Ignacio Tapia, el refuerzo de lujo con pasado en selección de Chile que se une a Atlético Grau para la Liga 1 2026

El ‘Patrimonio de Piura’ ha anunciado la incorporación del defensor central trasandino procedente de la U. de Chile, donde fue recortado después de un lustro

Ignacio Tapia, de 26 años,
Ignacio Tapia, de 26 años, asume su primera experiencia en el extranjero. - Crédito: Atlético Grau

El Atlético Grau no deja de moverse en el mercado de pases del extranjero. A la llegada de Lucas Acevedo, zaguero argentino de amplia experiencia, se suma la incorporación de, probablemente, el nombre más resonante de lo que va de iniciado el año: Ignacio Tapia, exfutbolista de la Universidad de Chile.

De 26 años, el central de 1.90 centímetros llega por una evaluación y aprobación del entrenador Ángel David Comizzo, quien planea ofrecerle la titularidad indiscutible para que ordene y lidere la última línea. Su trayectoria, con pasos por la selección nacional, lo avala toda vez que lo postula como un refuerzo de categoría.

Ignacio Tapia jamás pudo ofrecer
Ignacio Tapia jamás pudo ofrecer las garantías necesarias en la U. de Chile. - Crédito: AFP

Hace cerca de un mes, la U. de Chile comunicó su salida con un sucinto mensaje: “Terminamos nuestro vínculo profesional tras completar su contrato junto a nuestro club”. Solo entonces su entorno empezó a trabajar en la búsqueda de un destino inmediato que le garantice exposición.

Fue ahí que apareció el Atlético Grau, cuya área deportiva se está dedicando enteramente a conformar un equipo de nivel que esté en las condiciones para asentarse en la zona noble de la clasificación y por qué no luchar entre los primeros lugares al lado de los clubes tradicionales del Perú.

Ignacio Tapia fue de más a menos en los últimos años. Alcanzó una importante popularidad en el país trasandino tras su irrupción en Huachipato, donde llegó a establecerse como un inamovible. Tras más de 80 partidos en aquella institución dio el gran salto a la Universidad de Chile, en cuyas filas no pudo reflejar sus mayores cualidades. Aun así formó parte de la consecución de la Copa Chile 2024 y Supercopa de Chile 2025.

En su último periodo con los ‘azules’, el nacido en la ciudad de Concepción no pudo establecerse entre los titulares que disputaron el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana. Apenas vio acción, eso sí, en la Copa de Chile totalizando 15 presentaciones.

Ignacio Tapia fue de más
Ignacio Tapia fue de más a menos en la U. de Chile. - Crédito: AFP

Fixture en Apertura 2026

  • Fecha 1: Universidad Técnica de Cajamarca vs Atlético Grau
  • Fecha 2: Atlético Grau vs Sport Huancayo
  • Fecha 3: Sport Boys vs Atlético Grau
  • Fecha 4: Atlético Grau vs Juan Pablo II
  • Fecha 5: Comerciantes Unidos vs Atlético Grau
  • Fecha 6: Atlético Grau vs FC Cajamarca
  • Fecha 7: FBC Melgar vs Atlético Grau
  • Fecha 8: Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso
  • Fecha 9: Alianza Atlético vs Atlético Grau
  • Fecha 10: Atlético Grau vs Sporting Cristal
  • Fecha 11: Los Chankas vs Atlético Grau
  • Fecha 12: Atlético Grau vs Alianza Lima
  • Fecha 13: ADT vs Atlético Grau
  • Fecha 14: Atlético Grau vs Cienciano
  • Fecha 15: Universitario vs Atlético Grau
  • Fecha 16: Cusco FC vs Atlético Grau
  • Fecha 17: Atlético Grau vs CD Moquegua

