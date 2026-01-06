Luis Advíncula quedó descartado en Sporting Cristal: Julio César Uribe confirmó posición institucional cerrando filas con Juan Cruz González

El Director General de Fútbol desestima al 'Rayo' de los planes de la nueva temporada. | VIDEO: Jordy Flores

Luis Advíncula está en boca de todos. No necesariamente por un rendimiento descollante, sino por su futuro. Con opciones residuales de mantenerse en Boca Juniors, a pesar de que cuenta con un año más de contrato, han surgido algunas opciones importantes en la Liga 1 para que continúe con su carrera, lo que supondría un retorno inmediato al fútbol en Perú.

El ‘Rayo’ no ve con malos ojos un regreso a territorio nacional, aunque desea unirse a las filas de un club competitivo con hambre de gloria. Su prioridad, eso sí, siempre ha sido atender el llamado de Sporting Cristal, algo que no ha sucedido ni sucederá en esta nueva temporada.

Luis Advíncula representa a Boca Juniors desde hace cerca de un lustro. - Crédito: AFP

Por parte del área deportiva del club ‘celeste’ han descartado acometer cualquier contacto u operación por Luis Advíncula, argumentando que ya cuentan con un refuerzo de nivel como Juan Cruz González para ocupar la franja derecha de la zona defensiva del campo tanto en Liga 1 como Copa Libertadores.

“Respuesta muy simple. A ‘Lucho’ lo apreció mucho, valoro mucho su categoría, sabemos perfectamente lo que nos puede dar y tiene contrato profesional. Hoy tenemos a Juan [Cruz González], que va a ser el lateral derecho seguramente“, declaró Julio César Uribe en conferencia de prensa.

El lateral peruano admitió que tiene contrato con Boca Juniors, pero aunque quisiera regresar al cuadro 'celeste', no descartó a Alianza Lima. (Video: Enfocados)

Y sumó: “Él tiene todo el respaldo; por eso hemos consensuado que va a escribir la historia que corresponde. La respuesta fue dada de manera bastante clara: respetamos lo que hemos elegido, eso es ser consecuente".

El 2025 complejo que vivió Luis Advíncula en Boca Juniors, con críticas duras por rendimientos irregulares y eliminación del Mundial de Clubes, dio pie a que se estudie, junto a su entorno empresarial, un movimiento hacia otras ligas de la región, siendo la peruana una opción. De ahí a que se le vinculara con Alianza Lima, club que parte con una enorme ventaja para ficharlo.

Advíncula se asoma a Alianza Lima después de una etapa cerrada en Boca Juniors. - Crédito: Composición Infobae

Apuesta

El área deportiva de Sporting Cristal se movió demasiado rápido en la búsqueda de un marcador derecho, tras confirmarse la salida de Jhilmar Lora, joven canterano que fue perdiendo espacio y carácter dentro de las planificaciones del entrenador Paulo Autuori en la pasada temporada.

Fue así que, después de una evaluación concreta de posibilidades, se cerró una tratativa inmediata con Juan Cruz González, lateral argentino que proviene de Chacarita Juniors y cuya hoja de vida se resume en pasos por Aucas y Central Córdoba. En materia estadística, vale precisar, ha jugado cerca de 200 partidos apuntándose 15 goles.

El club 'celeste' sorprendió con la contratación del lateral argentino de Chacarita Juniors. (Video: Sporting Cristal)

“Estoy muy contento de estar acá, en un club muy grande del Perú. Al hincha de Cristal le digo que va a encontrar en mí a un jugador con mucho sacrificio y entrega. No daré ninguna pelota por perdida y correré hasta el último minuto. Vine a transpirar la camiseta de Cristal”, declaró en su primer contacto oficial con los medios de comunicación en el Rímac.

“En este primer día, el profesor nos pidió mucha entrega y sacrificio, porque quiere implementar desde ahora su estilo de juego. Creo que con intensidad y compromiso los resultados van a ser más buenos que malos”, agregó Cruz González.