Perú Deportes

Piero Quispe detalla su nueva vida en Australia tras afianzarse como inamovible en Sydney FC: “Es súper diferente a Perú”

El ‘7′ es la sensación en el ‘sky blue’ por su regularidad dentro del campo, ofreciendo asistencias y ahora goles. Por ello pasó por un podcast de la SBS para abordar su nuevo capítulo con el club más ganador de Australia

Guardar
Piero Quispe se ha establecido
Piero Quispe se ha establecido en la oncena de Sydney FC. - Crédito: Difusión

Piero Quispe ha pasado de un clima caótico y convulso en Perú a un ambiente agradable y armonioso en Australia. Su traslado a Sydney FC, como uno de los movimientos más importantes de la temporada en la A-League, le ha permitido cambiar de estilo vivencial al igual que futbolístico.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

Temas Relacionados

Piero QuispeSydney FCA-LeagueSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo: partido amistoso por fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026

Los ‘íntimos’ tendrá su última prueba en Uruguay, enfrentándose a Arturo Vidal y compañía. Conoce los horarios de este cotejo

A qué hora juega Alianza

San Martín vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 -fase 2

Las ‘santas’ y chorrillanas llegan en un gran momento luego de ganar en el arranque de esta etapa. Sigue todas las incidencias de este compromiso

San Martín vs Regatas Lima

¿Quién es John Jairo Guzmán, delantero de 15 años y 1.91 metros, que debutó con Universitario en amistoso ante Sport Boys?

El categoría 2010 fue el canterano que tuvo más minutos en la derrota de los ‘merengues’ en el primer encuentro de preparación de la pretemporada 2026

¿Quién es John Jairo Guzmán,

El estreno de Caín Fara con Universitario: desde su vehemente entrada hasta su penal cometido que terminó en gol de Sport Boys

El defensor argentino presentó sus credenciales en el primer amistoso de pretemporada 2026. Juego al límite y presencia en el campo

El estreno de Caín Fara

Tomás Martínez firma por Barcelona de Guayaquil como jugador libre luego de tres campañas en Melgar de Arequipa

El volante ofensivo de 30 años se despidió del conjunto ‘rojinegro’ luego de que el comando técnico de Juan Reynoso y la directiva acordaran rescindir su contrato, el cual tenía vigencia hasta diciembre de 2026

Tomás Martínez firma por Barcelona
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC ordena a la JNJ

TC ordena a la JNJ evaluar el inicio de proceso disciplinario al juez Richard Concepción Carhuancho

‘Chifagate’: Presidente de la ATU niega vínculos con empresario chino y una millonaria licitación de cámaras en curso

JNJ programa nueva entrevista de ratificación de Pablo Sánchez para este jueves 22

Informe del JEE advierte que Carlos Álvarez no habría declarado sentencia por peculado en hoja de vida

⁠'Chifagate’ de José Jerí: los vínculos del mandatario con Zhihua Yang y todo lo que se sabe de este escándalo en Perú

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de Bad Bunny en

Conciertos de Bad Bunny en Lima: Estas son las canciones exclusivas que interpretará en cada show

Melissa Klug revela que Abel Lobatón se contactó con Samahara, pero ella lo rechazó: “Le dijo ‘no te metas’”

Abogado de Bryan Torres asegura que salsero es víctima de presión mediática: “No corresponde cárcel”

Concierto de Bad Bunny EN VIVO HOY: minuto a minuto del segundo show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

Armys vuelven viral su carta de requerimientos a la promotora que trae a BTS a Perú

DEPORTES

El estreno de Caín Fara

El estreno de Caín Fara con Universitario: desde su vehemente entrada hasta su penal cometido que terminó en gol de Sport Boys

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

A qué hora juega Alianza Lima vs Colo Colo: partido amistoso por fecha 3 de la Serie Río de La Plata 2026

San Martín vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 -fase 2

¿Quién es John Jairo Guzmán, delantero de 15 años y 1.91 metros, que debutó con Universitario en amistoso ante Sport Boys?