Bassco Soyer vuelve a convertir por segundo partido al hilo con Gil Vicente U23 y prolonga su gran nivel en Portugal

El volante peruano definió con precisión ante el arquero rival y suma cinco goles en la campaña, pese a la derrota del Gil Vicente U23 frente al Vizela. | X / @gianfzelaya

Bassco Soyer firmó una notable anotación en la derrota de su equipo, el Gil Vicente U23, a manos del FC Vizela. Pese a la caída de su equipo por la segunda jornada de la ronda de clasificación de la U23 Liga Revelação. El rendimiento del novel futbolista formado en Alianza Lima es sobresaliente, pues ha movido las redes rivales en dos jornadas consecutivas.

Con el luminoso en el centro de entrenamiento de Caldas de Vizela exhibiendo un 2-0, una notable asistencia llegó a los pies del internacional peruano. Soyer se perfiló con su botín zurdo y definió rápidamente ante la rauda salida del guardameta. Su disparo significó el descuento a los 81 minutos, pero no valió en la suma de puntos.

En materia individual, el seleccionado peruano ya suma cinco tantos en el torneo juvenil y espera a una oportunidad en el equipo principal. De momento, deberá seguir por esta senda para entrar a la consideración de César Peixoto, adiestrador de la escuadra de la primera división del fútbol portugués.

Quinto gol en la temporada para Bassco Soyer en el Gil Vicente U23. Crédito: Instagram gilvicente.formacao.

El atacante de 19 años asumió este duelo con la confianza que le generó su doblete en el encuentro previo. En casa, ante la União Desportiva Leiria, Soyer se despachó con un doblete en la victoria 3-1 de los suyos.

Primera experiencia en Europa

La directiva de Alianza Lima facilitó el traspaso de Bassco Soyer al Gil Vicente tras evaluar la oferta como una oportunidad inmejorable para su madurez profesional. En los despachos blanquiazules se interpretó este movimiento hacia el fútbol europeo como el escenario ideal para que el canterano potencie sus capacidades en todos los niveles competitivos.

“La propuesta de Gil, más allá de lo futbolístico, era muy llamativa porque tuve mucho contacto con el presidente y el entrenador. Entonces, el club demostró una posición en la cual te llama mucho la atención que quieran mucho tenerte en el club”, admitió el juvenil en diálogo con Infobae Perú. El interés personal mostrado por los líderes del equipo portugués resultó un factor clave para su decisión final.

Soyer abrió la cuenta en el lance. | VIDEO: Liga Revelação

El atacante peruano destacó que el plan de carrera diseñado para él se alineaba perfectamente con sus condiciones técnicas. “Así que ni tuve que pensar mucho. Además de la idea de juego que querían, el proyecto que me presentaron era algo muy adecuado a lo que puedo brindar como jugador. Entonces, fue un sí casi que directo y agarré mis maletas para venir al ‘Viejo Continente’”, complementó sobre su rápida partida.

Nueva camada en la selección peruana

La selección peruana inicia una etapa de transformación urgente tras dos procesos eliminatorios sin éxito. El equipo nacional requiere un recambio generacional profundo para recuperar su nivel competitivo en Sudamérica. Esta nueva camada de futbolistas tiene la misión de liderar el camino hacia el próximo mundial con una propuesta renovada y mayor frescura física.

Bassco Soyer encabeza esta lista de jóvenes talentos gracias a su presente en el fútbol europeo, aún incipiente. El atacante consolidó su crecimiento recientemente con un gol en un encuentro no oficial del equipo patrio frente a Bolivia en Chincha. Aunque el duelo no otorgó puntos, el tanto resultó vital para fortalecer su confianza y reafirmar su capacidad de aporte ofensivo bajo presión. Soyer asume este reto con la madurez necesaria para ser una pieza clave en el esquema del entrenador.

Así puso el 2-0 de la selección peruana. (Video: América)

Junto a él, otros nombres aparecen como los pilares de esta transición necesaria. Jugadores como Felipe Chávez, Fabio Gruber, Piero Quispe y Erick Noriega poseen la calidad para tomar el testigo de los referentes históricos. Este grupo de deportistas combina la experiencia en ligas del exterior con el hambre de triunfo que la selección necesita hoy.