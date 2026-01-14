Perú Deportes

Insólito ‘blooper’ de Sergio Peña que provocó autogol en 40 segundos del Alianza Lima vs Unión por Serie Río de La Plata 2026

Apenas iniciado el partido, el mediocampista ‘blanquiazul’ buscó jugar atrás con su arquero, pero la jugada acabó de la peor manera: el balón terminó en su propio arco

Guardar
Insólito lo que pasó antes del primer minuto de juego. (Video: ESPN)

Alianza Lima sufrió un golpe inesperado apenas iniciado su duelo ante Unión de Santa Fe, disputado este miércoles 14 de enero. En el primer minuto de juego, Sergio Peña protagonizó una desafortunada acción que terminó en autogol y adelantó prematuramente al cuadro rival en el enfrentamiento por la fecha 2 de la Serie Río de la Plata 2026.

Habían transcurrido solamente unos 40 segundos cuando el cuadro ‘blanquiazul’ intentó salir jugando desde el fondo. Peña recibió el balón cerca del área y buscó cederlo a Alejandro Duarte, quien se encontraba ligeramente adelantado de su portería. Sin embargo, el pase fue impreciso y tomó una trayectoria inesperada.

En su intento por retroceder la pelota hacia su arquero, el mediocampista terminó enviándola directamente al fondo de la red, sin que el golero pudiera reaccionar. La acción generó sorpresa e incredulidad entre los presentes en el Estadio Parque Federico Saroldi, marcando un inicio cuesta arriba para Alianza Lima.

Este inesperado error obligó al conjunto íntimo a replantear su estrategia desde muy temprano, ya que el gol en contra alteró el desarrollo previsto del partido. Tras el golpe anímico en los primeros minutos de la contienda, el equipo dirigido por Pablo Guede intentó reaccionar con mayor control del balón y presión en campo rival, en busca de una rápida igualdad, pero no fue una tarea sencilla.

Sergio Peña forma parte de
Sergio Peña forma parte de la pretemporada de Alianza Lima en Montevideo. Crédito: Instagram

El autogol de Sergio Peña no tardó en convertirse en uno de los episodios más comentados del encuentro en Montevideo, tanto por lo insólito de la jugada como por haberse producido en los primeros segundos del duelo válido por la Serie Río de La Plata 2026.

Sergio Peña, en el centro de las críticas en Alianza Lima

El cierre de la temporada pasada dejó un panorama complejo para Alianza Lima, que quedó fuera de la pelea por el título con algunas fechas de anticipación y terminó en el cuarto lugar de la Liga 1. Este resultado obligó al conjunto íntimo a disputar la fase previa de la Copa Libertadores, aumentando la presión sobre el plantel de cara al nuevo año.

En medio de ese contexto, Sergio Peña aparece como uno de los jugadores más cuestionados por la irregular campaña del equipo. El mediocampista ha sido señalado por su rendimiento y, tras el reciente autogol, las críticas hacia su desempeño se intensificaron, convirtiéndolo nuevamente en foco de atención dentro del entorno blanquiazul.

Si bien la temporada recién está por comenzar y los errores en pretemporada suelen ser parte del proceso, el margen de error se reduce conforme se acerca el inicio de la competencia oficial. Peña buscará recomponerse rápidamente y recuperar protagonismo, consciente de que este tipo de fallos difícilmente serán tolerados cuando empiecen los partidos decisivos.

Sergio Peña, en el centro
Sergio Peña, en el centro de las críticas en Alianza Lima

Alianza Lima continúa su pretemporada en Montevideo

Alianza Lima continúa con su preparación de pretemporada en Montevideo como parte de su participación en la Serie Río de la Plata. El conjunto blanquiazul ya tuvo su primer amistoso frente a Independiente y este miércoles se midió con Unión de Santa Fe, en una seguidilla de partidos que le permiten al comando técnico evaluar variantes y ajustar el funcionamiento del equipo.

La gira internacional se cerrará el domingo con un exigente duelo ante Colo Colo, otro de los rivales de peso del torneo amistoso. Estos encuentros representan una prueba importante para el equipo dirigido por Pablo Guede, que busca llegar con ritmo competitivo y una idea de juego consolidada antes del inicio de la temporada oficial.

Tras finalizar su participación en Uruguay, Alianza Lima regresará al Perú para enfocarse en uno de los eventos más esperados por su hinchada: la ‘Noche Blanquiazul’, programada para el sábado 24 de enero. En dicha presentación, el cuadro íntimo se medirá ante el Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi, en un partido que marcará el cierre de su preparación.

Temas Relacionados

Sergio PeñaAlianza LimaUnión de Santa FeSerie Río de La Plataperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

El equipo de Pablo Guede afronta un nuevo reto en la pretemporada en Montevideo con la necesidad de sumar su primer triunfo, tras caer en su estreno ante Independiente. Sigue aquí cada detalle del encuentro

Alianza Lima vs Unión EN

Franco Zanelatto promete ”mucha entrega y sacrificio” en su nueva etapa como jugador de FBC Melgar al mando de Juan Reynoso

El atacante nacional de 25 años se erige como una opción de peso para la ofensiva del ’dominó’. Bajo las órdenes del ’Cabezon’, la escuadra arequipeña apunta a celebrar en diciembre

Franco Zanelatto promete ”mucha entrega

Gerardo Pelusso realza la categoría de Pablo Guede y confía que pueda sacar adelante a Alianza Lima: “Es un técnico importante en Argentina”

El antiguo responsable técnico de los aliancistas ofreció una valoración positiva del nuevo entrenador asentado en La Victoria. “Esperemos que le vaya bien”, manifestó el uruguayo

Gerardo Pelusso realza la categoría

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, titulares confirmados para partido por Serie Río de La Plata 2026

Pablo Guede sorprendió con inusual once para el choque con el cuadro argentino. Gianfranco Chávez estará en el mediocampo, mientras que Paolo Guerrero y Pedro Aquino quedaron fuera de convocatoria

Alineaciones de Alianza Lima vs

Amplían plazo de inscripción de extranjeras y clubes peruanos podrán usar nuevos refuerzos en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La decisión de la CSV le da mayor margen de maniobra a Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima, que ajustan sus planteles y se fortalecen de cara al torneo continental que se disputará en Lima

Amplían plazo de inscripción de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña, candidato de APP,

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

Guido Bellido: “Creo que Carlos Álvarez se va a sincerar con el país y va a reconocerse a sí mismo, igual que ‘Porky’”

José Jerí, molesto porque comparan su reunión oculta con ‘Sarratea’ de Pedro Castillo: “No soy profesor, soy abogado y dinámico”

JEE admite tacha contra la lista al Senado del APRA que integran Carla García y Jorge del Castillo

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

ENTRETENIMIENTO

Clara Seminara retira denuncia a

Clara Seminara retira denuncia a ‘Yuca’ y pone fin al caso por su delicado estado de salud: “Espero que haya aprendido la lección”

Pashi Pashi llora por declaraciones de Sigrid Bazán y Tatiana Astengo sobre la caída de Maduro: “mejor que no opinen”

Ranking de Netflix en Perú: estas son las películas más vistas del momento

Melissa Klug exige justicia y denuncia a Bryan Torres por el brutal ataque hacia su hija, Samahara Lobatón, como tentativa de feminicidio

Ministerio de la Mujer visita la casa de Samahara Lobatón y se pronuncia tras agresión de Bryan Torres: “Que el caso no quede impune”

DEPORTES

Alianza Lima vs Unión EN

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

Franco Zanelatto promete ”mucha entrega y sacrificio” en su nueva etapa como jugador de FBC Melgar al mando de Juan Reynoso

Gerardo Pelusso realza la categoría de Pablo Guede y confía que pueda sacar adelante a Alianza Lima: “Es un técnico importante en Argentina”

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, titulares confirmados para partido por Serie Río de La Plata 2026

Amplían plazo de inscripción de extranjeras y clubes peruanos podrán usar nuevos refuerzos en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026