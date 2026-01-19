Canal exclusivo para ver Universitario vs Melgar: partido amistoso de pretemporada en el Monumental 2026

Canal exclusivo para ver Universitario vs Melgar, amistoso en el Monumental 2026 - Crédito: Club Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes confirmó que su próximo amistoso frente a Melgar en el Estadio Monumental de Ate será transmitido únicamente a través de su canal oficial de YouTube. El club, tricampeón vigente del fútbol peruano, informó que el encuentro se jugará a puertas cerradas, siguiendo el pedido del técnico Javier Rabanal, quien optó por no permitir público en las tribunas para este compromiso.

El amistoso representa la segunda presentación del equipo en la pretemporada, antes de la esperada ‘Noche Crema’ 2026. Debido a la ausencia de público en el estadio, el club ha dispuesto que todos los seguidores puedan acceder a la transmisión y al contenido exclusivo vinculándose a la membresía digital del canal, disponible en la plataforma mencionada.

Para ver el partido, los hinchas deben buscar el canal oficial de Universitario en YouTube y dirigirse a la pestaña principal. Allí encontrarán la opción “Unirse”, que permite acceder a la membresía tras realizar un pago de 15 soles. Esta suscripción otorga acceso no solo a la transmisión en vivo del amistoso ante Melgar, sino también a otros beneficios, como videos exclusivos con los jugadores y contenido adicional que solo se ofrece a los miembros.

Membresía de Universitario para ver el partido con Melgar en el Monumental - Crédito: Club Universitario de Deportes.

El encuentro contra Melgar adquiere relevancia para el comando técnico, que analiza variantes tácticas y evalúa el rendimiento del plantel antes del inicio de la temporada oficial. El club busca consolidar su grupo, probar nuevas alternativas y afianzar el ritmo competitivo. Para los hinchas, la transmisión digital representa una oportunidad de acompañar al equipo pese a la restricción de acceso al estadio.

Universitario vs Melgar: día, hora y canal exclusivo

El duelo entre ‘cremas’ y ‘rojinegros’ se llevará a cabo este martes 20 de enero en el Estadio Monumental de Ate, que no podrá contar con presencia de hinchas. El pitazo inicial será a las 10:00 horas, un horario similar al que tuvieron para el juego con Sport Boys en Campo Mar.

Eso sí, el cotejo no será televisado por algún canal de señal abierta o cable. Para estos amistosos de Universitario, la directiva decidió que la transmisión pase por el canal oficial del club en YouTube, pagando una membresía de 15 soles. Pero también puedes seguir todas las incidencias en Infobae Perú.

Todo listo para la ‘Noche Crema’ 2026

Luego de medirse con Melgar, Universitario de Deportes quedará listo para su presentación oficial ante su gente. El equipo de Javier Rabanal medirá fuerzas ante U. de Chile en la denominada ‘Noche Crema’ 2026 que se disputará en el Estadio Monumental, la misma que lucirá un impresionante marco de aficionados gracias a la buena y rápida reacción de los hinchas al momento de comprar las entradas.

Hay mucha expectativa por este encuentro, ya que se trata de un nuevo comando técnico tras la abrupta salida de Jorge Fossati. El aficionado se pregunta cómo jugará el plantel y qué nivel de juego tendrán los nuevos refuerzos. De todas formas, se espera una gran fiesta este sábado 24 de enero desde las 20:00 horas locales.