El duro recorrido de Jeriel de Santis hacia Melgar por la escalada de la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El delantero venezolano con ascendencia peruana ha quedado varado en medio del clima de tensión que se vive en territorio bolivariano después de la captura del autócrata representante del chavismo

Jeriel de Santis ha quedado varado en Venezuela por el convulso clima surgido por la captura de Nicolás Maduro y deberá emplear una inesperada hoja de ruta para integrarse a Melgar. - Crédito: Composición Infobae

La captura de Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela que representa el ala dura del chavismo, por parte de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la intervención militar denominada como la Operación Resolución Absoluta ha generado una convulsión entera en la nación bolivariana, implicando a ciudadanos de a pie así como también a deportistas.

El delantero Jeriel de Santis se ha visto perjudicado también por esta asonada, que ha dado la vuelta al mundo, dado que su traslado hacia la ciudad de Arequipa para unirse a FBC Melgar se ha visto frenado tras la problemática surgida en los vuelos internacionales de distintos aeropuertos del país llanero.

Jeriel de Santis se desplaza a la ciudad de Arequipa por todo el 2026. - Crédito: FBC Melgar
De Santis, inicialmente, tenía que presentarse por primera vez en el estadio Monumental de la UNSA para ponerse bajo las órdenes del entrenador Juan Reynoso —de acuerdo con el primer reporte publicado por el periodista Daniel Rodríguez Hinojosa—. Sin embargo, la escalada de la crisis en Venezuela impidió su desplazamiento.

Hubo una primera toma de contacto entre Jeriel y el CT de Melgar para comunicar las dificultades existentes en territorio bolivariano. Frente a ese complicado escenario, siempre bajo la información de Rodríguez Hinojosa, el área deportiva del club ha planteado una hoja de ruta para su salida, la misma que implicaría uno o dos viajes hacia países distintos hasta recalar en la Ciudad Blanca.

Las alternativas que se manejan son un traslado hasta Colombia o Panamá y desde ahí volar hacia Arequipa”, escribió el comunicador en un tweet publicado en su cuenta de X (antes Twitter). De esa manera, habrá que esperar que alguna de esas vías solucione el impase de Jeriel de Santis, quien es la gran apuesta del entrenador Juan Reynoso para reforzar la ofensiva.

Eso sí, el tema que implica al venezolano-peruano deberá resolverse pronto, considerando que en las últimas horas se han reportado disturbios, balaceras y detonaciones en las cercanías del Palacio de Miraflores, en Caracas, en medio del ascenso de Delcy Rodríguez reemplazando así al autócrata Nicolás Maduro.
El derrocamiento de Nicolás Maduro ha ocasionado que Jeriel de Santis quede atrapado en Venezuela. - Crédito: Difusión

Nueva oportunidad

Después de un semestre en blanco, con exhibiciones lastimeras y ataques constantes de la afición, en el histórico Alianza Lima, hubo un vuelco radical en la carrera de Jeriel de Santis al retornar a Caracas FC, donde surgió y dio inicio a su historia como profesional.

Allí, en un acto de redención, se acordó de qué estaba hecho y comenzó a reencontrarse con su mejor versión goleadora, contrastada tanto en la Liga FUTVE como en la Copa Sudamericana. Por ese correcto desempeño, llamó la atención de FBC Melgar, que solicitó su préstamo anual por pedido expreso de un Juan Reynoso que espera sacar su máximo potencial en su retorno a Perú.

El técnico de FBC Melgar explicó las razones de la contratación del goleador del Caracas FC. | VIDEO: Tribuna Deportiva
“Es comprensible que haya dudas. Lo que nos respalda son los hechos. Esta es una contratación solicitada por mí. He investigado no solo en Venezuela, sino también aquí, y he recibido las mejores referencias. Sé que el fútbol es presente, que es lo que más me interesa“, dijo en conferencia de prensa.

“Él viene a aportar, a competir y a elevar la competencia interna. Sus números el último año han sido muy buenos. La gente quizá no lo sabe, pero si se investiga, se ve que en 35 partidos ha hecho 14 goles", añadió el técnico nacional.

Jeriel de Santis marcó su segundo gol en la Copa Sudamericana 2025 en el Caracas FC vs Atlético Mineiro. Crédito: Conmebol

En 2025, FBC Melgar vivió una temporada intensa tanto en Perú como en el plano internacional. En la Liga 1, el equipo símbolo de Arequipa se consolidó como uno de los protagonistas del Apertura 2025, pero decayó en su rendimiento en el Clausura 2025.

A nivel continental, Melgar logró clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025 tras sacar a Deportes Tolima con un 2-0 global. Sin embargo, fue eliminado por Cerro Porteño y quedó fuera del torneo principal, aunque eso le permitió acceder a la Copa Sudamericana 2025.

