El ambicioso plan de Bayern Múnich con Felipe Chávez en medio de ofertas de LaLiga y Serie A

Felipe Chávez, pretendido por clubes de las ligas más relevantes de Europa. Crédito: Bayern Múnich.

Felipe Chávez firmó una actuación destacada en el último amistoso del Bayern Múnich antes del reinicio de la temporada regular de la Bundesliga. El técnico Vincent Kompany venía siguiendo de cerca la evolución del futbolista de la selección peruana de 18 años. En el juego ante el RB Salzburgo, ‘Pippo’ se despachó con un tanto y una asistencia. Su rendimiento orienta al líder del comando técnico a tomarlo en cuenta con mayor frecuencia.

Reportes desde Alemania apuntan a que la intención del adiestrador belga es que Chávez siga bajo sus órdenes en los entrenamientos y aguardar por el momento para su estreno profesional. Por lo tanto, seguirá en la filial y no será cedido por lo que resta del curso 2025/26, de acuerdo con la información del periodista Kerry Hau, del medio ‘Sky Sports’.

El comunicador que cubre los acontecimientos del conjunto de Baviera y la selección de Alemania, compartió por medio de la red social X (antes Twitter) que “Vincent Kompany está muy satisfecho con el rendimiento de Felipe Chávez (18)”, así como el del juvenil David Santos Daiber, de nacionalidad alemana y portuguesa.

Felipe Chávez continuaría en Bayern Múnich, al menos, hasta el final de la temporada. Crédito: X Kerry Hau.

“Ambos talentos continuarán entrenando regularmente con el primer equipo y no serán cedidos hasta el verano”, sumó Hau. En esa línea, añadió que a la mesa de las autoridades ‘bávaras’ han llegado ofertas para que ambos futbolistas continúen su carrera en las ligas más importantes del continente.

“Ya hay ofertas de la Bundesliga por Daiber, y de LaLiga, la Serie A y la 2. Bundesliga por Chávez”, cerró el periodista alemán. De esta manera, el sostenido nivel de Felipe Chávez ha generado que continúe en la consideración del director técnico Vincent Kompany. Su futuro se definirá la próxima temporada.

El consejo de Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula, delantero de la selección, asistió como invitado al programa ‘Doble Punta’. Durante la entrevista, el atacante habló sobre el presente de Felipe Chávez, quien brilla en un club top de Europa y asoma como una figura importante para el futuro de la escuadra nacional.

El ‘Bambino’ le dio un consejo directo al joven volante: debe esforzarse por conocer de verdad al Perú y su cultura. El goleador sostiene que esa unión emocional enseña lecciones fundamentales que favorecen el desarrollo humano de los deportistas que tienen orígenes peruanos.

El delantero peruano habló sobre el mediocampista de Bayern Múnich. (Doble Punta)

Lapadula aprovechó para recordar lo feliz que se siente por vestir la camiseta peruana. Si bien al principio soñó con jugar para Italia, el camino lo condujo a representar al país de su madre, un lugar del cual se declara totalmente enamorado en la actualidad.

“Elegir a Perú fue una decisión excelente que cambió mi vida”, admitió el hoy referente del Spezia. Con estas palabras, el futbolista confirmó que su vínculo con el país significó el momento más importante de toda su trayectoria profesional.

Un problema de lujo para Vincent Kompany

En Alemania afirman que Felipe Chávez está muy cerca de subir al primer equipo que dirige Vincent Kompany. De acuerdo con el diario ‘BILD’, su excelente nivel reciente, tras definir un encuentro en solo diez minutos, provocó una duda favorable para el técnico del Bayern Múnich.

El peruano marcó en el amistoso ante RB Salzburgo. (Twitter)

El jugador de 18 años demostró que tiene la calidad necesaria para integrarse al grupo principal en el reinicio de la Bundesliga. Aunque la hinchada pide verlo pronto en la cancha, el entrenador aún no define el momento exacto para su ascenso formal al plantel de honor.

El motivo de esta demora es la gran cantidad de figuras en el equipo. Kompany cuenta con muchas estrellas que brindan garantías en la volante y la delantera, lo cual reduce las opciones para el joven peruano, quien ya probó su talento en uno de los clubes más grandes de Europa.