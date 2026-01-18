Dónde ver Alianza Lima vs Colo Colo HOY: canal tv online del partidazo por Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima se medirá con Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026

Alianza Lima se verá las caras con Colo Colo hoy, domingo 18 de enero, en Montevideo por la tercera jornada de la Serie Río de La Plata 2026. Los ‘blanquiazules’ buscarán levantar cabeza ante los chilenos luego de malos resultados en el certamen internacional de amistosos. Conoce cómo seguir el encuentro en vivo.

Horario de Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026

El duelo entre los ‘blanquiazules’ y el ‘cacique’ está programado para hoy, domingo 18 de enero, en el Estadio Parque Saroldi, como parte de la tercera fecha de laSerie Río de la Plata. El partido comenzará a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 21:00 horas en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.

De este modo, los hinchas de ambos equipos podrán seguir el encuentro desde distintos puntos de Sudamérica y Estados Unidos.

Dónde ver Alianza Lima vs Colo Colo por la Serie Río de la Plata 2026

Los seguidores de Alianza Lima podrán seguir los encuentros de la Serie Río de la Plata 2026 a través de Disney+ Premium, que transmitirá los partidos en Perú y diversos países sudamericanos. Para quienes estén en Argentina, la señal habilitada será ESPN Premium.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial de las incidencias que se vivirán en Uruguay, con información previa, relato minuto a minuto y los momentos más relevantes de cada partido. Así, la afición blanquiazul contará con todas las herramientas para no perderse ningún detalle de la participación de su equipo en el torneo internacional.

El torneo Serie Río de la Plata 2026 será transmitido por ESPN Premium y Disney+.

Así llega Alianza Lima al partido

La pretemporada 2026 despertó grandes expectativas entre la afición aliancista, impulsada por la llegada de figuras como Federico Girotti, Luis Ramos y el experimentado Luis Advíncula. Este último generó un gran impacto mediático por su regreso al club, acaparando la atención de numerosos medios deportivos.

Bajo la dirección de Pablo Guede, el plantel inició sus trabajos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones tanto a la Liga 1 como a la Copa Libertadores. La participación en la Serie Río de la Plata marcó un hito, ya que los ‘íntimos’ fueron el único representante peruano en un certamen que reúne a equipos de varios países sudamericanos.

El debut no fue el esperado: los ‘íntimos’ cayeron 2-1 ante Independiente de Avellaneda, con un gol de Alan Cantero que llegó tras ingresar desde el banquillo junto a otros suplentes, pues el entrenador optó por alinear dos equipos diferentes en cada tiempo.

En la segunda presentación frente a Unión de Santa Fe, el marcador se repitió (2-1), con un tanto de Eryc Castillo para los peruanos. En este partido, ambos goles del rival se originaron por errores defensivos de Sergio Peña y Jesús Castillo, quienes no ocupaban posiciones habituales en la zaga.

El cuadro peruano cayó 2-1 en Montevideo. (Video: ESPN)

Alianza Lima vs Colo Colo: último enfrentamiento

El antecedente más reciente entre Alianza Lima y Colo Colo se remonta a la Copa Libertadores 2024, cuando ambos equipos compartieron grupo y protagonizaron dos compromisos muy igualados. En el encuentro disputado en Matute, el conjunto peruano se adelantó con un gol de Hernán Barcos, pero los chilenos lograron la paridad gracias a una anotación de Arturo Vidal. El partido de vuelta, jugado en el Monumental de Santiago, finalizó sin goles.

Este nuevo cruce, en el contexto de la Serie Río de la Plata, permite a ambos clubes ajustar su funcionamiento antes del inicio de sus torneos nacionales. Para el equipo de Pablo Guede, la cita representa la ocasión ideal para buscar un triunfo que le permita mejorar su imagen tras las derrotas previas en el torneo.