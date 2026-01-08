Perú Deportes

Gianluca Lapadula le dio importante consejo a Felipe Chávez para brillar con la selección peruana: "Que conozca más al Perú"

El ‘Bambino’ habló de ‘Pippo’ luego de que se estrene como goleador con el primer equipo de Bayern Múnich. Además, reveló el futbolista que más lo sorprendió en la nueva ‘bicolor’

El delantero peruano habló sobre el mediocampista de Bayern Múnich. (Doble Punta)

El hombre de la semana, sin duda alguna, es Felipe Chávez. El futbolista peruano de 18 años hizo su debut goleador con el equipo profesional de Bayern Múnich durante un amistoso de invierno ante RB Salzburg, y desató múltiples de comentarios positivos en el país. Incluso, jugadores de la selección nacional se atrevieron a elogiarlo y darle consejos.

Gianluca Lapadula, delantero de la ‘bicolor’, estuvo como invitado en el podcast ‘Doble Punta’ y habló de todo un poco. En ese espacio, el ‘Bambino’ fue consultado por el presente de ‘Pippo’, quien viene ascendiendo en uno de los clubes más importantes de Europa y es llamado a encabezar el recambio generacional en la escuadra peruana.

"De acercarse lo más posible a la selección y al Perú, conocer más. Es algo que que te puede dejar algo muy importante, no solo en el fútbol, también para ti mismo", fueron las palabras de ‘Lapagol’ para Chávez, quien nació en Alemania, pero cuenta con raíces peruanas gracias a su padre.

Lapadula aprovechó dicha pregunta para recordar todo lo bueno que le llegó al aceptar la convocatoria de la ‘blanquirroja’. Y es que él tenía el deseo de vestir la camiseta de su país, Italia. No obstante, terminó enamorándose de la nación de su madre, Perú.

“Lo que puedo decir que ha sido una gran decisiones, que una gran decisión que tomé y y la verdad me cambió me cambió la vida”, expresó el actual centrodelantero de Spezia, club que milita en la segunda división italiana.

Gianluca Lapadula le dio importante consejo a Felipe Chávez para brillar con la selección peruana tras su debut goleador con Bayern Múnich.

Felipe Chávez inició este 2026 mejor de lo que terminó el 2025, debido a que la temporada pasada luego de debutar con la selección peruana sufrió una lesión que lo marginó de varios partidos de las inferiores del Bayern Múnich. Por ese motivo, el mediocampista de 18 años se mostró feliz por su debut goleador con los ‘bávaros’.

¡Qué buen comienzo de año. Con ganas de más”, publicó el futbolista peruano junto a un par de fotos de su gran jornada. Su mensaje recibió respuestas de varios seguidores y de amigos como Bassco Soyer, quien presta atención a cada una de sus presentaciones.

El jugador que lo sorprendió en la nueva selección

Por otro lado, Gianluca Lapadula mencionó al futbolista que lo sorprendió de la nueva selección peruana. El delantero se mostró feliz por el crecimiento de Erick Noriega, aunque lamentó que se haya lesionado con Gremio.

“Estoy muy contento para Noriega y un poco me afecta el hecho que se lesionó, le deseo lo mejor. Él es un ejemplo, es un gran ejemplo, y ojalá que pueda pasar a otros jugadores”, acotó el ‘Bambino’ sobre el mediocampista de 24 años.

Su opinión sobre el aumento de extranjeros en Liga 1

Finalmente, Gianluca Lapadula abordó un tema polémico del cual se viene hablando en los últimos días: el aumento de cupo de extranjeros en la Liga 1. La mayoría de clubes votaron para que a partir de este 2026 se permitan 7 foráneos en el campo, a diferencia de la última temporada, en la cual estaba autorizado solo seis.

Se complica para los peruanos, aunque también existe la posibilidad de que esto eleve el nivel. Tomar buenas decisiones resulta fundamental. Algunos jugadores comienzan a salir, lo que representa un aspecto positivo para el fútbol peruano”, sentenció.

