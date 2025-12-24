Perú Deportes

Gustavo Álvarez reveló que no tiene oferta para dirigir a la selección peruana, pero advirtió: “El fútbol es muy dinámico”

El DT argentino dejó Universidad de Chile y respondió sobre las versiones que lo colocan en la ‘bicolor’ para el 2026. También mencionó si negoció con la FPF mientras dirigía a los ‘azules’

El DT argentino dejó Universidad de Chile y habló de su futuro ante rumores de acercamiento con la FPF. (Video: TNT Sports Chile)

La selección peruana ha tenido tres entrenadores interinos a lo largo del 2025: Óscar Ibáñez, Manuel Barreto y Gerardo Ameli. Sin embargo, desde la FPF dieron a conocer que la intención es contratar un técnico de mayor experiencia para buscar la clasificación al Mundial 2030. Un nombre que sonó con fuerza fue el de Gustavo Álvarez, quien recientemente reveló que no tiene oferta para dirigir a la ‘bicolor’, aunque lanzó advertencia.

No tengo ninguna oferta de trabajo. En esto hay que ser muy cuidadoso porque el fútbol es muy dinámico y uno mañana puede recibir una oferta y, si cuadra, aceptarla”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘TNT Sports Chile’.

De la misma manera, el argentino repasó su trayectoria y expuso que a lo largo de su carrera siempre priorizó el respeto por los contratos y los procesos en cada club. “Siempre me manejé respetando los contratos y los procesos. He dirigido toda clase de equipos: para mantener la categoría, para clasificar a Copa, pelear campeonatos, ascender de Segunda a Primera División; y gracias a Dios, siempre pude ir cumpliendo los objetivos en los clubes, proporcional a buenas campañas. En el medio de esos procesos, siempre aparecieron ofertas y nunca las acepté. Por ejemplo, el año que estuvimos peleando el campeonato con Huachipato, faltando seis o siete partidos, yo tuve una oferta muy importante de un club grande de Sudamérica y la desestimé”, recordó.

Eso sí, Gustavo Álvarez dejó en claro que la decisión de dejar Universidad de Chile fue el resultado de una evaluación conjunta sobre el estado del proyecto y el desgaste del ciclo, sin que existiera ningún interés externo. “Yo consideré que era un proceso desgastado, que lo mejor para ambas partes era un cambio”, comentó.

Gustavo Álvarez alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 con Universidad de Chile. - créditos: REUTERS/Rodrigo Valle

¿Gustavo Álvarez negoció con la FPF mientras era DT de Universidad de Chile?

La salida del estratega de 53 años de Universidad de Chile activó especulaciones en torno a un posible contacto con la selección peruana, aunque insistió en que no existe vínculo alguno entre su desvinculación y la posibilidad de negociar con la FPF. “Me parece que son dos cosas diferentes: la propuesta de trabajo que uno puede tener o que a futuro pueden aparecer con mi salida de Universidad de Chile, no tiene nada que ver. En esto tengo que ser muy claro”, subrayó.

Asimismo, Gustavo Álvarez aclaró que dejó la institución ‘azul’ porque consideró que “era un proceso desgastado, que lo mejor para ambas partes era un cambio. Lo planteo de esa forma pensando únicamente en el presente y sin ningún interés o conveniencia en el futuro. Entonces, se termina el año, la ‘U’ tiene posibilidad del cambio de entrenador, yo de descansar y analizar propuestas a futuro; pero no hay punto de conexión entre las dos cosas en mi decisión”.

Gustavo Álvarez dirigió en Perú
Gustavo Álvarez dirigió en Perú a Sport Boys y Atlético Grau.

Jean Ferrari sobre el próximo DT de la selección peruana

Mientras tanto, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, expuso los avances en el proceso de elección del próximo entrenador de la ‘blanquirroja’ con miras a las Eliminatorias 2030. “Estamos en una etapa de entrevistas. Ya tenemos designado unos nombres y he tenido la oportunidad de reunirme con algunos de ellos. Todavía estoy en el proceso de seguir conversando y entrevistando estas posibilidades y yo creo que estamos yendo con buen camino. Hay uno que ha sacado un poco de ventaja, pero esto todavía no está definido”, detalló.

El direcitvo anunció que el futuro técnico descartó que sea europeo, sí extranjero, y que el presupuesto está definido para inicios del siguiente año: “El técnico va a ser extranjero. No estamos evaluando o no estoy evaluando en todo caso un entrenador local. El tema presupuestal se está manejando. Recién se abre el presupuesto en el mes de enero. Así que, en ese sentido, estamos bien. Por lo demás, estamos por un buen camino para ya encontrar al entrenador que nos pueda guiar el camino para poder llegar al objetivo que es clasificar al Mundial del 2030”.

El director general de fútbol de la FPF contó detalles del análisis para encontrar al siguiente entrenador de la 'bicolor' de cara a las Eliminatorias 2030. (Video: Entre Bolas)

