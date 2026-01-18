Rinaldo Cruzado se mantiene firme con Pablo Guede mientras la pretemporada abre interrogantes: “Es un técnico capacitado”

Rinaldo Cruzado respaldó a Pablo Guede. Crédito: Difusión.

Alianza Lima ha conformado su plantilla 2026 con nombres importantes que consolidan al equipo como un firme candidato a nuevamente disputar el título nacional. El encargado de fijar las piezas en el lugar correcto es Pablo Guede. Pero el inicio del año aún no da muestras del poderío que ostenta el club y el técnico aún no encuentra cómo amalgamar a sus elementos.

La Serie Río de La Plata se presentaba como una opción para medir fuerzas ante equipos de categoría. En las derrotas por 2-1 ante Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe, los dirigidos por Guede no lograron hacer pie en Montevideo. Para Rinaldo Cruzado, campeón cuatro veces con el elenco ‘blanquiazul’, la tesitura no es catastrófica.

El exfutbolista nacional sostuvo que el torneo amistoso en la capital uruguaya debe ser tomado como lo que es: “una etapa para observar y evaluar”, concedió en diálogo con ‘La hora de Lalo’. Para el otrora seleccionado nacional, el adiestrador argentino de 51 años cuenta con las herramientas para revertir el negativo inicio.

“Los resultados de pretemporada te dejan un sabor distinto, pero es un técnico capacitado para lo que hoy quiere Alianza y seguramente las cosas mejorarán”, añadió. “Se está buscando el mejor once. Más allá de los resultados negativos que no gustan, hay una idea clara y se debe respetar”, cerró.

Pablo Guede descarta problemas con Sergio Peña

Sergio Peña y Pablo Guede protagonizaron un llamativo episodio durante el desarrollo del juego entre Alianza Lima y Unión de Santa Fe. El director técnico argentino se dirigió directamente al jugador nacional y los micrófonos de la transmisión oficial del encuentro captaron claramente sus palabras: “La agarras acá, no sos capaz de ir para adelante, ¿crees que Velásquez lo va a hacer? jugá para adelante”, fue lo que recriminó el DT al futbolista.

En este contexto, Guede salió a desmentir algún tipo e desencuentro con un elemento de la plantilla del club. Puntualmente en el caso de Peña, el DT aseguró que no existe ningún tipo de problema. “Yo jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, porque yo le puedo decir cualquier cosa y después queda ahí. Yo soy así. Aparte, ¿qué le dije? Que si no la lleva él para adelante, quiere que la lleve Velásquez. ¿Qué tiene de malo? Hay cero problemas eh”, explicó desde Montevideo.

Más adelante, el estratega argentino reconoció la calidad futbolística de Peña. “Es un buen futbolista, que es aliancista de corazón, que lo deja todo en los entrenamientos y subió su nivel físico a un punto que nunca lo había logrado. Creo que eso habla muy bien de él. Después de eso es fútbol porque puede jugar bien, mal y regular pero creo que Peña es un buen futbolista”, sumó.

Próximo partido de Alianza Lima

El último duelo de Alianza Lima ante Colo Colo en la Serie Río de La Plata iniciará a las 19:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de Chile. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 21:00 horas de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil.

La transmisión del compromiso estará a cargo de Disney Plus para Perú y otros países de Sudamérica, con excepción de Argentina, que pasará por ESPN Premium.

A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total del cotejo internacional en su sitio web. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Posible once de Alianza Lima

Pablo Guede mandaría el siguiente once ante Colo Colo: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Gianfranco Chávez; Sergio Peña, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.