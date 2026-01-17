Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo: partido amistoso por fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026

Los ‘íntimos’ tendrá su última prueba en Uruguay, enfrentándose a Arturo Vidal y compañía. Conoce los horarios de este cotejo

A qué hora juega Alianza
A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo: partido amistoso por fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026.

Alianza Lima disputará su último encuentro en la Serie Río de la Plata 2026 ante Colo Colo el domingo 18 de enero en el Estadio Parque Viera, ubicado en Montevideo, Uruguay. A continuación, se detallan los horarios de este partido.

Horarios del Alianza Lima vs Colo Colo

Este choque se iniciará a las 19:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de Chile. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 21:00 horas de Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Colo Colo?

La participación de Alianza Lima viene siendo negativa. El cuadro peruano debutó perdiendo 2-1 ante Independiente de Avellaneda, a pesar de que sacó ventaja con un gol de Alan Cantero. El ‘rojo’ le dio vuelta en apenas cinco minutos de juego del segundo tiempo.

Después, los ‘íntimos’ se midieron con Atlético Unión de Santa Fe y volvieron a caer por el mismo resultado. Esta vez, comenzaron perdiendo con un autogol y ‘blooper’ de Sergio Peña. El descuento de los ‘victorianos’ fue obra del ecuatoriano Eryc Castillo.

Pablo Guede podría plantear nuevas modificaciones de cara al encuentro con Colo Colo. Peña iría al banco de suplentes luego de su error en el último cotejo, y Alan Cantero o Jairo Vélez tomarían su lugar como conductor.

El cuadro peruano cayó 2-1 en Montevideo. (Video: ESPN)

Colo Colo, por su parte, se estrenaron en este certamen internacional con un empate 0-0 ante Olimpia de Paraguay. El partido se definió mediante penales luego de la igualdad en el tiempo reglamentario.

En esa vía, los chilenos se impusieron 4-3 ante los paraguayos. La gran figura fue el portero Fernando de Paul al atajar dos remates de los rivales. El ‘cacique’ solo erró un disparo desde los doce pasos y se quedó con su primer triunfo de pretemporada.

El elenco de Santiago cuenta con grandes figuras, como el mediocampista Arturo Vidal y el atacante Lucas Cepeda. Recientemente, presentó a su flamante delantero Maximiliano Romero, pero no estaría presente en el duelo ante Alianza Lima.

Colo Colo venció a Olimpia
Colo Colo venció a Olimpia en la definición por penales.

Dónde ver el Alianza Lima vs Colo Colo

La transmisión del Alianza Lima vs Colo Colo estará a cargo de Disney Plus para Perú y otros países de Sudamérica, con excepción de Argentina, que pasará por ESPN Premium.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total del cotejo internacional en su sitio web. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Alianza Lima continúa con sus
Alianza Lima continúa con sus entrenamientos en Uruguay.

Últimos enfrentamientos: Alianza Lima vs Colo Colo

La última vez que Alianza Lima y Colo Colo se toparon en una cancha de fútbol fue en la Copa Libertadores 2024. En aquella oportunidad compartieron grupo y los dos encuentros -ida y vuelta- terminaron igualados.

En Matute, los peruanos comenzaron ganando con un gol del delantero Hernán Barcos, pero los chilenos empataron con un tanto del mediocampista Arturo Vidal. En el Monumental de Santiago, culminó con un 0-0.

Este nuevo enfrentamiento representa una oportunidad para ambas escuadras de afinar detalles para sus debuts en sus respectivos campeonatos nacionales. Alianza necesita una victoria para resarcir su imagen en la Serie Río de La Plata, mientras que Colo Colo busca seguir con su buena racha en el arranque de pretemporada.

Posible once de Alianza Lima

Pablo Guede mandaría el siguiente once ante Colo Colo: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Gianfranco Chávez; Sergio Peña, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

