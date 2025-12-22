Diego Penny advierte a Luis Advíncula ante interés de Alianza Lima: “Si piensa en su futuro, Sporting Cristal es su mejor opción”

El 'Flaco' habló sobre la posibilidad de que el 'Rayo' deje Boca Juniors para llegar a los 'celestes' o 'íntimos'. (Video: Domo Sports)

Luis Advíncula, uno de los futbolistas peruanos que juega en el exterior, ha sido vinculado con un posible regreso a la Liga 1. Sporting Cristal y Alianza Lima han mostrado interés en su fichaje, aunque su contrato actual con Boca Juniors impide concretar la transferencia. Ante la posibilidad de que deje el club argentino, Diego Penny advirtió al ‘Rayo’ que el equipo ‘celeste’ representa una mejor alternativa para su carrera profesional que el conjunto ‘íntimo’.

De acuerdo con las palabras del exarquero en ‘Domo Sports’, ambos equipos nacionales necesitan reforzar la posición del lateral derecho y en cualquiera de ellos la titularidad estaría prácticamente asegurada. Eso sí fue específico al destacar: “¿'Lucho’ pensará en su futuro post-fútbol? Si es así, Cristal es la mejor opción. En los dos equipos va a ser titular, eso es inevitable. Pero ‘Lucho’ tiene 35 años, después del fútbol puede tener un cargo tranquilamente. Y aparte, algo importante. ¿En Alianza va a ser ídolo? Difícil. ¿En Cristal? Es más probable que lo sea”.

La comparación directa entre las dos instituciones también incluyó aspectos relacionados con la historia personal del futbolista. El ‘Flaco’ mencionó que jugadores nacidos futbolísticamente en Sporting Cristal han terminado fichando por Alianza Lima, como sucedió con Pedro Aquino. Además, sugirió que la capacidad de inversión de los ‘rimenses’ será determinante en la carrera de Advíncula: “Creo que si Cristal no pone lo que tiene que poner para este tipo de contratación, y lo necesita, Luis Advíncula va a terminar siendo jugador de Alianza Lima”.

Luis Advíncula salió campeón nacional dos veces con Sporting Cristal: 2012 y 2014. - créditos: Difusión

El entorno de Luis Advíncula observa con interés este escenario. El lateral, fijo en la selección nacional y con amplia trayectoria internacional, mantiene contrato con Boca Juniors hasta 2026 y con una claúsula millonaria. Tanto Sporting Cristal como Alianza Lima esperan conocer la decisión del futbolista en caso de quedar libre, conscientes del impacto que su llegada provocaría tanto en el aspecto deportivo como institucional.

Disputa entre Sporting Cristal y Alianza Lima por Luis Advíncula

Ahora, el hecho de no haber alcanzado un lugar en la fase de grupos para la Copa Libertadores 2026, sobre todo en los ‘bajopontinos’, generó una limitación para apostar todas sus fichas por ‘Bolt’. Caso contrario en los ‘aliancistas’, que cuentan con un presupuesto mayor. Inclusive, Carlos Zambramo, su excompañero en el elenco ‘xeneize’, confía en que opte por jugar en Matute.

Pero sí es cierto que el técnico Paulo Autuori necesita un lateral derecho ante la partida de Jhilmar Lora y con la única presencia de Leandro Sosa. Advíncula tomaría la ventaja para ser titular.

Luis Advíncula ha perdido terreno en Boca Juniors y podría salir en 2026. - créditos: REUTERS/Hannah Mckay

Las voces dirigenciales de Sporting Cristal sobre posible llegada de Luis Advíncula

Por su parte, la dirigencia de Sporting Cristal se refirió de forma cautelosa a la posibilidad de incorporar a Luis Advíncula en 2026. Gustavo Zevallos, director deportivo del club, remarcó que aún no se puede anticipar nada concreto, dado que el defensor sigue vinculado a Boca Juniors.

“Es un muchacho que tiene experiencia y tiene contrato de un año más, no es un tema sencillo (...). No voy a afirmar ni descartar nada, pero no es momento para crear tanta especulación o expectativa mientras no tengamos nada claro”, dijo para Radio Ovación.

Por su parte, Julio César Uribe, director general de fútbol, destacó la identificación y legado de Advíncula en la entidad del Rímac. “Nosotros lo queremos obviamente muchísimo y esperamos en algún momento poder abrazarnos con su aporte (...). Advíncula no es un jugador que está en discusión. Es un jugador consagrado, excelente persona, jugador de selección. Todo lo que se puede agregar son palabras de reconocimiento por su gran aporte al fútbol y a la vida misma”, declaró para ‘Fútbol Como Cancha’.

