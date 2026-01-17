El estreno de Caín Fara con Universitario: desde su vehemente entrada hasta su penal cometido que terminó en gol de Sport Boys

Jostin Alarcón anota de penal para el Boys

El debut de Caín Fara con Universitario de Deportes en el amistoso ante Sport Boys en Campo Mar dejó una imagen de intensidad y polémica. El defensor argentino, refuerzo recién incorporado por el conjunto crema, vivió una jornada marcada por un penal cometido que terminó en el único gol del encuentro, así como por intervenciones defensivas contundentes que dividieron opiniones entre los aficionados.

Penal cometido en el debut

Fara protagonizó una acción clave tras un saque lateral, cuando fue a disputar una pelota aérea con Percy Liza. En ese duelo, el zaguero impactó con el codo el rostro del atacante de Boys, lo que generó la inmediata sanción de la máxima pena por parte del árbitro. Jostin Alarcón convirtió ese lanzamiento en gol y selló la ventaja rosada, que se mantendría hasta el final de los tres tiempos jugados en la sede del club ‘crema’.

El árbitro cobró un supuesto codazo de Caín Fara contra Percy Liza.

Fuerte entrada que divide opiniones

Caín Fara también llamó la atención, esta vez por una barrida dentro del área que impidió una llegada peligrosa de Luis Urruti. El argentino se arrojó con decisión y alcanzó a desviar el balón al tiro de esquina, sin contacto con el atacante rival. Esta jugada fue celebrada por un sector de la hinchada, aunque algunos seguidores advirtieron sobre la necesidad de calibrar su ímpetu para evitar infracciones que puedan costar caro.

El desempeño del central generó debate en las redes sociales y entre los simpatizantes de Universitario. Por un lado, su capacidad para anticipar y cortar avances ofensivos fue valorada, mientras que su infracción en el área dejó dudas respecto al control en situaciones límite. El debutante exhibió determinación y un estilo físico, dos características que suelen distinguir a los zagueros del fútbol argentino.

Posible titular en el debut de Liga 1 2026

La situación actual de la plantilla favorece la inclusión de Fara en el once titular para el inicio de la Liga 1. Las gestiones de nacionalización de Williams Riveros y Matías Di Benedetto no avanzaron como se esperaba, lo que dificulta su inscripción inmediata sin ocupar una plaza de extranjero. Esta coyuntura, junto con la reciente transferencia de César Inga al Sporting Kansas City de la MLS, obliga al comando técnico que lidera Javier Rabanal a reorganizar la zaga para el debut en el torneo local.

El cuerpo técnico planea alinear una defensa compuesta por Aldo Corzo, Anderson Santamaría y Caín Fara en el primer partido oficial ante ADT, previsto para el domingo 1 de febrero en el estadio Monumental de Ate. Ese encuentro, que marca el inicio del Torneo Apertura, será transmitido en exclusiva por L1 Max y Liga 1 Play.

El estreno de Caín Fara con Universitario: desde su vehemente entrada hasta su penal cometido que terminó gol de Sport Boys.

Más amistosos para Universitario

El amistoso ante Sport Boys también sirvió como espacio para que varios juveniles del club sumaran experiencia en el campo. El entrenador optó por dar minutos a futbolistas como John Jairo Guzmán, Jhefferson Rodríguez, Josué Torres, Diogo Vásquez, Sebastián Flores, Christopher Loayza y Fabián Cabanillas, quienes se integraron al primer equipo para este ciclo de preparación.

La agenda de Universitario contempla más partidos antes del inicio oficial del campeonato. El plantel enfrentará a Melgar el martes 20 de enero, encuentro en el que se espera ver nuevas variantes tácticas y dar continuidad tanto a los titulares como a los jóvenes promovidos. El sábado 24, el club organizará la tradicional Noche Crema, evento de presentación del plantel ante la hinchada, que incluirá un duelo internacional con Universidad de Chile en el estadio Monumental de Ate.