Atlético Grau continúa con su estrategia de contrataciones: anunció la llegada de Aamet Calderón procedente de Universitario

La dirección deportiva del ‘Patrimonio de Piura’ ejerce una nueva alta con la llegada del 3er portero del actual monarca del fútbol en Perú. El entrenador Ángel David Comizzo aprobó su integración

Aamet Calderón se muda hacia
Aamet Calderón se muda hacia el Patrimonio de Piura. - Crédito: Atlético Grau

El Atlético Grau sigue sumando refuerzos de cara a la Liga 1 2026. El área directiva del club ‘albo’ ha ejercido un movimiento más del mercado de transferencias con la aprobación del entrenador Ángel David Comizzo. En el apartado de altas se ha conocido la incorporación del portero Aamet Calderón.

El ‘Patrimonio de Piura’ anunció de manera oficial la llegada de quien, en los últimos años, se había acostumbrado a ser el 3er portero de Universitario de Deportes en distintas etapas. Durante esta última etapa, en la que se concatenó el tricampeonato nacional, vivió a la sombra de Sebastián Britos y Miguel Vargas.

Aamet Calderón fue tricampeón con
Aamet Calderón fue tricampeón con Universitario. - Crédito: Difusión

Sin argumentos y continuidad se mantuvo en las filas de la ‘U’, integrando la estructural principal del elenco. Aun así, distintos entrenados y futbolistas destacaron la presencia de Aamet Calderón como positiva, influyendo en los discursos dentro del vestuario y mostrándose como un pilar de confianza.

Claro está que en Atlético Grau no cumplirá con ese rol. Su fichaje, bajo la fórmula de una cesión por un año, responde a la búsqueda de un guardameta que pueda hacerle la competencia a Patricio Álvarez, quien es el ‘1′ indiscutible desde hace varios años y que recientemente renovó su vínculo por un periodo más.

En este caso, la decisión de contar con Aamet Calderón es, cuanto menos, arriesgada dado que hasta el día de hoy no ha debutado profesionalmente. Con 27 años, una edad de madurez plena, solo reporta escasas participaciones en duelos de pretemporada con Universitario, situación que no le confiere experiencia.

En concreto, el nacido en la localidad de Ica reporta un bagaje incipiente resumido en cuatro partidos de Liga 3 (Tercera División) y otros dos más en Liga 2 (Segunda División). De tal manera que cuando aparezca con los ‘albos’ podrá cumplir con el estreno profesional en Perú.

Aamet Calderón surgió en las
Aamet Calderón surgió en las categorías menores de Universitario. - Crédito: Difusión

