petróleo y la volatilidad del tipo de cambio. Además, el costo del transporte interno y la carga tributaria influyen en la variación de precios entre distritos.

Factores principales del aumento:

El impacto se refleja tanto en el transporte público como en los hogares, obligando a conductores y empresas a ajustar sus presupuestos y buscar alternativas de ahorro.

Un hombre de espaldas, con gorra negra y chaqueta de mezclilla, fotografía con su móvil el visor digital de una bomba de gasolina con logo Profeco, sosteniendo un recibo. Vehículos de fondo.
Un ciudadano fotografía el medidor digital de una bomba de gasolina que exhibe un adhesivo de Profeco, mientras compara los datos con su recibo en una estación de servicio mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El subsidio estatal al sector transporte en Perú

El Estado peruano otorga subsidios económicos a los transportistas con el objetivo de mitigar el impacto de los incrementos en los precios de los combustibles y garantizar la continuidad de los servicios de transporte público y de carga. Este apoyo se canaliza a través de compensaciones directas y mecanismos que buscan equilibrar los costos operativos, evitando aumentos abruptos en las tarifas para los usuarios finales.

Estas medidas permiten que los transportistas accedan a recursos que contribuyen a la estabilidad del sector, especialmente en contextos de volatilidad en el mercado internacional de combustibles. El subsidio facilita la operación regular de buses urbanos, taxis y camiones, favoreciendo la movilidad de personas y bienes en todo el país.

Cartel digital de estación de servicio muestra precios de gasolina y diésel, con logos de Osinergmin y Facilito. Varios autos en fila para cargar combustible.
Vehículos hacen fila en una estación de servicio en Lima, Perú, con los precios de la gasolina y el diésel destacados en un cartel digital bajo la supervisión de Osinergmin y la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué consiste el apoyo económico a los transportistas

El apoyo económico implementado por el Estado peruano se traduce en la entrega de compensaciones monetarias a través de programas como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este fondo cubre parte del diferencial entre el precio internacional y el precio local, permitiendo que los transportistas puedan acceder a combustibles a un costo menor.

Vista cercana de un operador con credencial de la ATU manipulando teclado y mouse, frente a un muro de pantallas mostrando mapas de tráfico y datos en tiempo real.
Desde un moderno centro de control en Lima, un operador de la ATU supervisa en tiempo real las rutas y el desempeño del transporte urbano, clave para la optimización y control del subsidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del FEPC, existen incentivos adicionales, como créditos blandos o facilidades tributarias, que buscan aliviar la carga financiera de los operadores de transporte. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para proteger la cadena de suministros y asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios de transporte en el país.

La incorporación de los vehículos al sistema de monitoreo tendrá utilidades que van más allá de la entrega del subsidio.
La incorporación de los vehículos al sistema de monitoreo tendrá utilidades que van más allá de la entrega del subsidio. Foto: Gobierno del Perú

El subsidio y su impacto en la suspensión del paro del 2 de junio

El anuncio y la aplicación de subsidios económicos resultaron determinantes para evitar el paro total de transportistas programado para el 2 de junio en Lima y Callao. Las organizaciones del sector condicionaron la suspensión de la medida de fuerza a la aprobación de estos apoyos directos, los cuales permitieron atender las principales demandas del gremio.

Cinco hombres con vestimenta formal y casual apilan sus manos sobre una mesa azul durante la firma de un acuerdo, con el logo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al fondo
Representantes de los gremios de transporte urbano de Lima y Callao y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sellan el acuerdo que levantó el paro, incluyendo un subsidio y un plan de rescate económico-financiero. (MTC)

La intervención estatal generó un espacio de diálogo y negociación, promoviendo acuerdos que garantizaron la operación normal de los servicios. De este modo, el subsidio no solo alivió la presión financiera sobre los transportistas, sino que también contribuyó a evitar la paralización del transporte en dos de las zonas más críticas del país.

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