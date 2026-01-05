Perú Deportes

Williams Riveros lamentó salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario, pero advirtió: “Tenemos armas para pelear”

El zaguero paraguayo se refirió a las partidas del chileno y el uruguayo del conjunto ‘crema’. También habló de su proceso de nacionalización

El zaguero paraguayo se refirió a las partidas del chileno y del uruguayo, además de hablar de su nacionalización. (Video: Jax Latin Media)

Universitario de Deportes arrancará la pretemporada el lunes 5 de enero y, tanto los jugadores como el comando técnico, ya se encuentran en Lima para intentar luchar por el tetracampeonato nacional y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores 2026.

El DT Javier Rabanal tendrá una dura tarea para continuar por la senda ganadora tras la salida de Jorge Fossati y de otros jugadores importantes como Rodrigo Ureña y Sebastián Britos. En ese sentido, Williams Riveros lamentó las partidas del chileno y del uruguayo, aunque aseguró que tienen elementos para suplirlos y seguir peleando por todo lo alto.

¿El tetracampeonato? Sí, ¿por qué no? Pero siempre de a pocos. Ahora es la pretemporada y ya de ahí pensar en eso”, fueron sus primeras palabras en su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El zaguero paraguayo subrayó su agradecimiento hacia la ‘U’ y a una hinchada que, según sus palabras, representa un impulso fundamental para el plantel. “Siempre voy a estar agradecido al club que es lo primordial. La hinchada es un punto aparte, esperemos que este año estén de vuelta con nosotros, no tengo dudas. Pedirles eso, que estén siempre”, manifestó.

En paralelo a la preparación deportiva, Williams Riveros atraviesa un proceso administrativo clave para la temporada: su nacionalización peruana. El defensor informó que los trámites avanzan a buen ritmo y que su objetivo es dejar de ocupar una plaza de extranjero, tanto él como su compañero Matías Di Benedetto. “¿La nacionalización? Bien, está bastante avanzado. Tuve que pasar año nuevo en el avión, hice un sacrificio bárbaro. Así que vamos por buen camino. La idea es que no ocupemos plaza junto a Matías y esperemos que se dé”, explicó.

De concretarse la obtención del DNI peruano, Universitario podrá sumar nuevos refuerzos extranjeros sin exceder el cupo permitido por la reglamentación local (6). Este movimiento estratégico permitiría fortalecer el plantel y ampliar las variantes disponibles de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Por ahora, los únicos foráneos del conjunto ‘merengue’ son José Carabalí (ECU), Caín Fara (ARG), Héctor Fertoli (ARG)y Sekou Gassama (ESP-SEN). Si le sumamos a Riveros y Di Benedetto llegan a seis y cierran los cupos disponibles, pero si se nacionalizan antes de la fecha de inscripción, la directiva podrá añadir refuerzos.

Williams Riveros sobre las salidas de Rodrigo Ureña y Sebastián Britos de Universitario

Por otro lado, Williams Riveros abordó la salida de dos referentes del plantel: Rodrigo Ureña y Sebastián Britos. Reconoció el valor humano y deportivo de ambos, pero afirmó que el equipo dispone de alternativas para suplir sus ausencias y mantener el nivel competitivo. “Un poco triste, con Rodrigo estuvimos tres años, con ‘Sebas’ dos. Fueron muy buenos y se les va a extrañar, pero no pasa de eso. Tenemos jugadores que los pueden suplir tranquilamente, tanto como Jesús (Castillo) y ahora que vuelve Diego (Romero), así que tenemos armas y vamos a pelear”, señaló.

La confianza en el potencial del grupo y la integración de Jesús Castillo y Diego Romero son aspectos que ‘Tarzán’ considera fundamentales para afrontar los desafíos del año. El defensor hizo hincapié en la fortaleza colectiva y en la capacidad de adaptación ante los cambios que puede experimentar el plantel a lo largo de la temporada.

Castillo llegó a mediados de año y suplió con creces ante la ausencia del ‘Pitbull’, quien ahora partió a Millonarios de Colombia. En el caso de ‘Chiquito’, no tuvo continuidad en Banfield de Argentina, pero es apreciado por el club debido a su gran proyección y se espera que pueda dar la talla ante la partida del ‘charrúa’ rumbo a Peñarol de su país.

El volante chileno cerró un ciclo de tres años para fichar por Millonarios de Colombia.

