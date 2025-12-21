Perú Deportes

Gol decisivo de Bassco Soyer tras asistencia de Juan Pablo Goicochea para 2-0 en Perú vs Bolivia

El futbolista que milita en el Gil Vicente U23 amplió la diferencia en el juego disputado sobre el verde del Félix Castillo Tardío. Los cambios de Gerardo Ameli rindieron frutos en el complemento

Así puso el 2-0 de la selección peruana. (Video: América)

La selección peruana derrotó por 2-0 a su similar de Bolivia en el marco de un juego amistoso sin precedentes por la convocatoria de jugadores agremiados. En Chincha, Bassco Soyer se encargó de anotar el segundo tanto de la cuenta para los dirigidos por Gerardo Ameli. En una combinación de exfutbolistas ‘blanquiazules’, las redes del arco de Gerónimo Govea volvieron a moverse.

El ex director técnico de Alianza Atlético de Sullana movió el banco a los 70 minutos para darle ingreso a Piero Magallanes y Bassco Soyer. Ambos anotaron sus nombres en el luminoso del Félix Castillo Tardío. A los 87′, Magallanes desenvainó un derechazo desde fuera del área que se desvío en el camino y sorprendió al golero boliviano.

Dos minutos más tarde, un rechazo de la defensa de Perú sorprendió a la zaga del conjunto a cargo de Óscar Villegas. El balón llegó a los pies de Juan Pablo Goicochea. El ariete de Platense defendió su posición y asistió a Bassco Soyer, quien se estrenó con el equipo principal de la selección peruana, pese a no ser un encuentro oficial.

Gol de Bassco Soyer para establecer el 2-0 de Perú vs Bolivia en partido amistoso disputado en Chincha. Cortesía: América TV.

El enlace entre ambos remitió a la etapa de ambos jugadores en las inferiores de Alianza Lima. Los ‘potrillos’, esta vez se asociaron con la camiseta del combinado nacional.

El marcador no se volvió a mover y Bruno Pérez señaló el final de las acciones en Chincha. De esta manera, la selección peruana cierra un 2025 plagado de decepciones. Las autoridades en Videna están en búsqueda del próximo comando técnico que lidere el regreso al protagonismo de Perú en las grandes citas, ausente desde la etapa de Ricardo Gareca.

NOTICIA EN DESARROLLO...

