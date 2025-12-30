Perú Deportes

La lucha por no descender en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: hasta 3 equipos comprometidos con la revalidación

Dos clubes quedarán fueran de la segunda etapa del campeonato y deberán sostener un cuadrangular para mantenerse en la categoría

El domingo 4 de enero concluirá la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 con la disputa de la fecha 11. Tras esta jornada, comenzará la siguiente etapa del torneo y se iniciará la lucha por la revalidación, en la que dos equipos intentarán evitar el descenso a la Liga Intermedia (Segunda División).

En las 10 fechas disputadas, cada equipo han tenido grandes partidos, pero hay cuatro no han podido sostener su nivel, complicándose con la baja. Estos son: Kazoku No Perú, Deportivo Wanka y Deportivo Soan. Solo uno se salvará en la jornada final.

De acuerdo al reglamento, los dos últimos de la tabla de posiciones deberán disputar la revalidación con los dos primeros de la Liga Intermedia. Se formará un cuadrangular, en el que solo uno tendrá la oportunidad de seguir en la Liga Peruana de Vóley, con el objetivo de que se reduzca el número de participantes la siguiente temporada.

Las dirigidas por Martín Rodríguez voltearon el partido tras vencer 25-21 en el tercer parcial.

¿Quiénes podrían afrontar la revalidación?

Hasta el momento, tres elencos están comprometidos con la revalidación. Hay que considerar un aspecto importante para definir la pelea por no caer en esta zona. Los puntos no es el primer factor para colocarlos en la tabla, sino la cantidad de partidos ganados.

Deportivo Wanka y Deportivo Soan tienen una victoria en lo que va de la competencia. Estas dos escuadras se perfilan como favoritas para disputar el cuadrangular con los dos primeros de la Liga Intermedia. Aunque, Kazoku No Perú, que registra dos triunfos, no está salvado por completo.

Rebaza Acosta y Olva Latino consiguieron salvarse y afrontarán la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley al tener 3 y 4 victorias correspondientemente en esta ronda. Más allá de que en puntaje el cuadro de Walter Lung está muy cerca en puntaje de Kazoku y Soan.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras victoria de Universitario sobre Regatas Lima que cerró la jornada 10.

Ahora, desde lo deportivo, Wanka está muy complicado. No solo por lo mostrado en partidos previos, sino también porque tendrá a uno de los primeros lugares, Universitario de Deportes, como rival en el cierre de esta primera etapa. Las ‘pumas’ buscarán cerrar de la mejor forma.

Otro que podría sufrir mucho en la jornada 11 sería Kazoku No Perú, que está obligado a ganar en el Polideportivo Lucha Fuentes. El recién ascendido chocará con la Universidad San Martín, la cual quiere quedar en el primer lugar de la tabla de posiciones del torneo.

Por más que Deportivo Soan tenga un contrincante más accesible -en el papel- no puede confiarse. Las de Puente Piedra se enfrentarán a Olva Latino y deberán ganar para soñar con clasificar a la segunda instancia. Además, se ven obligadas a esperar la caída de Kazoku.

Kazoku No Perú registró su segundo victoria al vencer a Deportivo Soan en la fecha 10.

Programación de sus partidos en la fecha 11

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

La programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Los 2 clubes del ascenso

Por otro lado, a los dos últimos de la Liga Peruana de Vóley, se le sumarán los dos primeros de la Liga Intermedia para formar el cuadrangular por la permanencia en la máxima categoría. Estos dos últimos en mención ya están confirmados y son los siguientes: Túpac Amaru y Molivoleibol.

