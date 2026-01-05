Erick Noriega se recuperó más rápido de lo pensado: inició pretemporada con Gremio con miras al Brasileirao 2026

Erick Noriega exigiéndose con fuerza en los entrenamientos de Gremio. - Crédito: Lucas Uebel

El Gremio (BRA) ha dado inicio a sus entrenamientos oficiales de pretemporada el pasado viernes 2 de enero. Bajo los mandos de Luis Castro, un total de 33 futbolistas se reincorporaron a los trabajos en el Centro de Entrenamiento Luiz Carvalho. Allí, hasta el momento, solo se han realizado prácticas física y de definición.

Pasado el primer fin de semana del 2026, exactamente el lunes 5 de enero, hubo un nuevo puntual en los trabajos que sorprendió por la manera en cómo superó una difícil lesión al tobillo: el peruano Erick Noriega, quien de buenas a primeras demostró un ritmo y estado de forma totalmente impecable.

Erick Noriega fichó por Gremio a mediados del 2025. - Crédito: Difusión

Ese esperanzador desenvolvimiento no es cuestión de casualidad ni mucho menos. El ‘Samurái’, en el tiempo que estuvo de vacaciones entre Brasil y Perú, se dedicó a entrenar por su cuenta y realizar terapia física, con aparatos de última generación, para dejar atrás su esperpéntica lesión ligamentaria en el tobillo.

Inicialmente, se había anticipado que Noriega debía pasar por una intervención quirúrgica y un plazo indeterminado fuera de las canchas entre reposo, rehabilitación y retorno. No obstante, desoyó la primera recomendación, luego apeló a su loable físico para que las fisioterapias ayudasen y en cuestión de más de 60 días exhibió una recuperación plena.

A finales de noviembre pasado, el 'Samurái' sufrió una serie de desgarros en el tobillo. | VIDEO: L1MAX

Con el futbolista peruano asomándose al 100%, Gremio tiene perfilada la estructura que aparecerá en esta temporada, a la que se unen también los jugadores João Pedro y Fabián Balbuena, que superaron con éxito una trombosis de hombro y fractura de peroné del tobillo, respectivamente.

El cuadro ‘tricolor’ tendrá su primera aparición oficial del año en el Campeonato Gauchão midiéndose contra el São José, programado para el 14 de enero a las 21:30 en la Arena do Gremio. Sin embargo, el lance (al igual que otros dos más) se llevará a puertas cerradas por incidentes ocurridos en el Gre-Nal de marzo del 2025.

Erick Noriega despidió la temporada 2025 con una lesión crítica. - Crédito: Gremio