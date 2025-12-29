Obra millonaria del Estadio Miguel Grau de Piura queda paralizada con solo 1,6% de avance

Composición: Infobae Perú

El proyecto que prometía transformar uno de los principales escenarios deportivos del norte del Perú atraviesa uno de sus momentos más críticos. La remodelación del Estadio Miguel Grau de Piura, anunciada como una obra emblemática para el deporte regional, quedó nuevamente en entredicho tras la decisión del consorcio encargado de los trabajos de resolver el contrato con el Gobierno Regional, en medio de retrasos, paralización de labores y observaciones técnicas que ya habían sido advertidas por la Contraloría.

Según el medio Norte Sostenible, la situación se vuelve más compleja porque la resolución contractual no ocurre de manera aislada. Desde hace semanas, informes oficiales, anotaciones en el cuaderno de obra digital y pronunciamientos de autoridades regionales venían revelando deficiencias en el expediente técnico, consultas sin absolver y riesgos estructurales en las tribunas existentes. Todo ello terminó por paralizar una obra que, pese a tener un plazo de ejecución de más de un año, apenas registraba avances mínimos.

Consorcio EPiura paraliza la obra del Estadio Miguel Grau

Piura tendrá un estadio de primer nivel: proyecto costará S/ 200 millones. Foto: GORE Piura

El Consorcio EPiura, empresa contratista a cargo de la remodelación del estadio, comunicó formalmente al Gobierno Regional de Piura su decisión de resolver el Contrato N.° 065-2025-GRP, amparándose en el numeral 16.4 del artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En el documento, fechado el 15 de diciembre de 2025, el consorcio argumenta la “imposibilidad definitiva de continuar con la ejecución de la prestación debido a hechos sobrevinientes no imputables a las partes”.

Como consecuencia directa de esta decisión, se programó una diligencia de constatación física e inventario de la obra para el viernes 19 de diciembre de 2025, a las 09:30 a.m., en las instalaciones del Estadio Miguel Grau. Esta acción se realiza conforme a lo establecido en el artículo 207° del mismo reglamento y busca dejar constancia del estado real de los trabajos al momento de la resolución contractual.

Sin embargo, de acuerdo con el cuaderno de obra digital, al que tuvo acceso el medio regional Norte Sostenible, la obra se encuentra totalmente paralizada desde el 3 de noviembre de 2025. En ese registro oficial se consigna que, desde el inicio de los trabajos, se presentaron dificultades vinculadas a un expediente técnico deficiente. El 14 de octubre, el residente de obra, Andy Rivera, dejó constancia de observaciones relacionadas con errores en el diseño y las condiciones de las tribunas.

El Consorcio EPiura está conformado por la sucursal de una empresa colombiana que se estableció recientemente en el país y que no cuenta con experiencia previa en la ejecución de obras similares, así como por una empresa peruana cuyo historial no incluye la construcción de infraestructura deportiva. El contrato fue firmado en junio de 2025 y contemplaba un plazo de 420 días calendario para la ejecución total del proyecto.

Contraloría alertó retrasos, consultas sin resolver y riesgos estructurales

El estadio ‘más moderno del Perú’ en Piura costó S/ 55 millones y sigue sin funcionamiento | Foto: Norte Sostenible

La resolución del contrato no tomó por sorpresa a quienes venían siguiendo de cerca el desarrollo del proyecto. Un informe de hito de control de la Contraloría General de la República, identificado como el N.° 101-2025-OCI/5349-SCC y emitido el 27 de noviembre de 2025, ya advertía sobre la demora en la absolución de consultas técnicas, situación que generaba el riesgo de retrasos significativos y el incumplimiento del objeto contractual.

Según el documento de la Contraloría, al 26 de noviembre de 2025, la obra presentaba un avance físico ejecutado de apenas 1,64%, frente a un avance programado del 17,66%, lo que representaba un retraso acumulado de 16,19%. Esta brecha se incrementó con la paralización total de los trabajos, constatada el 4 de noviembre, debido a la falta de pronunciamiento de la Entidad sobre consultas consideradas clave por la contratista.

Entre ellas destacan la consulta N.° 48, correspondiente a la especialidad de Arquitectura, y la consulta N.° 50, relacionada con la especialidad de Estructuras. Esta última advertía que las tribunas superiores existentes comprometían la estabilidad estructural del estadio, con riesgo de fallas si se ejecutaba lo planteado en el expediente técnico original. Los especialistas incluso recomendaron la demolición total de las tribunas occidente, oriente, sur y norte, señalando problemas de baja resistencia del concreto y corrosión del acero.

La Contraloría precisó que, a la fecha de su informe, el Gobierno Regional no había emitido un pronunciamiento definitivo sobre la consulta N.° 50, superando en 19 días calendario los plazos normativos. Esta situación derivó en la suscripción del Acta de suspensión del plazo de ejecución de obra N.° 1, firmada el 18 de noviembre de 2025, mediante la cual se acordó suspender el plazo contractual hasta que se contara con un nuevo estudio de suelos, una evaluación estructural de las tribunas existentes y una solución técnica viable para el desfase detectado en las columnas.

En declaraciones previas a un medio local, el gobernador regional Luis Neyra señaló que “en el caso del estadio hay que demoler todas las tribunas (…) esas tribunas no están diseñadas como en el expediente original”, y precisó que el consultor responsable del diseño estaba siendo denunciado por la entidad regional. El arquitecto Samuel Pineda, propietario del Consorcio Alfa 360, encargado del perfil y el expediente técnico, indicó que la cancelación parcial del contrato había dejado el documento desfasado, lo que podría extender los plazos del proyecto entre seis meses y un año, hasta la elaboración de un nuevo expediente técnico de saldo de obra.