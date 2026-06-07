Segunda vuelta electoral: los Centros Emergencia Mujer y Familia no suspenden su atención este domingo

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables confirmó que los servicios especializados de atención y protección frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar seguirán operativos este domingo 7 de junio, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 en Perú.
Los 190 Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM) que gestiona el Programa Nacional Warmi Ñan en las 25 regiones del país mantendrán atención las 24 horas. De ese total, 185 funcionan dentro de comisarías de la Policía Nacional del Perú, lo que permite articular de forma inmediata la respuesta institucional ante situaciones de riesgo.
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Los equipos de estos centros brindan orientación, asesoría legal, gestión social y contención emocional a víctimas de violencia de género y violencia familiar. El Servicio de Atención Urgente (SAU), que se activa a través de los CEM y la Línea 100, también permanecerá en alerta. Este servicio moviliza equipos especializados al lugar donde se encuentre la víctima para garantizar su protección en situaciones de alto riesgo.
Canales de atención habilitados
La Línea 100, canal telefónico gratuito del MIMP, atenderá llamadas en castellano, quechua, aimara y awajún, con cobertura para poblaciones indígenas y rurales. Tanto víctimas como testigos de hechos de violencia pueden acceder a orientación y consejería a través de este servicio, disponible las 24 horas.
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El Chat 100, plataforma digital de atención confidencial y en tiempo real, seguirá operativo en chat100.warminan.gob.pe. Este canal permite solicitar orientación sobre prevención de violencia en la pareja, relaciones saludables o situaciones de violencia activa, con la misma confidencialidad que la atención presencial.
Los Hogares de Refugio Temporal (HRT) también continuarán con sus puertas abiertas. Estos espacios acogen a mujeres víctimas de violencia junto a sus hijas e hijos, y ofrecen protección, alimentación y atención integral mientras reconstruyen sus proyectos de vida.
El despliegue durante la jornada electoral
La jornada de segunda vuelta implica el desplazamiento masivo de ciudadanos y la concentración de efectivos de seguridad en centros de votación, lo que puede reducir la disponibilidad inmediata de apoyo policial en zonas periféricas. Ante ello, la articulación entre los CEM, ubicados en su mayoría dentro de comisarías, y los planes de seguridad de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, que despliegan más de 53.000 y 44.000 efectivos respectivamente para la jornada, refuerza la capacidad de respuesta ante emergencias.
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Las cifras de atención de Warmi Ñan
El Programa Nacional Warmi Ñan registró durante 2025, a través de su Servicio de Atención Rural (SAR), 4.898 casos de violencia. El servicio cuenta con 67 equipos presentes en 72 distritos rurales de 49 provincias y 23 regiones.
Además, desarrolló 6.103 acciones de prevención con 161.560 participantes en comunidades de la costa, sierra y selva. En esos registros, el 85% de las víctimas atendidas fueron mujeres y el tipo de violencia más frecuente fue la psicológica (43%), seguida de la física (34%), la sexual (19%) y la económica (4%).
Toda la atención se enmarca en la Ley N.° 30364, norma que garantiza la respuesta oportuna y especializada del Estado frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. El MIMP instó a la ciudadanía a no postergar la solicitud de ayuda durante la jornada electoral y a comunicar cualquier situación de riesgo o agresión a través de los canales disponibles.
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