Renato Tapia descartó que no haya querido jugar por Perú en la era Fossati: “He dado todo, perdí cosas por la selección”

El volante de Leganés aclaró las dudas sobre su no presencia en la 'bicolor' en el último tiempo. (Entre Bolas)

Cada vez falta menos para que regresen las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026 y la selección peruana alista los últimos detalles para enfrentar a su igual de Bolivia, en lo que será un partido muy decisivo pensando en una clasificación al repechaje.

El técnico interino Óscar Ibáñez arrancó sus entrenamientos el pasado lunes 10 de marzo con los futbolistas del torneo local y en el transcurso de los días se han ido sumando los jugadores del exterior, entre ellos Renato Tapia, quien vuelve a la ‘bicolor’ después de la jornada doble de setiembre.

El volante de Leganés compareció ante la prensa esta mañana desde la Videna y aprovechó para descartar los rumores que señalaban que no quería jugar durante la era de Jorge Fossati. El ‘Cabezón’ -como lo conocen- no fue a la Copa América por no contar con seguro y se perdió dos fechas dobles en el 2024.

“Estoy tranquilo con lo que he hecho en la selección, se van a cumplir casi 12 años de estar en la selección y siento que he dado todo, he perdido otras cosas por la selección y me siento tranquilo. Sé lo que doy para el grupo y la selección. Hoy estoy en un momento totalmente distinto en mi carrera, ya casi con 30 años y muy contento de poder unirme a un proceso nuevo. Estoy con mucha ilusión y tratar de tirar para adelante”, expresó.

Su comparación de Óscar Ibáñez con Ricardo Gareca

Renato Tapia también se animó a realizar una comparación entre Óscar Ibáñez y el extécnico de la selección peruana, Ricardo Gareca. El exFeyenoord señaló que el exportero conoce muy bien cómo trabaja el ‘Tigre’, ya que formó parte de su comando técnico, y eso podría jugar a favor del nuevo proceso en la ‘blanquirroja’.

“Hasta la fecha 6 que comenzamos a ver el trabajo con Ricardo, la gente nos tiraba para abajo. Es cierto que el ‘match’ existió, pero lo que favorece a Óscar es que nos conoce, sabe lo que nos gusta y uno se siente más cómodo. Eso es lo más importante para el jugador de fútbol pues solo tienes 3-4 días de entrenamiento. Ese plus que tiene Óscar de conocer al equipo nos va a ayudar y nos va a hacer crecer”, añadió.

Su posición: ¿Central o mediocampista?

Por otro lado, Renato Tapia fue consultado por cuál será su posición en el equipo de Óscar Ibáñez, debido a que es polifuncional y podría situarse como defensor central contra Bolivia ante las bajas de Carlos Zambrano y Miguel Araujo. En esa línea, el futbolista de 29 años reveló qué le dijo el técnico de Perú.

“He tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones con Óscar, no solo por teléfono sino también aquí cara a cara. La idea es que todos estemos disponibles, no solo yo. Erick (Noriega) también puede jugar de central. Está Renzo (Garcés), que pasa por un gran momento no solo en el torneo local, sino también en Libertadores. Está Luis (Abram) que ha demostrado la calidad que tiene para jugar, no solamente en su club sino también en las Eliminatorias. Aldo (Corzo) que también cumple un papel en Universitario que si bien es cierto juegan en línea de 3, también juega de central”, concluyó.