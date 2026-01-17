Perú Deportes

¿Quién es John Jairo Guzmán, delantero de 15 años y 1.91 metros, que debutó con Universitario en amistoso ante Sport Boys?

El categoría 2010 fue el canterano que tuvo más minutos en la derrota de los ‘merengues’ en el primer encuentro de preparación de la pretemporada 2026

¿Quién es John Jairo Guzmán, delantero de 15 años y 1.91 metros, que debutó con Universitario en amistoso ante Sport Boys?

El sábado 17 de enero, Universitario de Deportes disputó su primer amistoso de pretemporada 2026, enfrentándose a Sport Boys en Campo Mar. El resultado no fue positivo, pero el técnico Javier Rabanal dio una buena señal brindándole una oportunidad a varios canteranos.

Uno de los jugadores que pudo debutar en este cotejo fue John Jairo Guzmán, quien llamó la atención de muchos por su somatotipo. Con apenas 15 años, el delantero -que ingresó por Alex Valera- mide 1.91 metros. Una altura inhabitual en el Perú.

Si bien Guzmán no pudo igualar el marcador luego del tanto de penal de Jostin Alarcón, el canterano se mostró muy participativo, moviéndose por todo el frente de ataque, luchando con los experimentados defensores de la ‘misilera’, como es el caso de Hansell Riojas, y presionando en las salidas.

John Guzmán ingresó en reemplazo de Alex Valera en Universitario vs Sport Boys.

¿Quién es John Jairo Guzmán?

John Jairo Guzmán es un canterano de Universitario de Deportes, perteneciente a la categoría 2010. El nacido en Lima supera el 1.90 metros y se desarrolla como delantero centro. Sus principales características, comprobadas en las inferiores de los ‘cremas’, son el juego áreo, rápidez y fuerza.

Su gran nivel y su estado físico lo llevó a formar parte de la Sub 15 de la selección peruana en el torneo Liga Evolución, organizado por la Conmebol en Paraguay. También, compitió con la ‘bicolor’ en la Copa Limonta de Brasil, donde enfrentó a clubes de dicho país.

En su partido ante Atlético Paranaense, el jugador de la ‘U’ anotó un golazo, sacándose a un rival, pateando desde casi la media cancha y colgando al portero. De esta manera, dio una muestra que no solo es potencia y altura, sino también cuenta con una técnica envidiable.

El delantero de Universitario formó parte de la sub 15.

Los otros canteranos que debutaron con Universitario

John Jairo Guzmán no fue el único que tuvo minutos en el Universitario vs Sport Boys, el estratega Javier Rabanal le dio la oportunidad a varios canteranos: Jhefferson Rodríguez (arquero / 19 años), Josué Torres (volante / 21 años), Diogo Vásquez (volante / 18 años), Sebastián Flores (volante / 20 años) y Fabián Cabanillas (volante / 20 años).

