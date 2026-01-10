Perú Deportes

Jean Ferrari reveló si Gustavo Álvarez será el nuevo DT de Perú y respondió si se jugará amistoso con Portugal de Cristiano Ronaldo

El director deportivo de la FPF se refirió al futuro de la selección nacional, como la presentación del flamante entrenador y los duelos de preparación en las fechas FIFA de marzo y junio

Jean Ferrari, Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, ofrece detalles sobre el proceso de selección del nuevo entrenador para la Bicolor, confirmando que se encuentran en la fase final de negociación. Además, habla sobre los próximos amistosos y la estrategia para las eliminatorias | L1 MAX

El viernes 9 de enero, la Liga 1 organizó su premiación y a su vez sorteó el fixture de su nueva temporada. En la previa de estos dos eventos, Jean Ferrari -director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)- apareció en escena y fue abordado por las cámaras de L1 Max. El exjugador habló de todo, incluso del nuevo entrenador de la selección nacional.

Ferrari mencionó en primera instancia que se encuentra en la última etapa para presentar al flamante estratega de la ‘bicolor’ que estará a cargo en el próximo proceso clasificatorio al Mundial. Sería cuestión de días para que el ‘equipo de todos’ tenga a su nuevo líder.

“Este último viaje que hemos tenido, ya con la secretaria general y con el presidente, ha sido muy fructífera, porque ya hemos llegado a la última etapa en el tema de la evaluación de los candidatos. Hoy estamos en una etapa de negociación y va a requerir todas las estrategias para poder llegar a que se cumplan muchos aspectos, principalmente el económico y el del objetivo, que es llegar al mundial”, declaró.

Jean Ferrari reveló si Gustavo
Jean Ferrari reveló si Gustavo Álvarez o Ariel Holan será el nuevo DT de Perú.

En ese momento, el periodista de L1 Max, Eduardo Combe, le soltó dos nombres como firmes candidatos: Ariel Holan y Gustavo Álvarez. A lo que Ferrari respondió de manera inesperada: “No, te equivocas. Entiendo que es como periodista, eres puntual y quieres saber un nombre, pero nosotros somos muy herméticos en el tema de mencionar nombres, evidentemente por respeto a todos los profesionales y no es dable que yo pueda mencionar nombres. Así que lamento no poder responderte”.

Fiel a su estilo, el exadministrador de Universitario le hizo una recomendación al comunicador, quien insistió que los dos estrategas mencionados estaban muy cerca de asumir el cargo en la Videna. “Bueno, información no sé de quién, porque es malo que saques información de redes. Así que hay que buscar información real, veraz y sobre todo, principalmente de la fuente, en este caso de la misma Federación, entonces difícilmente se va a saber el nombre”.

Jean Ferrari habló sobre la
Jean Ferrari habló sobre la posibilidad de que Gustavo Álvarez o Ariel Holan se conviertan en técnico de la selección peruana.

¿Habrá amistoso con Portugal de Cristiano Ronaldo?

Por otro lado, Jean Ferrari habló sobre la planificación de los amistosos de Perú durante las primeras fechas dobles del 2026, que están pactadas para marzo y junio. “Estamos en la elaboración de la ruta que debemos seguir para concretar buenos partidos. Buscamos que estos encuentros se realicen tanto en Estados Unidos, por el tema del Mundial, como en Europa”.

El periodista de L1 Max le consultó sobre la posibilidad de medirse con Portugal de Cristiano Ronaldo. Ferrari, una vez más, le respondió con sarcasmo: “Y dale, no te está funcionando, yo no sé si tus redes, no sé a quiénes te están siguiendo. Pero no está bien de que sigas a Blanca Nieves, Iroman, está mal que sigas esas redes”.

De esta manera, el director deportivo no negó ni aseguró que la selección peruana choque con los ‘lusos’ en marzo o junio. La posibilidad de ver a ‘CR7′ midiéndose a la ‘blanquirroja’ por primera vez quedó abierta por el momento. Este esperado choque tendría que llevarse a cabo en la previa de la Copa del Mundo.

Jean Ferrari dejó abierta la
Jean Ferrari dejó abierta la posibilidad de que Perú enfrente a Portugal en amistoso.

¿Perú jugará de local en Cusco?

Por último, Jean Ferrari abordó el cambio de localía de la selección peruana, pasando de Lima a la altura de Cusco. El director deportivo de la FPF dijo lo siguiente: "Hay una estrategia que se va a tener que plantear con el comando técnico. No quiero hablar de estrategias hoy porque sería comenzar a dar herramientas a los equipos rivales, a las selecciones rivales, pero van a ser sí, definitivamente, estrategias agresivas, porque queremos resultados diferentes“.

En la previa de la premiación de la temporada, se debate sobre el futuro de la Selección Peruana. La información apunta a que Gustavo Álvarez está más cerca que Ariel Holan de tomar las riendas, mientras se revela la decisión de llevar a la selección a jugar a la altura de Cusco.

