Golazo de Alan Cantero con impresionante disparo en Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de la Plata 2026

El extremo puso el 3-2 con gran definición. (Video: ESPN)

Alan Cantero se robó todos los aplausos en el amistoso internacional entre Alianza Lima y Colo Colo, válido por la Serie Río de la Plata 2026, al convertir un verdadero golazo que terminó siendo determinante para la victoria ‘blanquiazul’. El atacante apareció en un momento clave del encuentro y, con una notable definición desde fuera del área, selló el 3-2 definitivo ante el conjunto chileno.

El partido se jugó con un ritmo alto y una intensidad propia de un duelo de preparación internacional, en el que ambos equipos intercambiaron golpes y mantuvieron la paridad durante largos pasajes. Cuando el marcador parecía inclinarse hacia un cierre ajustado, fue Cantero quien asumió el protagonismo para romper el equilibrio, darle la ventaja a los íntimos y asegurar un resultado favorable.

Desde su ingreso a la cancha, el atacante argentino marcó la diferencia. Primero, fue él quien asistió a Luis Ramos en su primer gol con la camiseta blanquiazul tras una brillante acción individual. Sin embargo, Colo Colo respondió de inmediato con el empate, lo que obligó a Alan a volver a aparecer, esta vez con una gran definición, para liquidar el encuentro y convertirse en la figura del compromiso.

La anotación decisiva nació tras ganar un balón en la mitad de la cancha y avanzar con rapidez hacia el área rival. Con un disparo potente y preciso desde afuera, el remate se coló lejos del alcance del arquero, desatando la celebración en la banca y en la hinchada aliancista. Más allá de la potencia, la jugada destacó por la lectura, el tiempo y la confianza del delantero, que selló una actuación sobresaliente.

Alan Cantero dejó su sello goleador en Alianza Lima vs Colo Colo. Crédito: Serie Río de la Plata

Una actuación que ilusiona

Más allá de la espectacular anotación, el desempeño de Alan Cantero fue uno de los aspectos más positivos para Alianza Lima en este encuentro. Su movilidad, capacidad para generar espacios y protagonismo ofensivo le dieron una variante importante al equipo, que continúa afinando su funcionamiento de cara a los retos oficiales de la temporada.

El triunfo ante Colo Colo representa un envión anímico importante para el conjunto íntimo, que utilizó la Serie Río de la Plata como una plataforma para evaluar rendimientos, consolidar sociedades y dar minutos a jugadores clave. En ese contexto, el gol del argentino llega como una señal alentadora para el cuerpo técnico, que busca soluciones ofensivas y contundencia en los metros finales.

Con actuaciones como esta, Cantero se perfila como una pieza importante en el esquema blanquiazul para la temporada 2026. Su golazo no solo aseguró una victoria valiosa en lo deportivo, sino que también dejó una imagen positiva de cara a los próximos compromisos internacionales y al inicio de las competencias oficiales.

El atacante argentino convirtió el 3-2 definitivo ante Colo Colo. (Video: Alianza Lima)

Así le fue a Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima cerró su participación en la Serie Río de la Plata 2026 con un balance mixto, pero con sensaciones positivas en su último compromiso. El conjunto blanquiazul disputó tres encuentros de preparación internacional en Montevideo, enfrentando a rivales de exigencia como Independiente, Unión de Santa Fe y Colo Colo, en una gira que sirvió para medir el nivel del plantel y ajustar detalles de cara a la temporada oficial.

En sus dos primeras presentaciones, el equipo dirigido por Pablo Guede no pudo sumar triunfos y cayó por 1-2 ante Independiente y 1-2 frente a Unión de Santa Fe, en partidos parejos que se definieron por pequeños detalles. A pesar de los resultados, Alianza mostró pasajes de buen juego y competitividad, aunque evidenció aspectos por corregir, especialmente en la transición defensiva.

El cierre de la gira fue más alentador. Alianza Lima se impuso por 3-2 a Colo Colo, logrando su primera victoria en el certamen y cortando la racha negativa. En ese encuentro destacaron las actuaciones de Paolo Guerrero, Luis Ramos, quien anotó su primer gol con la camiseta blanquiazul, y Alan Cantero, autor del tanto decisivo. Con este resultado, los íntimos regresan a Lima con mayor confianza para encarar la ‘Noche Blanquiazul’ y el inicio de la temporada 2026.