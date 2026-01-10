Bassco Soyer continúa goleando en Portugal: doblete en triunfo ante UD Leiria por la Liga Revelação

El '10' sigue de dulce en Gil Vicente. | VIDEO: Liga Revelação

Bassco Soyer no se detiene. El prometedor mediocentro peruano, de 18 años, va al alza en la cantera del Gil Vicente. En esta ocasión, se hizo presente por partida doble en la victoria 3-1 contra União Desportiva Leiria, en el marco de la segunda fase de la ronda de clasificación de la Liga Revelação para la Copa.

Está de más mencionar que Soyer fue el factor determinante del lance. A los 18’ minutos del primer tiempo se hizo cargo de la apertura del marcador con un lanzamiento de penal muy bien cobrado. Lo que vino después, cerca de la entrada del entretiempo, fue el doblete del formado en Alianza Lima.

Bassco Soyer firmó un contrato de tres temporadas con Gil Vicente. - Crédito: Difusión

A los 40’ minutos, Bassco Soyer amplió la diferencia de los suyos al estacionarse en el centro del área para conectar un servicio rasante hasta las redes del arco de Leiria. Así las cosas, el mediocampista nacional allanó el camino para que, finalmente, Mohamed Kaba certificase la goleada, aunque sobre el final del encuentro llegó el recorte de diferencia.

De momento, el ‘10’ peruano cuenta con cuatro anotaciones en su primera temporada en la Liga Revelação. Dos de esas dianas, conviene mencionar, fueron anotadas contra el siempre complicado Sporting Braga.

Soyer abrió la cuenta en el lance. | VIDEO: Liga Revelação

Traslado

A Bassco Soyer se le presentó la enorme oportunidad de cruzar el océano Atlántico para fichar por el Gil Vicente. Desde los despachos de Alianza Lima vieron la ocasión como perfecta para cerrar un trato y así el crecido en las canteras creciera en todos los aspectos.

“La propuesta de Gil, más allá de lo futbolístico, era muy llamativa porque tuve mucho contacto el presidente y el entrenador. Entonces, el club demostró una posición en la cual te llama mucho la atención que quieran mucho tenerte en el club”, reconoció Soyer en una entrevista concedida a Infobae Perú.

Entrevista a Bassco Soyer en Infobae Perú. - Crédito: Renzo Galiano

“Así que ni tuve que pensar mucho. Además de la idea de juego que querían, el proyecto que me presentaron era algo muy adecuado a lo que puedo brindar como jugador. Entonces, fue un sí casi que directo y agarré mis maletas para venir al ‘Viejo Continente’”, sumó.

Por lo pronto, Bassco Soyer continúa con su proceso de adaptación en la categoría U23 del Gil Vicente, aunque es muy probable que en el corto plazo dé el salto al plantel principal. Al menos así lo deja entrever el DT César Peixoto al darle espacio en los entrenamientos y en algunas apariciones entre los suplentes.

El prometedor mediocentro explica cómo el club revelación de Portugal concentra esfuerzos en potenciar sus virtudes como el remate de media distancia. | VIDEO: Infobae Perú

Irrupción

Aunque no estaba en la obligación de hacerlo, Bassco Soyer respondió al llamado del elenco de Perú SAFAP para afrontar un partido de cierre de año contra Bolivia, en Chincha. El joven mediocentro comprendió que la oportunidad presentada era ideal para demostrar sus credenciales de cara a futuras evaluaciones.

Así las cosas, fue el primero en integrarse a los entrenamientos del entrenador provisional Gerardo Ameli. Ya en pleno lance, a días de celebrarse las Fiestas de Fin de Año, Soyer aceptó ir como suplente a la espera de un ingreso como revulsivo cuando el trámite estuviera más que entrampado.

Bassco Soyer anotó un gol en amistoso contra Bolivia, en Chincha. - Crédito: SAFAP

Y así fue, el puntual de Gil Vicente U23 entró de cambio y revolucionó la contienda marcando el gol del cierre tras una asociación con Juan Pablo Goicochea, rememorando las sociedades formadas en las divisiones menores en Alianza Lima. La apertura del score, vale precisar, fue obra de Piero Magallanes.

Antes de marcharse a Portugal, Soyer reflexionó acerca de su aparición goleadora con Perú: “Feliz por estos días con la selección y unos días con la familia, ahora a volver a entrenar y seguir la temporada. Siento que estoy progresando mucho, es lo que quería, para eso fui para allá. Ahora a seguir entrenando fuerte y jugando. Fue un momento muy lindo”.