Juan Lucumí se despide de Ayacucho FC con un sentido mensaje: “Espero que se haga justicia y la institución se quede donde merece”

El veloz delantero colombiano se marcha de los ‘zorros’ no sin agradecer “a toda la familia de Ayacucho FC por haberme dado la oportunidad de vestir esta linda camiseta”

Juan Lucumí marcó diferencias en
Juan Lucumí marcó diferencias en Ayacucho FC por su velocidad e intuición en ataque. - Crédito: Difusión

Juan Lucumí empieza a mirar hacia otro lado. Una vez confirmada, con mucha polémica, la pérdida de categoría de Ayacucho FC, el hábil extremo colombiano priorizó su futuro. Así las cosas, llegó a un acuerdo saludable con la directiva del club para dar por concluido su vínculo contractual, lo que le permitirá analizar otras propuestas del medio local.

Antes de dar por concluido su lazo con los ‘zorros’, el atacante empleó su cuenta oficial de Instagram para compartir un sentido mensaje de agradecimiento al club que le enseñó la puerta de entrada en el profesionalismo de Perú al tiempo que exigió justicia por los perjuicios acontecidos en las semanas finales de Liga 1.

Juan Lucumí celebrando una anotación
Juan Lucumí celebrando una anotación con Ayacucho FC. - Crédito: Difusión

Muchas gracias a toda la familia de Ayacucho FC por haberme dado la oportunidad de vestir esta linda camiseta y a toda la hinchada ayacuchana por el cariño brindado”, mencionó Juan Lucumí en una publicación junto a una reproducción audiovisual con sus mejores acciones en el 2025.

Espero que se haga justicia y la institución se quede donde merece; un abrazo fuerte y pronto nos encontraremos de nuevo”, remarcó el veloz futbolista que adquirió una enorme notoriedad tras descollar frente a Universitario, en Lima, por el Torneo Clausura.

El colombiano puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: GOLPERU)

En los próximos días, Juan Lucumí deberá regresar a su Colombia natal para disfrutar las fiestas de fin de año. Entremedias estudiará las distintas propuestas o sondeos que se presenten. Cierto es que recibirá más acercamientos del fútbol peruano tras su correcta temporada y por qué no pensar que algún club grande se interesará en su ficha.

“Mi aspiración es llegar a un club grande y vivir esa experiencia. Cuando jugué contra Alianza Lima en Matute y cuando jugué con la ‘U’ en el Estadio Nacional, vivir ese ambiente como visitante fue lindo para mí, y obviamente me gustaría vivirlo estando en ese club", valoró en diálogo con el periodista José Varela.

Juan Lucumí suena para reforzar
Juan Lucumí suena para reforzar a los clubes tradicionales del Perú. - Crédito: Ayacucho FC

Ayacucho FC, en pie de lucha

La caída por 1-2 ante Cienciano,en el Cusco. confirmó el descenso de Ayacucho FC en la última jornada de la Liga 1 2025, un desenlace que el club atribuye a decisiones administrativas polémicas adoptadas por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Según la directiva de los ‘zorros’, la anulación del triunfo 1-0 sobre Comerciantes Unidos —dictaminada por la Comisión Disciplinaria— los privó de asegurar la permanencia, ya que la tabla anual los habría favorecido por diferencia de goles.

En un comunicado, Ayacucho FC recalcó que obtuvo “32 puntos y una diferencia de goles de -22”, mientras que UTC igualó en puntos pero con peor saldo, lo que, según el club, respalda su derecho deportivo a seguir en la élite.

El entrenador Sergio Castellanos reclamó “injusticia” y criticó las decisiones de la FPF que dejaron al equipo fuera de la máxima categoría. (Video: L1MAX)

La sanción de 30 UIT y la reconfiguración del resultado (0-3) intensificaron la tensión en el plantel, que expresó desconcierto y molestia. “Hay mucha corrupción, lamentablemente tenemos que luchar contra todo eso”, manifestó el delantero Franco Caballero.

La institución aseguró que acudirá a la Comisión de Apelaciones, al TAS y, de ser necesario, a la justicia ordinaria, con el objetivo de defender su permanencia. El club también denunció la existencia de “intereses externos” que, mediante maniobras arbitrarias, buscarían forzar su descenso y favorecer a otros equipos.

Juan Lucumí Ayacucho FC Liga 1

