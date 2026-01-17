Piero Quispe detalla su nueva vida en Australia tras afianzarse como inamovible en Sydney FC: “Es súper diferente a Perú”

Piero Quispe ha pasado de un clima caótico y convulso en Perú a un ambiente agradable y armonioso en Australia. Su traslado a Sydney FC, como uno de los movimientos más importantes de la temporada en la A-League, le ha permitido cambiar de estilo vivencial al igual que futbolístico.
