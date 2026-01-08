Universitario refuerza su plantel con Daiana Farías, central de la selección de Uruguay, para la Liga Femenina 2026

Daiana Farías se une a las filas de Universitario de Deportes para la temporada 2026.

Universitario de Deportes se ha tomado en serio volver a ser protagonista de la Liga Peruana Femenina. Luego de dos años viendo celebrar al tradicional rival, Alianza Lima, el área encargada de esta disciplina —presidida por Fabrizio Acerbi— tomó cartas en el asunto con la instauración de un proyecto liderado por el adiestrador Carlos Véliz y fichajes de fuste.

Luego de que Stephanie Lacoste sea anunciada como nuevo refuerzo para el siguiente curso, la administración se ha hecho con los servicios de su connacional Daiana Farías. La defensora central uruguaya, jugadora de la selección de su país, llega procedente de Peñarol, donde portaba la cinta de capitana.

“Garra charrúa para las leona”, compartió el club por medio de sus redes sociales para anunciar el fichaje de la futbolista de 26 años. “Daiana Farías, central de la selección uruguaya con amplia experiencia en Europa y Sudamérica, se une a las Leonas para defender la camiseta crema”, agrega la publicación.

De capitana de Peñarol a Universitario de Deportes. Crédito: X Universitario.

La zaguera central posee una amplia experiencia internacional tras su paso por el Paio Pires y Racing Power de Portugal, además del Racing de Santander en España. En Europa, lideró campañas exitosas con títulos de copa y ligas invictas, donde destacó por mantener la valla menos vencida.

Previamente, consolidó su carrera en Peñarol con múltiples campeonatos uruguayos. En 2024, brilló en Brasil con el Cruzeiro al ganar el Campeonato Mineiro y obtener el subcampeonato de la Supercopa. Asimismo, Daiana es referente de la selección uruguaya, donde compite de forma ininterrumpida desde 2018.

Las salidas en Universitario

Universitario de Deportes inició una reestructuración en su plantel femenino tras la temporada 2025. El equipo ‘merengue’ tomó decisiones drásticas luego de perder la final nacional frente a Alianza Lima. La primera baja de peso fue el estratega Andrés Usme, quien dejó el banquillo técnico tras el cierre del campeonato. Junto a él, la institución confirmó la salida de la histórica Catalina Usme, jugadora que generó altas expectativas durante su estancia en el club.

Andrés Usme dejó el banquillo de Universitario de Deportes luego de no conseguir el título nacional en 2025. Crédito: X Universitario Femenino.

La purga continuó con el anuncio oficial del cese de servicios de varias futbolistas nacionales y extranjeras. En la zona defensiva y el mediocampo, el club prescindió de jugadoras como Sandra Arévalo, Kimberly Flores y Melicia Aguilar. Asimismo, la portera Silvana Alfaro finalizó su vínculo con la entidad estudiantil.

Además, las colombianas Tatiana Castañeda y Karen Páez se despidieron de la institución. A ellas se sumó la mediocampista chilena Gisela Pino, quien completó la lista de salidas masivas. Universitario busca renovar su propuesta deportiva con estas bajas. El objetivo principal es recuperar el título en la próxima campaña y cortar la racha de su clásico rival.

Nuevo comando técnico

Carlos Véliz asumió la dirección técnica de las ’leonas’ para la temporada 2026. Universitario busca, bajo su mando, frenar el dominio de Alianza Lima, actual bicampeón del torneo. El estratega chileno de 39 años regresa al fútbol femenino tras tres años de ausencia. Su experiencia más reciente fue como asistente técnico en el Comunal Cabrero, equipo de la cuarta división de su país.

Carlos Véliz dirigió al Colo-Colo finalista de la Copa Libertadores 2017.

A pesar de este alejamiento, su palmarés es de primer nivel. Véliz conquistó tres títulos nacionales con Colo-Colo y alcanzó la final de la Copa Libertadores 2017. Posteriormente, repitió el éxito en la Universidad de Chile, donde obtuvo el campeonato doméstico y un histórico cuarto lugar continental.

Mediante sus canales oficiales, el club merengue resaltó la llegada del adiestrador santiaguino. La institución destaca su propuesta táctica ordenada y la intensidad de su juego. Estas cualidades resultan fundamentales para potenciar el rendimiento colectivo y cumplir los objetivos del ambicioso proyecto deportivo estudiantil.