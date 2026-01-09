Perú Deportes

Alianza Lima suma jerarquía con el fichaje de Geraldine Cardona, excapitana de Atlético Nacional y subcampeona de Libertadores

La futbolista se desvinculó del cuadro ‘verdolaga’. El liderazgo que impartía en Antioquia lo trasladará a La Victoria para aportar a una plantilla que ansía el tricampeonato nacional y destacar en el plano internacional

Alianza Lima apunta directamente al tricampeonato en la Liga Peruana Femenina de Fútbol. Las ‘blanquiazules intentarán enlazar tres títulos nacionales y dejar atrás la experiencia que significó la desazón en el 2023. Para obtener sus cometidos en materia local e internacional, las filas ‘íntimas’ han incorporado a un refuerzo de fuste: la colombiana Geraldine Cardona.

La futbolista de 31 años llega procedente del Atlético Nacional de su país. En el conjunto ‘verdolaga’ era considerada una referente y así lo hizo saber el comunicado de despedida que le dedicó el club antioqueño. En el último curso, la deportista disputó 24 partidos en la Liga Betplay Femenina y se despachó con dos dianas y tres asistencias.

La trayectoria de Cardona incluye pasos por clubes como Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla. En 2013, fue parte del plantel que se quedó a un paso de la gloria en la Copa Libertadores. Su escuadra, Formas Íntimas, cayó en el encuentro decisivo ante São José de Brasil.

“Es un honor y gran emoción haber llegado a un club tan grande de Sudamérica como lo es Alianza Lima”, concedió la volante interior en diálogo con las redes oficiales de la institución. ”El objetivo es el campeonato y clasificar a la siguiente Copa Libertadores. Queremos darle esa alegría a los hinchas, que sé que es la mejor del Perú”, sumó.

La sub gerenta de divisiones femeninas de fútbol de la institución, Sisy Quiroz, resaltó las cualidades técnicas de Cardona: “Geraldine tiene características que nos darán más solidez, intensidad y variantes en el juego como volante central, interior o lateral. Confiamos en que su aporte será determinante para conseguir el título de este año”.

Además, explicó que la deportista colombiana es parte de un proyecto integral de incorporaciones para potenciar a la plantilla a cargo de José Letelier. “Su llegada es parte de la planificación que venimos trabajando para la Liga Femenina 2026, buscando fortalecer el plantel con jugadoras de experiencia; líderes y alto nivel competitivo”, añadió la directiva.

Altas y bajas de cara al curso 2026

Alianza Lima Femenino ha iniciado la planificación de su plantel para la temporada 2026 con el objetivo de mantener su hegemonía en la Liga Femenina. La directiva ‘blanquiazul’ prioriza la continuidad de su columna vertebral, confirmando las renovaciones de las volantes Neidy Romero y Emily Flores, además de la permanencia de la defensora Yomira Tacilla y la atacante Heidy Padilla.

En cuanto a las incorporaciones, el equipo ‘íntimo’ reforzó su arco con la llegada de Karla López, guardameta de amplia experiencia proveniente de Carlos A. Mannucci. Por otro lado, la escuadra victoriana registra bajas importantes en su esquema; la brasileña Rafinha Marques dejó la institución y, junto a ella, se confirmó la salida de la mediocampista Mía León.

Dominio ‘blanquiazul’

Alianza Lima ha consolidado un dominio absoluto en la Liga Femenina tras conquistar los títulos de las temporadas 2024 y 2025. Este éxito ratifica al cuadro victoriano como la institución más sólida del país en esta disciplina. El reciente triunfo frente a Universitario de Deportes en la última final no solo amplió su palmarés, sino que reafirmó su superioridad técnica sobre el resto de los competidores.

Bajo la gestión de la directiva ‘blanquiazul’, el equipo femenino goza de una estructura profesional que marca la diferencia en el campo de juego. El club victoriano suma cuatro coronas en los últimos cinco años, un registro que evidencia una hegemonía sin precedentes en el fútbol nacional. Con esta racha de victorias, las ‘íntimas’ aseguran su presencia constante en la Copa Libertadores, donde buscan trasladar su éxito local al plano continental y elevar el prestigio del fútbol femenino peruano.

La emoción a flor de piel. Así celebraron las jugadoras de Alianza Lima el título de la Liga Femenina 2025. El pitazo final desató una marea de sentimientos, desde el llanto de felicidad hasta los festejos en el campo de juego.

