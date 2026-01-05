Se filtró que Luis Advíncula fichará por Alianza Lima y ya tiene fecha de anuncio: “Con su entorno están últimando detalles”

El lateral peruano dejará Boca Juniors para firmar por el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Nada Que No Sepa)

Alianza Lima completó su cupo de extranjeros con la llegada del defensor uruguayo Mateo Antoni. La lista de foráneos la integran además Federico Girotti, reciente incorporación para el ataque, junto a Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Eryc Castillo y Alan Cantero. Ante este escenario, cualquier refuerzo adicional deberá ser peruano, y el nombre de Luis Advíncula aparece como principal opción. Justamente, trascendió que el lateral tiene todo acordado para desvincularse de Boca Juniors y sumarse al conjunto ‘blanquiazul’ en los próximos días.

Esto se dio a conocer en el programa de YouTube, ‘Nada Que No Sepa’, donde la conductora Estefanía Chau resaltó en primera instancia a la continuidad de Jesús Castillo en La Victoria. “Si había algo que en Alianza había que observar era el tema físico, y uno de los más destacados desde lo físico era Jesús Castillo, sin duda alguna”, dijo.

En eso, la comunicadora planteó un tema: ¿Alianza Lima se ha reforzado mejor que Universitario? Tienen a Jairo Vélez, Luis Ramos, D’Alessandro Montenegro, Federico Girotti, Mateo Antoni y Geray Motta de 16 años que fue promovido al primer equipo", indicó.

Ahí apareció Renato Luna, quien aseguró que Luis Advíncula será el siguiente fichaje y será anunciado el miércoles 7 de enero: “Y a ‘Lucho’ Advíncula que lo presentan el miércoles de esta semana, se acabó”.

Luis Advíncula fue captado en el comienzo de la pretemporada de Boca Juniors. - créditos: Boca Juniors

Luis Advíncula y el oscuro panorama en Boca Juniors para fichar por Alianza Lima

Renato Luna explicó el oscuro panorama que Luis Advíncula tiene en Boca Juniors para forzar su salida en el actual mercado de pases. “¿Qué pasa? (Lucas) Blondel, el lateral derecho de Boca, iba a ser prestado a Argentinos Juniors. Si lo prestaban, Advíncula se quedaba. El ‘Mundo Boca’ ha confirmado que no va prestado, que se queda en Boca Juniors”, precisó.

Ante esa situación, considerando que Juan Barinaga es el otro lateral derecho, el ‘Rayo’ saldrá, sea cedido y rescindiendo su contrato que culmina a finales del 2026, rumbo a Alianza Lima. De hecho, la información del periodista es que no viaje a Perú, sino a Uruguay, donde el conjunto ‘victoriano’ hará su pretemporada. “Advíncula con su entorno están trabajando en los últimos detalles para llegar ya directamente a Uruguay, en donde Alianza Lima va a hacer la continuidad de su pretemporada. ‘Lucho’ Advíncula está a un pasito de ser jugador de Alianza Lima”, sostuvo.

El DT argentino habló de la posibilidad de que el 'Rayo' llegue al elenco 'íntimo'. (Video: Radio Ovación)

Por ahora, Alianza Lima cuenta con solo un lateral derecho disponible con D’Alessandro Montenegro, quien viene de ADT. Marco Huamán está cerca de ser el nuevo fichaje de Cienciano a modo de préstamo. En el caso de Sporting Cristal, otro que lo quería, ya no tiene chances al firmar al argentino Juan Cruz González.

Luis Advíncula sobre fichar por Sporting Cristal o Alianza Lima

En diálogo con ‘Enfocados’ hace unos meses, Luis Advíncula se refirió a la posibilidad de jugar en Sporting Cristal o Alianza Lima. El lateral peruano afirmó que en su infancia soñaba con vestir la camiseta del cuadro ‘íntimo’, pero reconoció que en la actualidad su perspectiva es distinta. ‘Bolt’ remarcó que no descarta ningún club para su futuro, aunque prefiere no anticipar decisiones mientras continúe vinculado a Boca. “Yo siempre lo he dicho. Cuando era chico, me hubiera encantado jugar en Alianza. Ahora estoy de adulto, estoy hecho. Yo jamás le voy a cerrar las puertas a nadie. Pero soy un tipo que va paso a paso”, sostuvo.

El futbolista de 35 años también hizo hincapié en que él quisiera volver al elenco ‘rimense’, advirtiendo que el factor económico no sería un problema. Eso sí, no descartó mudarse a Matute si no se da la primera opción. “Uno en la vida también tiene que tener otras prioridades, no solamente la plata”, señaló, subrayando que aún le queda un año de contrato con Boca Juniors.

El lateral peruano admitió que tiene contrato con Boca Juniors, pero aunque quisiera regresar al cuadro 'celeste', no descartó a Alianza Lima. (Video: Enfocados)