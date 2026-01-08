Perú Deportes

Atlético Grau suma a Lucas Acevedo, campeón con Colón de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021, para la nueva temporada en Perú

De 34 años, el experimentado central argentino registra anteriores pasos por Atromitos FC, Platense, Palestino y Colón de Santa Fe, donde vivió los mejores momentos de su trayectoria

Lucas Acevedo registra anteriores pasos por Deportivo Táchira, Colón de Santa Fe, Platense, Palestino, entre otros. - Crédito: Atlético Grau

Atlético Grau sigue adelante con la preparación de la nueva temporada en la Liga 1, donde la meta trazada es ser un protagonista de la campaña. Para ello, el entrenador Ángel Comizzo ha dado la orden de ejecutar una serie de contrataciones que tanto refuercen como eleven la competencia del plantel.

En ese sentido, el área deportiva de los ‘albos’ cerró negociaciones con el central Lucas Acevedo, quien por primera vez tendrá una experiencia en la máxima categoría de Perú. Proviene del Deportivo Táchira (VEN), aunque su hoja de vida es demasiado extensa, lo que le confiere una importante experiencia.

Lucas Acevedo jugó la última temporada en Deportivo Táchira. - Crédito: Liga FUTVE

Sin ir muy lejos, el defensor de 1.94 centímetros ha pasado por Rosario Central, Ferro Carril Oeste, Nueva Chicago, San Martín (Tucumán), Santamarina (Tandil) y Palestino, entre otros clubes. Sin embargo, su mejor experiencia fue defendiendo la camiseta de Colón de Santa Fe, conservando un grato paso por un hecho inolvidable.

Lucas Acevedo llegó al ‘sabalero’ en 2019 después de un paso relativamente exitoso por San Martín. Sin embargo nunca terminó por afianzarse y mucho menos ganarse el respaldo de la afición. Aun así, se apuntó dos registros históricos: el subcampeonato de la Copa Sudamericana 2019 y la consecución de la Copa de la Liga 2021.

Ya en el 2023, tras dos salidas previas de Colón, el zaguero argentino dio por terminado su vínculo para afrontar un nuevo reto en Europa, con precisión en Grecia: primero firmó un contrato con el Atromitos FC y posteriormente se enroló al Nea Salamis Famagusta.

Entremedias, por cosas curiosas del destino, Lucas Acevedo pudo recalar en el fútbol peruano para unirse a FBC Melgar en el arranque de la temporada 2023, pero las negociaciones se estancaron desde el lado institucional. Ahora, el futbolista podrá cumplir con esa expedición pendiente, aunque vistiendo la indumentaria del Atlético Grau.

Lucas Acevedo no marcó diferencias en Colón de Santa Fe. - Crédito: Difusión

