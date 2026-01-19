Luis Ramos inicia su camino goleador en Alianza Lima: sutil anotación ante Colo Colo por Serie Río de la Plata 2026

El delantero entró desde el banco de suplentes y puso el 2-1. (Video: ESPN)

Luis Ramos comenzó a escribir su historia con la camiseta de Alianza Lima de la mejor manera. Este domingo 18 de enero, el delantero nacional se estrenó como goleador ‘blanquiazul’ tras anotar en el amistoso ante Colo Colo, correspondiente a la Serie Río de la Plata 2026, dejando buenas sensaciones en sus primeros minutos con el club ‘íntimo’.

El atacante nacional ingresó en la segunda parte y no necesitó demasiado tiempo para hacerse notar. Su impacto fue inmediato. Con apenas cuatro minutos en el campo, evidenció una rápida adaptación al esquema ofensivo del equipo y mostró su olfato goleador. Su aparición fue clave en una jugada que terminó inclinando el marcador a favor de los ‘blanquiazules’.

La acción se originó tras una destacada incursión por derecha de Alan Cantero, quien desbordó con velocidad, se internó en el área y envió un centro preciso al área chica. Allí apareció Ramos, completamente libre, para definir con gran sutileza usando el pecho y decretar el 2-1 parcial ante el conjunto chileno.

El delantero peruano, quien arribó a Alianza Lima procedente de América de Cali, inició de esta manera su camino goleador con el conjunto de La Victoria. Luego de no haber tenido participación en los dos encuentros anteriores de la Serie Río de la Plata, esta vez dispuso de minutos en cancha y no tardó en dejar su marca.

Luis Ramos anotó su primer gol con la camiseta de Alianza Lima. Crédito: Serie Río de la Plata

Debut goleador de Luis Ramos en Alianza Lima

La anotación no solo significó su primer gol con Alianza Lima, sino también una señal alentadora para el comando técnico y la hinchada, que esperan que el delantero sea una de las piezas importantes en la temporada 2026. En un partido de ritmo intenso y exigencia internacional, Luis Ramos respondió con eficacia y personalidad, dos cualidades que podrían darle ventaja en la lucha por un lugar en el once titular.

El encuentro ante Colo Colo sirvió como una prueba de alto nivel para el conjunto dirigido por Pablo Guede, que continúa ajustando detalles de cara a los desafíos oficiales del año. Más allá del resultado, el amistoso permitió observar variantes tácticas y el rendimiento de los nuevos refuerzos, entre ellos Ramos, quien aprovechó al máximo su oportunidad.

La acción del gol reflejó lo que Alianza Lima busca en su nuevo delantero: presencia en el área, calma para definir y capacidad para influir rápidamente en el juego. Su definición, lejos de la potencia, destacó por la inteligencia y el buen timing para aparecer sin marca dentro del área chica.

El delantero nacional consiguió su primera anotación con la camiseta blanquiazul. (Video: Alianza Lima)

Triunfo de Alianza Lima en Montevideo

Alianza Lima se despidió de la Serie Río de la Plata 2026 con una victoria importante que le permitió cerrar su participación con mejores sensaciones. El equipo dirigido por Pablo Guede había sufrido dos derrotas ajustadas en sus anteriores presentaciones en Montevideo, cayendo 1-2 ante Independiente y 1-2 frente a Unión de Santa Fe, pero logró revertir el panorama en su último compromiso.

El conjunto blanquiazul cortó la mala racha al imponerse por 3-2 a Colo Colo, elenco chileno liderado por Arturo Vidal, en un encuentro disputado y de alto ritmo. Con carácter y eficacia en los momentos clave, los íntimos supieron resolver el partido y celebrar un triunfo que fortalece la confianza del plantel en esta etapa de preparación.

Los goles de Alianza Lima fueron anotados por Paolo Guerrero (33’), Luis Ramos (73’) y Alan Cantero (82’), mientras que Javier Correa marcó un doblete (71’ y 81’) para el cuadro chileno. Tras este resultado, el plantel regresará a Lima este lunes 19 de enero para enfocarse en su próximo desafío: la ‘Noche Blanquiazul’, donde enfrentarán a Inter Miami en el estadio Alejandro Villanueva.