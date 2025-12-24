Perú Deportes

Germán Leguía se ilusiona con vender jugadores en Universitario tras llegada de Javier Rabanal: “Había que imitar al Independiente del Valle”

El exfutbolista de la ‘U’ señaló el aporte que podría dar el técnico español al club ‘merengue’ después de su experiencia formando nuevos talentos en Europa y Ecuador

Germán Leguía se ilusiona con vender jugadores en Universitario tras llegada de Javier Rabanal.

Universitario de Deportes está listo para iniciar un nuevo proceso que tiene como antecendente un tricampeonato logrado. La directiva decidió que Jorge Fossati no siga al mando del equipo y eligió a Javier Rabanal como el nuevo entrenador de cara al 2026, en el cual pelearán por el ‘tetra’ y buscarán llegar más lejos en la Copa Libertadores.

El técnico español llegó al Perú el lunes para ser presentado y tuvo su primer encuentro con los medios de comunicación, donde pudo abordar muchos temas importantes que generaron gran expectativa en los hinchas y personajes de fútbol. Por ejemplo, Germán Leguía, exfutbolista de la selección peruana y de la ‘U’, se refirió a su incorporación.

En diálogo con Radio Ovación, Leguía considera que la contratación de Rabanal es buena por muchos factores, pero sobre todo por su experiencia en la formación de nuevos talentos en un club como Independiente del Valle, que se encuentra dentro de los que más vendieron en el último tiempo. Esto lo lleva a emocionarse con la posible exportación de canteranos ‘cremas’.

“Es un entrenador que lleva tiempo trabajando en un equipo que él mismo formó, y eso es lo que creo que le hacía falta a la ‘U’, algo similar a lo que tiene Independiente del Valle. Los jugadores de ese club que hoy están en Inglaterra surgieron de su cantera. Yo siempre decía que había que imitar el modelo de IDV: promover futbolistas propios, venderlos y generar ingresos, en lugar de contratar demasiados extranjeros que no aportan y terminan yéndose, tras haber gastado mucho dinero”, comentó.

Eso sí, Leguía dejó en claro que el problema que tiene la ‘U’ -de no exportar nuevos talentos- es algo generalizado en el país. “No es Universitario, no es Alianza, no es Cristal, es Perú. Estamos casi últimos y ningún jugador de un nivel de hace poco de (Jefferson) Farfán, (Juan Manuel) Vargas, (Claudio) Pizarro, (Paolo) Guerrero. Ves Uruguay, Ecuador, hasta Venezuela tiene jugadores de ese nivel”.

Franco Velazco (i) y Álvaro
Franco Velazco (i) y Álvaro Barco (d) presentan en sociedad a Javier Rabanal. - Crédito: Universitario

