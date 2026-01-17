Resultados del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley - fecha 1 EN VIVO: así van los equipos que luchan por la permanencia y ascenso

Resultados del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 (Créditos: Dosis de Voleibol)

La temporada 2025/2026 de la Liga Peruana de Vóley entra en su momento decisivo con el inicio del cuadrangular de permanencia y ascenso, una instancia donde cuatro equipos lucharán por un único cupo en la élite del voleibol nacional. Kazoku No Perú, Deportivo Wanka, Molivoleibol y Túpac Amaru se juegan su futuro inmediato en un formato de “todos contra todos” en el que solo el primer lugar asegurará su presencia en la próxima Liga Nacional Superior. Los otros tres conjuntos deberán competir la próxima campaña en la Liga Nacional Intermedia, lo que convierte cada encuentro en una auténtica final.

El Polideportivo Lucha Fuentes será el escenario de esta batalla decisiva. El cuadrangular se pone en marcha hoy, sábado 17 de enero, con el duelo entre Kazoku No Perú vs Molivoleibol a las 12:00 horas. La acción continúa el domingo 18 con el enfrentamiento Deportivo Wanka vs Túpac Amaru a las 12:30 horas.

Sábado 17 de enero

- Kazoku No Perú vs Molivoleibol (12:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / FPV web y Facebook de la Liga Peruana de Vóley )

Domingo 18 de enero

- Deportivo Wanka vs Túpac Amaru (12:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / FPV web y Facebook de la Liga Peruana de Vóley )

Los aficionados podrán seguir la cobertura completa a través de la web oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe), el fan page de la Liga en Facebook y todos los pormenores en Infobe Perú

Kazoku No Perú y Deportivo Wanka: presión máxima para no descender

Ambos equipos llegan al cuadrangular tras una fase regular marcada por sufrimiento y caídas en momentos clave. Kazoku No Perú selló su ingreso a la liguilla tras caer en un dramático 3-2 frente a la Universidad San Martín, en un encuentro donde las “santas” remontaron en el tie break. La derrota, sumada a la victoria de Deportivo SOAN sobre Olva Latino, dejó a Kazoku sin margen de maniobra. Por su parte, Deportivo Wanka no pudo ante Universitario, cayendo 3-0 y condenándose a disputar la permanencia.

El formato no da tregua: cada equipo enfrenta a los otros tres en tres fechas. Solo el campeón del cuadrangular tendrá derecho a jugar en la máxima categoría la próxima temporada, mientras que el resto será ubicado automáticamente en la Liga Nacional Intermedia. La presión es máxima y no existe margen de error; cualquier traspié puede sellar el destino de una institución.

Intensidad y emoción hasta el último segundo. Disfruta de los momentos finales del apasionante encuentro entre la Universidad San Martín y Kazoku, donde un bloqueo decisivo selló la victoria para las 'santas' en un quinto set no apto para cardíacos.

Movimientos clave y bajas sensibles previo al cuadrangular

La previa del cuadrangular estuvo marcada por la noticia de la salida de Nicole Abreu, principal atacante de Kazoku No Perú. En declaraciones al programa ‘+ Vóley’ de Radio Ovación, Abreu confirmó que dejará el club al finalizar la temporada: “Termino mi temporada y no perteneceré al club definitivamente. Voy a buscar otros rumbos”. Su desvinculación, nacida por diferencias con la dirigencia y no por falta de apoyo de las familias, representa una baja crítica para un equipo obligado a reaccionar en una instancia límite.

Nicole Abreu, novena mejor anotadora en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Difusión.

Molivoleibol y Túpac Amaru: la ilusión del ascenso

Molivoleibol y Túpac Amaru llegan al cuadrangular tras liderar la Liga Nacional Intermedia y representar a las zonas sur y norte del país, respectivamente. Ambos conjuntos han demostrado solidez en el torneo previo y ahora buscan dar el salto definitivo a la elite. El formato exige máxima concentración: cada partido es decisivo y la regularidad será clave para quien aspire al ascenso.

Todo por el ascenso y permanencia

El sistema adoptado por la Liga Peruana de Vóley prioriza el mérito deportivo y asegura que tanto la permanencia como el ascenso dependan exclusivamente del rendimiento en la cancha. La igualdad de condiciones convierte a cada encuentro en una batalla de alto riesgo, donde la presión y la capacidad de manejo de situaciones límite pueden marcar la diferencia.

El cierre de la fase regular dejó claras las dificultades de los equipos que hoy luchan por su lugar en la élite. La Universidad San Martín, por ejemplo, logró un sufrido triunfo sobre Kazoku No Perú (3-2), asegurando su liderazgo y enviando a las “samurai” al cuadrangular, quienes junto a Deportivo Wanka deberán superar el golpe anímico de sus recientes derrotas para competir al máximo nivel.

El futuro de cuatro equipos solo está en ganar

El cuadrangular de permanencia y ascenso promete emociones intensas y definiciones dramáticas. La afición podrá seguir de cerca la evolución de cada jornada a través de las plataformas digitales oficiales, mientras los equipos buscan escribir una página decisiva en su historia. Para el club que logre el primer lugar, el premio será continuar en la máxima categoría y competir en la temporada 2026/2027 junto a los mejores del país. Para el resto, la lucha continuará desde la Liga Nacional Intermedia, con el desafío de volver a intentarlo el próximo año.