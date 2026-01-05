Perú Deportes

Se filtró que Luis Advíncula fichará por Alianza Lima y ya tiene fecha de anuncio: “Con su entorno están últimando detalles”

El lateral peruano quedará libre de Boca Juniors luego de no ser considerado por el cuerpo técnico y se encuentra cerca de cerrar su incorporación al equipo ‘íntimo’

Guardar
El lateral peruano dejará Boca Juniors para firmar por el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Nada Que No Sepa)

Alianza Lima completó su cupo de extranjeros con la llegada del defensor uruguayo Mateo Antoni. La lista de foráneos la integran además Federico Girotti, reciente incorporación para el ataque, junto a Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Eryc Castillo y Alan Cantero. Ante este escenario, cualquier refuerzo adicional deberá ser peruano, y el nombre de Luis Advíncula aparece como principal opción. Justamente, trascendió que el lateral tiene todo acordado para desvincularse de Boca Juniors y sumarse al conjunto ‘blanquiazul’ en los próximos días.

Esto se dio a conocer en el programa de YouTube, ‘Nada Que No Sepa’, donde la conductora Estefanía Chau resaltó en primera instancia a la continuidad de Jesús Castillo en La Victoria. “Si había algo que en Alianza había que observar era el tema físico, y uno de los más destacados desde lo físico era Jesús Castillo, sin duda alguna”, dijo.

En eso, la comunicadora planteó un tema: ¿Alianza Lima se ha reforzado mejor que Universitario? Tienen a Jairo Vélez, Luis Ramos, D’Alessandro Montenegro, Federico Girotti, Mateo Antoni y Geray Motta de 16 años que fue promovido al primer equipo", indicó.

Ahí apareció Renato Luna, quien aseguró que Luis Advíncula será el siguiente fichaje y será anunciado el miércoles 7 de enero: “Y a ‘Lucho’ Advíncula que lo presentan el miércoles de esta semana, se acabó”.

Luis Advíncula fue captado en
Luis Advíncula fue captado en el comienzo de la pretemporada de Boca Juniors. - créditos: Boca Juniors

Luis Advíncula y el oscuro panorama en Boca Juniors para fichar por Alianza Lima

Renato Luna explicó el oscuro panorama que Luis Advíncula tiene en Boca Juniors para forzar su salida en el actual mercado de pases. “¿Qué pasa? (Lucas) Blondel, el lateral derecho de Boca, iba a ser prestado a Argentinos Juniors. Si lo prestaban, Advíncula se quedaba. El ‘Mundo Boca’ ha confirmado que no va prestado, que se queda en Boca Juniors”, precisó.

Ante esa situación, considerando que Juan Barinaga es el otro lateral derecho, el ‘Rayo’ saldrá, sea cedido y rescindiendo su contrato que culmina a finales del 2026, rumbo a Alianza Lima. De hecho, la información del periodista es que no viaje a Perú, sino a Uruguay, donde el conjunto ‘victoriano’ hará su pretemporada. “Advíncula con su entorno están trabajando en los últimos detalles para llegar ya directamente a Uruguay, en donde Alianza Lima va a hacer la continuidad de su pretemporada. ‘Lucho’ Advíncula está a un pasito de ser jugador de Alianza Lima”, sostuvo.

El DT argentino habló de la posibilidad de que el 'Rayo' llegue al elenco 'íntimo'. (Video: Radio Ovación)

Por ahora, Alianza Lima cuenta con solo un lateral derecho disponible con D’Alessandro Montenegro, quien viene de ADT. Marco Huamán está cerca de ser el nuevo fichaje de Cienciano a modo de préstamo. En el caso de Sporting Cristal, otro que lo quería, ya no tiene chances al firmar al argentino Juan Cruz González.

Luis Advíncula sobre fichar por Sporting Cristal o Alianza Lima

En diálogo con ‘Enfocados’ hace unos meses, Luis Advíncula se refirió a la posibilidad de jugar en Sporting Cristal o Alianza Lima. El lateral peruano afirmó que en su infancia soñaba con vestir la camiseta del cuadro ‘íntimo’, pero reconoció que en la actualidad su perspectiva es distinta. ‘Bolt’ remarcó que no descarta ningún club para su futuro, aunque prefiere no anticipar decisiones mientras continúe vinculado a Boca. “Yo siempre lo he dicho. Cuando era chico, me hubiera encantado jugar en Alianza. Ahora estoy de adulto, estoy hecho. Yo jamás le voy a cerrar las puertas a nadie. Pero soy un tipo que va paso a paso”, sostuvo.

El futbolista de 35 años también hizo hincapié en que él quisiera volver al elenco ‘rimense’, advirtiendo que el factor económico no sería un problema. Eso sí, no descartó mudarse a Matute si no se da la primera opción. “Uno en la vida también tiene que tener otras prioridades, no solamente la plata”, señaló, subrayando que aún le queda un año de contrato con Boca Juniors.

El lateral peruano admitió que tiene contrato con Boca Juniors, pero aunque quisiera regresar al cuadro 'celeste', no descartó a Alianza Lima. (Video: Enfocados)

Temas Relacionados

Luis AdvínculaAlianza LimaBoca JuniorsLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Giancarlo Granda apuntó contra la directiva de Sporting Cristal por el fichaje de Juan Cruz González: “Hay que poner la plata”

El periodista deportivo evaluó la llegada del lateral derecho, quien se sumó al equipo ‘cervecero’ tras quedar libre de Chacarita Juniors, de la Segunda División de Argentina

Giancarlo Granda apuntó contra la

Ignacio Buse entra al Top 100 del ranking ATP: las figuras internacionales que lo felicitaron en redes sociales

El tenista limeño ascendió al puesto 100 luego de acumular 627 puntos en la última actualización, posicionándose como el referente principal del tenis nacional

Ignacio Buse entra al Top

¿Sporting Cristal cuenta con rival para la Tarde Celeste 2026? Histórico club de Chile, a un paso de cerrar amistoso en Perú

El 3er equipo más valioso, en términos económicos, del pasado Campeonato Nacional de Chile se desplazará a suelo andino para afrontar una evaluación amistosa contra los ‘cerveceros’

¿Sporting Cristal cuenta con rival

El duro recorrido de Jeriel de Santis hacia Melgar por la escalada de la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El delantero venezolano con ascendencia peruana ha quedado varado en medio del clima de tensión que se vive en territorio bolivariano después de la captura del autócrata representante del chavismo

El duro recorrido de Jeriel

Ignacio Buse comparte emotivo mensaje tras llegar al Top 100 del ranking ATP: “Espero que esto sea solo el comienzo”

El ‘Colorado’ registró un hito en su trepidante trayectoria pese a que, recientemente, sufrió una dura lesión que lo ha obligado a detener su pretemporada y emplear una bota ortopédica

Ignacio Buse comparte emotivo mensaje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Franco Vidal, alcalde streamer de

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

José Jerí a favor del servicio militar obligatorio: Ejecutivo enfocado en generar mayores incentivos para reclutas

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina revela por qué

Magaly Medina revela por qué decidió operarse en Argentina y no en Perú: “Los resultados no me gustaron”

Tony Rosado y su reacción tras accidente en carretera: “El parabrisas está roto ¿tan dura es mi cabeza?”

Jossmery Toledo se roba las miradas en su ingreso a ‘El rancho de Destino’ en Miami: “La que estaban esperando”

Mario Hart se despide de ‘Mande quien mande’ tras tres años: “Cierro este capítulo con gratitud”

Melissa Klug y Jesús Barco se dejan de seguir en Instagram tras su reciente reconciliación

DEPORTES

Giancarlo Granda apuntó contra la

Giancarlo Granda apuntó contra la directiva de Sporting Cristal por el fichaje de Juan Cruz González: “Hay que poner la plata”

Ignacio Buse entra al Top 100 del ranking ATP: las figuras internacionales que lo felicitaron en redes sociales

¿Sporting Cristal cuenta con rival para la Tarde Celeste 2026? Histórico club de Chile, a un paso de cerrar amistoso en Perú

El duro recorrido de Jeriel de Santis hacia Melgar por la escalada de la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Ignacio Buse comparte emotivo mensaje tras llegar al Top 100 del ranking ATP: “Espero que esto sea solo el comienzo”