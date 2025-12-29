Los cinco futbolistas de Boca Juniors bajo la lupa luego de la gran depuración del plantel en 2025

Riquelme pone la lupa sobre varios futbolistas de Boca qu podrían no continuar

Boca Juniors prosiguió a lo largo de 2025 con un proceso de depuración del plantel profesional que se había iniciado a fines del año pasado, época en la que fueron vendidos Aaron Anselmino y Cristian Medina, mientras que Pol Fernández, Nicolás Valentini y Gary Medel concluyeron sus respectivos contratos. A estas bajas, se les sumaron pasada la mitad de año las de Marcelo Saracchi (a préstamo en Escocia), Marcos Rojo y Sergio Romero, que también rescindieron. Y, sobre el cierre, se despidieron Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón. Pero de cara al año próximo, la lista podría agrandarse.

Lo primero que tendrá que resolver la dirigencia y el cuerpo técnico es la continuidad de Javier García, tercer arquero del plantel detrás de Agustín Marchesín y Leandro Brey, que continuarán en la institución. Muy valorado por sus compañeros en el día a día, el guardameta, que cumplirá 39 años en enero, extendería su vínculo por un año más si el entrenador de turno, que por el momento sigue siendo Claudio Úbeda, levanta el pulgar.

Hay dos laterales derechos dentro del plantel que cuentan con chances de marcharse en este mercado: Luis Advíncula y Lucas Blondel. El peruano disputó apenas 4 de los últimos 18 partidos oficiales de Boca (completó solo uno de ellos), una cifra alarmante para un futbolista que supo ser uno de los más valorados por el público xeneize en su pico de rendimiento, pero que actualmente es mirado de reojo. Habiendo perdido el puesto con Juan Barinaga, desde hace varios mercados se lo vincula con el fútbol peruano y la dirigencia boquense no pondría demasiadas objeciones ante una oferta para venderlo ya que tiene 35 años, su contrato es hasta diciembre de 2026 y es uno de los más altos del plantel.

Javier García, Luis Advíncula, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Lucas Janson

Al mismo tiempo, Blondel es uno de los futbolistas que le solicitó a la dirigencia tener minutos en la Reserva para no perder ritmo de competencia, ya que fue otro de los relegados por el cuerpo técnico de turno. El ex Atlético Rafaela y Tigre no juega desde mayo, en el cotejo de la eliminación contra Independiente por los cuartos de final del Apertura en la Bombonera. Tras su participación con la selección suiza, solamente fue incluido en el banco y no saltó más al campo de juego. A priori, saldría a préstamo a Argentinos Juniors pensando en tener rodaje y así apostar a ser convocado para el Mundial 2026.

Y, si se habla de jugadores de Boca sin continuidad, hay que incluir a Agustín Martegani, que en un año y medio apenas disputó 13 encuentros con la camiseta azul y oro. Pero los últimos tiempos marcan una sequía de minutos aún peor: protagonizó en cancha apenas dos partidos en todo 2025, el debut oficial por Copa Argentina ante Argentino de Monte Maíz y la victoria ante Aldosivi en la Bombonera que data de febrero. Esa fue la última inclusión del ex San Lorenzo en el primer equipo. Según pudo saber Infobae, la directiva tomó la decisión de negociarlo en este mercado de pases.

El que arrancará la pretemporada junto al plantel pese a estar a la sombra de los jugadores que gozan de protagonismo en cancha es Lucas Janson. El extremo, de 31 años, posee vínculo en la Ribera hasta diciembre de 2027 y no recibió ofertas formales para salir a préstamo o ser vendido. En Boca están dispuestos a escuchar propuestas para liberarlo, aunque ventilaron que no están deliberadamente decididos a desprenderse de él a cualquier costo. Janson entró en dos encuentros oficiales en los últimos diez meses del año (17’ y 6’ ante Tigre y Defensa y Justicia, respectivamente).

En Boca existen casos de otros jugadores que retornaron a la institución, pero no serán tenidos en cuenta. Dentro de esta nómina figuran Oscar Salomón, Renzo Giampaoli, Marcelo Weigandt, Jabes Saralegui, Juan Ramírez, Gonzalo Maroni, Norberto Briasco, Nicolás Orsini y Gonzalo Morales.