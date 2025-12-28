El sacrificio de Fernanda Tomé para aportar en la victoria ante Alianza Lima: espalda resentida y lágrimas sobre la pista

La atacante brasileña jugó con una lesión lumbar y fue clave en el triunfo de San Martín frente al líder invicto del vóley peruano. | Latina TV

Sobre la pista del Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, San Martín exhibió una actuación pletórica para vencer a Alianza Lima y endosarle su primera derrota de la temporada. El sexteto de Guilherme Schmitz se impuso frente al elenco de Facundo Morando tras un partido emocionante y de gran jerarquía. Una de las figuras de las ‘santas’, Fernanda Tomé, reveló que jugó lesionada, pues perderse el juego ante las ‘blanquiazules’ era una opción que no se barajaba.

En diálogo con ‘Latina Deportes’, la atacante brasileña de 36 años confesó que en el último entrenamiento, de la noche anterior, sintió un fuerte dolor lumbar. “Casi no podía caminar. No dormí, tenía mucho dolor”, sostuvo a pie de pista en el Polideportivo. Pero las ganas de ‘Tomezinha’ de presentarse en la cita ante Alianza Lima pudieron más que el dolor físico.

“Me desperté y quería mucho estar aquí”, sumó. Por lo tanto, debió recurrir a la medicina para controlar el dolor al menos mientras disputaba el compromiso. Incluso, en el cuarto set estuvo a punto de retirarse: se tomó la espalda, pero decidió continuar. “Me pusieron ampolla y tomé todas las pastillas que tenía que tomar. En la semana, yo sentí que estaba lista. No quería quedarme fuera. Hoy fue un sacrificio y lo logramos”, añadió la autora de 11 puntos en el compromiso.

Fernanda Tomé, entre lágrimas luego de la victoria de la San Martín ante Alianza Lima. Crédito: Latina Deportes.

Una vez concretada la victoria, Fernanda Tomé no ocultó su emoción y tampoco pudo contener las lágrimas. El sacrificio rindió frutos. El equipo de Santa Anita venció con un gran performance al conjunto bicampeón del vóley peruano, líder del torneo local actual y que, además, venía de lograr una victoria en el Mundial de Clubes. No era para menos.

En la zona mixta, el adiestrador Guilherme Schmitz se acercó a la entrevista para revalidar las declaraciones de su dirigida: “Fernanda jugó lesionada con la espalda mala. Se puso inyecciones para estar en cancha”. El también seleccionador de Colombia celebró eufóricamente la victoria sobre el sexteto ‘íntimo’ de Facundo Morando.

Adeola Owokoniran, MVP de la cita

Alianza Lima no encontró la fórmula para contrarrestar el ataque de Adeola Owokoniran. La punta estadounidense fue una verdadera piedra en el zapato para la defensa del equipo ‘blanquiazul’. Sus 22 puntos (16 en ataque, cuatro de bloqueo y dos de servicio) fueron vitales para la victoria.

Owokoniran contó con el apoyo de su hermana en las graderías del recinto deportivo. Su presencia significó un acicate para rendir al máximo nivel sobre la pista. La atacante norteamericana resaltó el papel de sus demás compañeras en el duelo y resaltó la dura prueba que representó Alianza Lima.

Adeola Owokoniran es opuesta, tiene 25 años y mide 1,91 metros. Crédito: Prensa USMP

¿Cómo queda la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

La Liga Peruana de Vóley Femenino 2025/26 atraviesa un momento de alta tensión administrativa que ha impactado directamente en la configuración de la clasificación general. Actualmente, la Federación Peruana de Vóley (FPV) ha otorgado los puntos del último clásico a Universitario de Deportes, tras un fallo en mesa derivado de una falta reglamentaria cometida por el estratega de Alianza Lima, Facundo Morando.

A pesar de esta resolución inicial, la tabla de posiciones presenta una situación provisional debido a que la directiva de Alianza Lima ya ha presentado un recurso de apelación para revertir la pérdida de puntos. Hasta que las autoridades de la Liga emitan un veredicto final sobre este reclamo, el club ‘íntimo’ se mantiene en lo más alto de la competición gracias a su desempeño acumulado, aunque con la incertidumbre de si la sanción se ratificará de manera definitiva.

Tabla de la Liga Peruana de Vóley tras la victoria de la Universidad San Martín sobre Alianza Lima. Crédito: FPV.